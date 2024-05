Estudiantes De Danza Clásica Inician Temporada De Verano Con Las Cuatro Estaciones De Vivaldi

Enter Your Email to Unlock This Article



Con la presentación del programa Las cuatro estaciones de Vivaldi, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (Endcc), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), inició su Temporada de verano 2024.

Las funciones –reposición y adaptación coreográfica sobre la original de Yazmín Barragán, creada para el 45 aniversario de la escuela, en 2023­–, iniciaron el 22 de mayo en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con un montaje que contó con la participación de estudiantes de todos los niveles de la Licenciatura en Danza Clásica con Línea de Trabajo de Bailarín y Plan Especial para Varones que ofrece la institución educativa del Inbal La Endcc concibe al bailarín de danza clásica o ballet como un profesional competente para la ejecución de obras coreográficas de corte tradicional, neoclásico y de ballet contemporáneo. Esta línea de trabajo pudo ser apreciada en los cuatro cuadros coreográficos presentados: Primavera, Verano, Otoño e Invierno, acompañados de la música de Antonio Vivaldi, la iluminación de Ivonne Ortiz y el diseño de vestuario de Yazmín Barragán.

La coordinadora del montaje, Carmen Vizcaíno, afirmó que se trata de una reposición interesante relacionada con el sentido de la danza y el movimiento vinculado al entrenamiento físico de las y los estudiantes.

Sonia Oliva, secretaria académica de la escuela, destacó que con esta práctica culmina el ciclo escolar en esta disciplina lo que representa una oportunidad para acercar a las infancias al ballet.

Las funciones de la Temporada de verano de la Endcc, con Las cuatro estaciones de Vivaldi, continuarán en el Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart hasta el sábado 1 de junio, los miércoles, jueves y viernes a las 11:30 h, sábados a las 12:30 y domingos a las 10:30 y 12:30. La entrada es libre.

