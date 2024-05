Reflejos Angelicales, Taller Que Ofrecerá El Munal Como Parte De Las Huestes Celestiales En La Tierra

Get Access To Every Broadway Story



En el contexto de la exposición Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra, que se exhibe en el Museo Nacional de Arte (Munal), el recinto expositivo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) ofrecerá, de mayo a septiembre, tres talleres pos-visita y uno especializado.

“El objetivo es lograr un acercamiento más íntimo con la temática de ángeles y desarrollar las habilidades creativas y plásticas de los visitantes”, explicó en entrevista María Loera, coordinadora de las actividades.

Con estos talleres, realizados desde el Departamento de Educación Munal+Educa, los visitantes podrán conocer distintas técnicas usadas dentro del arte, reconocerlas y, además, realizar una actividad, comentó la tallerista. Detalló que los tres talleres pos-visita se realizan de martes a viernes, con horario de 11:00 a 17:30 h, y sábados y domingos, de las 11:00 a las 15:00.

En el taller Veladuras de ángel, sugerido a niños de 4 a 6 años, ya que trabaja con la motricidad gruesa, los participantes se introducirán en la técnica de veladura para darle color a la silueta de un ángel. Para lo anterior, realizarán rasgaduras con papel de china, el cual colocarán sobre su pieza: “Se verá como un vitral de colores, el cual los participantes podrán llevarse a casa”.

Ángel multicolor es una actividad sugerida a niños entre 6 a 12 años, en la cual se trabaja con la motricidad media, donde los participantes realizarán tres ejercicios importantes para introducirlos en la teoría del color: conocerán los colores primarios y producirán los secundarios, además trabajarán con texturas, para lo cual se utilizará una diversidad de materiales: limpiapipas, diamantina, papel y estrellas.

“En este taller se hace la reinterpretación de un ángel, utilizando colores y texturas, el cual también podrán llevarse a casa”. Ambos talleres tienen un costo de recuperación, el cual incluye todos los materiales.

Como parte de las actividades pos-visita, el público podrá realizar un lapicero en el taller Con alas para volar. “El público podrá elegir entre un corazón y una carita de ángel, el cual colorearán con betún de Judea. Con costo de recuperación, el cual incluye los materiales y un lápiz de regalo”.

Agregó que, si bien las actividades están dirigidas a todas las edades, se hace sugerencia a los visitantes menores de edad con la finalidad de contribuir al desarrollo de sus habilidades motrices.

De mayo a junio se llevará a cabo el taller especializado Reflejos angelicales, con el cual los participantes realizarán un libro-objeto a lo largo de seis sesiones. Además de realizar visitas específicas a la exposición, la intención del taller es que los asistentes reconozcan las diferentes jerarquías angelicales para armar su pieza, entre ellos a los arcángeles y al Leviatán.

“Será un acercamiento más detallado a cada uno de estos personajes, pero también una manera de revisar más de 400 años de historia del arte, ya que es un tema fundamental. También permitirá reinterpretar y resignificar dicha temática desde nuestra actualidad”, explicó.

Para lo anterior, en la primera sesión “se realizará un acercamiento general a la exposición y se armará el libro-objeto. Posteriormente, a lo largo de las siguientes sesiones, se revisarán piezas específicas de la muestra para conocer cada una de esas jerarquías, sus características, los símbolos que portan y con los cuales se les reconoce. Se revisarán, también, técnicas plásticas y corrientes pictóricas”.

Esta actividad está dirigida a mayores de 15 años y tiene un costo de recuperación, el cual incluye todos los materiales. Se realizará los sábados, de las 15:00 a las 18:00 h. Para más información e inscripciones, el público puede comunicarse al correo: maria.loera@munal.inba.gob.mx

El Museo Nacional de Arte se localiza en Tacuba No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

