Artistas De México Y Noruega Participarán En El Festival Internacional De Performance EXTRA! En Ex Teresa Arte Actual

Ex Teresa Arte Actual será sede de la séptima edición del Festival Internacional de Performance EXTRA! Encuentro Binacional México-Noruega, en el que se reunirán las propuestas más interesantes en el desarrollo del performance actual bajo la curaduría del artista visual Pancho López, quien en esta ocasión ha seleccionado ocho acciones y un videoperformance con la intención de incentivar intercambios y diálogos en las formas de trabajar el arte acción entre los artistas de ambas naciones.

El encuentro en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, instancia de la Secretaría de Cultura federal, se realizará el 16 de mayo, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre. Aforo limitado a 250 personas.

Por parte de Noruega, las acciones estarán a cargo de Marte Dahl, Henrik Koppen, Terese Longva y Franziska Siegrist; por la parte mexicana se contará con la participación de Jorge Ismael Rodríguez, Edgar Ávila, Lucy Magaña, Mercedes Aquí y Alejandro Chellet.

En este cruce de reflexiones que integra tiempo, espacio y cuerpo, Marte Dahl mostrará el proyecto papierkutt, en el cual se investigan las propiedades del papel como manipulación escultórica y producción de sonido. Henrik Koppen presentará la performance Tercer intento, en la que actúa como una especie de alquimista sobre las temáticas del cuerpo pospandemia, la relación entre lo clínico y lo sucio, y el potencial de cambio inscrito en la corporalidad actual.

Por otro lado, el trabajo de Terese Longva planteará una reflexión geopolítica desde la periferia de Noruega que conectará con situaciones vividas en México y la yuxtaposición de objetos encontrados. Mientras que Franziska Siegrist ahondará en el concepto de “desplazamiento” en la obra titulada Δx=xf−x0 (desplazamiento), la cual aborda una experiencia personal de pérdida del hogar físico en la infancia y cómo esto crea cuestiones sobre la identidad, la pertenencia y la memoria.

Jorge Ismael Rodríguez realizará una relectura sonora y material de los momentos y las capas históricas del espacio que ocupa Ex Teresa, desde la antigüedad hasta nuestros días, con el performance titulado Desde el ombligo del mundo -que bueno estar aquí y ahora-, presentación que establecerá un diálogo interactivo con la audiencia y los significados de “vivir el ahora”.

Edgar Ávila buscará liberar las distintas corporalidades masculinas de todo prejuicio, mediante la acción titulada La expiación. En contraparte a las indagaciones de la masculinidad y sus formas corporales, Lucy Magaña explorará la construcción de la pertenencia y la identidad individual a través del performance Lavando acciones ancestras y así demostrar que el amor no se da solo por consanguinidad.

En este mismo sentido de autoconocimiento afectivo, Mercedes Aquí realizará el performance titulado Almohada d'artista, en el cual el lenguaje, la voz, el sueño y los estados mentales de la creación dan cuenta del amor que Mercedes Aquí tiene por la literatura y los libros.

A la par de estas acciones, se mostrará el videoperformance del artista mexicano residente en Noruega, Alejandro Chellet, What is your Relation (ship) with the Sea? que visualiza temas vitales de los principios de convivencia desplazados de la alienación de la naturaleza y las dinámicas socio-políticas y ambientales de las migraciones urbano-rurales en contextos pospandémicos.

Además de las presentaciones performáticas en el Ex Teresa, el programa EXTRA! contempla una mesa redonda coordinada por Franziska Siegrist acerca del panorama general y los aspectos históricos del performance en Noruega. Este evento tendrá lugar en la galería ArtSpace México (Campeche 281, Condesa) el miércoles 15 de mayo a las 19:00 horas.

El Festival Internacional de Performance EXTRA! que se presenta en Ex Teresa, se posibilita gracias a las alianzas con el Ministerio Noruego de Cultura, los municipios de Bergen y Oslo, la Red Mexicana de Performance, Casa Viva, Art Space México, Biósfera Experimental, el Convento del Desierto de los Leones y la alcaldía Cuajimalpa.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

