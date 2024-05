Egresadas Y Egresados De La Edinba Mostrarán Sus Trabajos De Ilustración Editorial En La Sala Adamo Boari

Get Access To Every Broadway Story



Xanic Galván Nieto, Salvador Jaramillo Aguilar, Teresa Jiménez Segura y Zaid Pérez Trejo, egresados y egresadas de la Escuela de Diseño (Edinba), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), mostrarán el 30 de mayo de 2024 sus trabajos de Ilustración Editorial en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.

En esta charla se abordarán temas relacionados con la profesión y el conocimiento de cada uno de estos diseñadores dentro de la industria editorial en México, además de la importancia del diseño con valor social, la cultura del diseño y la visión crítica e informada sobre los productos editoriales acorde con el contexto de México.

El objetivo es acercar, a las y los interesados en el diseño y la ilustración editorial, a la experiencia de cada uno de estos profesionales.

Se observará el cambio constante y el camino trazado por cada uno de estos diseñadores dentro del mundo editorial y resaltarán la importancia de la adquisición de metodologías para la edición, diseño y producción correspondiente al público al que va dirigido, siempre tomando en cuenta la necesidad de desarrollar proyectos que contribuyan con el enfoque medio ambiental y la sostenibilidad de cada uno de ellos.

La charla está dirigida a todo público, sin embargo, es relevante señalar que este tipo de conversatorios son de importancia para los interesados en las Carreras de Diseño o para aquellas personas que están interesadas en la ilustración editorial.

La actividad se desarrollará a partir de las 16:00 h. La entrada es libre y debe realizarse un previo registro en la página de la Escuela de Diseño del Inbal edinba.inba.gob.mx. Cupo limitado. La Especialidad en Diseño Editorial es uno de los siete programas que la Edinba ofrece –Licenciatura en Diseño, cuatro Especialidades; Creatividad y Estrategia Publicitaria, Diseño Editorial, Diseño Multimedia y Diseño Textil y dos maestrías; Creatividad para el Diseño y Teoría y Crítica del Diseño.

