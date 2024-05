Rendirán Homenaje Poético Y Musical A Alfonso Reyes En La Capilla Alfonsina

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) y la Capilla Alfonsina, conmemorarán el 135 aniversario del natalicio de Alfonso Reyes con el homenaje “Reyes latinoamericano”, el cual conjugará la lectura de algunos de sus poemas y de sus amigos más cercanos, así como la interpretación de música latinoamericana que acompañaron al autor de Visión de Anáhuac (1519). El evento se realizará el viernes 17 de mayo a las 19:00 h en la Capilla Alfonsina.

El escritor y poeta Fernando Corona realizará una lectura sobre las amistades que Reyes fue tejiendo por toda Latinoamérica y que dejó plasmadas en algunos de sus escritos y cartas que se encuentran en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Por su parte, el dramaturgo Sergio Márquez leerá dos poemas de Reyes: El llanto y La llama funesta, así como los poemas de Jorge Luis Borges, El amenazado y El remordimiento, y de Pedro Henríquez Ureña, Mariposas negras, entre otros. Entre cada fragmento literario se presentarán piezas musicales a cargo del ensamble coral de la Fundación CIM DARA.

El historiador y responsable de la Capilla Alfonsina, Javier Garciadiego, quien fungirá como presentador, en entrevista señala que Reyes compartió amistad, en una primera etapa, con escritores como Rubén Darío: “Es el autor latinoamericano que más cita y elogia. Una segunda etapa fue definida por su estancia en países sudamericanos, como Argentina y Brasil; a partir de ese momento sus principales interlocutores serían Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges”.

Garciadiego señala que Alfonso Reyes también mantuvo una relación de amistad con la escritora Gabriela Mistral, su gran amiga y quien lo propuso para el Premio Nobel de Literatura. “En síntesis y en orden cronológico: Darío, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, Borges”.

El responsable de la Capilla Alfonsina comenta que el legado más importante de Alfonso Reyes fue su universalidad: “Es enseñar con el ejemplo a los demás escritores latinoamericanos, de cualquier país, que debemois tener una visión universal de la literatura, leer autores de otras culturas, pensar en literaturas de otros países. De hecho, su biblioteca en la Capilla Alfonsina estaba organizada por países”.

La entrada al homenaje Reyes latinoamericano será libre y con cupo limitado. El recinto se ubica en Benjamín Hill 122, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.