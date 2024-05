Presentarán Edición Del Libro Lecturas Clásicas Para Niños, A 100 Años De Su Publicación

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y del Museo del Palacio de Bellas Artes, perteneciente a la Red de Museos Inbal, en colaboración con la Editorial Alias, presentarán el libro Lecturas clásicas para niñxs en el marco de la exposición Damián Ortega: Pico y elote. Participarán el investigador James Oles, la directora del Museo Nacional de San Carlos, Mireida Velázquez; y la historiadora de arte Davida Fernández-Barkan.

A 100 años de su publicación, la Editorial Alias realiza una nueva edición facsimilar de uno de los proyectos de alfabetización más notables que José Vasconcelos impulsó entre 1924 y 1925: Lecturas clásicas para niños, que, además, cuenta con ilustraciones de Gabriel Fernández Ledesma y Roberto Montenegro, quien fuera estudiante en la Academia de San Carlos y uno de los principales artistas del movimiento muralista en México, del cual, se tiene una obra como parte de la colección permanente del Museo del Palacio de Bellas Artes.

La editorial recupera dicho documento histórico de forma íntegra y colorida, con un diseño interactivo que divide los dos tomos originales en ocho cuadernillos temáticos, además, incluye un pliego encartado que invita a recortar y pegar los cromos de las ilustraciones sobre marcas de agua que acompañan a los textos. Organizadas dentro de una caja conmemorativa, estas Lecturas clásicas para niñxs son tanto un objeto de colección como una divertida forma de acercar a las infancias a la literatura.

En su introducción a esta nueva edición, Nicolás Medina Mora precisa que “las Lecturas clásicas para niños representan uno de los mejores momentos del proyecto educativo de la Revolución Mexicana. Los dos tomos de la obra reúnen adaptaciones, dirigidas a niñas y niños, de textos canónicos procedentes de todas partes del mundo y de todas las épocas, desde los Vedas de India hasta mitos prehispánicos, cantares medievales, Shakespeare y Wagner”.

En más de 800 páginas que destacan las cualidades gráficas de la obra, este trabajo recupera un sólido ejemplo de los esfuerzos editoriales sin precedente que emprendió la SEP en sus primeros años.

Los textos de esta antología los adaptaron figuras de trascendencia literaria, como Gabriela Mistral, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Palma Guillén, Salvador Novo o Xavier Villaurrutia.

Concebido por el artista mexicano Damián Ortega, Alias es un proyecto editorial que publica referencias valiosas para el arte contemporáneo, creaciones que no han sido traducidas y difundidas en habla hispana, o bien, cuyas ediciones anteriores están descontinuadas o nunca han sido distribuidas en México. Desde marzo de 2006 a la fecha, la editorial cuenta con 46 títulos publicados entre sus dos colecciones: Alias y Antítesis. Su catálogo se encuentra en todos los puntos de venta de SP Distribuciones en México, MiraLookBooks en España, Saga Libros en Colombia y Big Sur en Argentina y Chile, también en aliaseditorial.com y Kurimanzutto libros.

Lecturas clásicas para niñxs llegará a librerías a inicios de junio y se presentará en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el miércoles 22 de mayo a las 18:00 h. La entrada es libre.

Para más información consulta museopalaciodebellasartes.inba.gob.mx, así como redes sociales (Facebook: Museo del Palacio de Bellas Artes / Instagram, Twitter, TikTok y Threads: @mbellasartes).

