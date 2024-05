El Conservatorio Nacional De Música Presentará Recital De Conjuntos Corales Y Ensamble Vocal Cantera

Enter Your Email to Unlock This Article



Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música (CNM) que cursan la cátedra del maestro Francisco Zúñiga, mostrarán sus habilidades y conocimientos obtenidos durante el presente ciclo escolar a través del recital de Conjuntos Corales y Ensamble Vocal Cantera.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas presentan este 24 de mayo a las 13:00 h en la Sala 34 Alfredo Bablot del CNM este recital que dirige el maestro Zúñiga.

El público podrá disfrutar en la primera parte los Conjuntos Corales que interpretarán la Misa en Do mayor, de Charles Gounod, originalmente escrita para cuatro voces mixtas y órgano, aunque en esta ocasión el órgano será sustituido por un piano.

En la segunda parte del concierto estará el Ensamble Vocal Cantera, con obras del compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak y también del propio maestro Francisco Zúñiga. Esta actividad forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la cual los estudiantes muestran al público los conocimientos adquiridos en el salón de clases y también representa el cierre del ciclo escolar 2023-2024.

El Ensamble Vocal Cantera fue fundado en 1990 en el CNM, con la idea de ser un semillero, una auténtica cantera de artistas jóvenes mexicanos. El grupo ha formado un repertorio de distintas épocas y autores, abarca música polifónica renacentista, del barroco, clasicismo, romanticismo, impresionismo, música latinoamericana y, mexicana, académica, popular y folclórica.

Francisco Zúñiga Olmos es, desde 1980, profesor titular del Conservatorio Nacional de Música, y actual coordinador de la Academia de Cuerdas Punteadas (guitarra) y desde 1985 de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (hoy Facultad de Música).

