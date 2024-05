Realizan En El Conservatorio Nacional De Música El Seminario Internacional Y Concurso Nacional Infantil De Clarinete

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Conservatorio Nacional de Música, realizarán el 1.er Seminario Internacional y 1.er Concurso Nacional Infantil de Clarinete, del 27 al 30 de mayo, en el Auditorio Silvestre Revueltas y Sala 34 Alfredo Bablot, del centro educativo del Inbal.

De acuerdo con el maestro conservatoriano y organizador de las actividades, Alejandro Moreno, el Seminario contará con la participación de tres invitados internacionales, quienes impartirán clases magistrales: Jonatas Zacarías, de Brasil, experto en clarinete; Stefanie Gardner, de Estados Unidos, especialista en clarinete bajo, y Javier Llopis, de España, en clarinete picolo.

Dijo que se realizarán por las tardes recitales donde participarán estudiantes y docentes del CNM, así como maestras y maestros de otras instituciones educativas. “Se efectuará un concierto tributo a Mike Curtis, quien ha contribuido con arreglos de clarinete y estará presente; interpretan los cuartetos de la Ciudad de México, Paax Kan y Yagh Lerhul”, destacó.

Al referirse al concurso Infantil, recordó que la iniciativa se remonta a 2016, cuando el CNM celebró 150 años de existencia. “Para esta edición se decidió atender a otros públicos. Niños y niñas talentosas que reciben educación musical en escuelas y orquestas comunitarias, en las alcaldías, por tradición de la comunidad o son autodidactas, pero que poseen un nivel técnico alto; se recibieron 18 participantes (11 se presentarán el 27 de mayo en la semifinal) originarios de Oaxaca, Estado de México, Puebla, Texcoco, Ciudad de México y Guanajuato, con edades de 10 a 15 años” apuntó.

Las y los finalistas se presentarán el 30 de mayo acompañados del Ensamble de Cámara del Conservatorio, a cargo de la maestra Julieta Márquez, y ahí se nombrará al ganador o ganadora. “Hay premios destacables como un clarinete profesional y accesorios del mismo instrumento de la marca que auspicia el concurso –RZ Clarinets–”, describió.

La agenda de actividades se encuentra en la página web del CNM; conservatorio.inba.gob.mx/. Entrada libre.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.