Cantantes Solistas De Bellas Artes Compartirán La Riqueza Del Repertorio Vocal Italiano En Seratta Italiana

Los Cantantes Solistas de Bellas Artes, José Luis Ordóñez (tenor) y Guillermo Ruiz (barítono), quien regresa a los escenarios después de un periodo de inactividad, acompañados por el pianista Erik Cortés Alcántara, presentarán el concierto Seratta italiana, en el que compartirán la riqueza y diversidad de la ópera y la canción italiana, desde el barroco hasta el siglo XX.

Organizado la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, el concierto se realizará el sábado 1 de junio a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal) y repetirá su programación el domingo 9 a las 13:30 h en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), el viernes 14 a las 19:30 horas en Casa Nuestra, Sede Histórica del Senado de la República, y el sábado 22 a las 13:00 h en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

Seratta italiana promete ser una celebración del repertorio vocal italiano y austriaco. El programa incluye arias y canciones de compositores como Umberto Giordano (1867-1948), un maestro del verismo italiano. Se escuchará de su obra más célebre, Fedora, la famosa aria Amor ti Vieta.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), uno de los compositores más influyentes de la historia de la música, será representado con arias de su famosa ópera Las bodas de Fígaro (1786), como Non più Andrai y Se vuol Ballare Signor Contino, las cuales destacan por su energía, humor y el retrato vivaz de los personajes, haciendo de esta ópera una de las favoritas del repertorio clásico. Mozart es conocido por su genio melódico y su maestría en la ópera bufa, con otras obras notables, como Don Giovanni y La flauta mágica.

El programa también incluirá obras de Giuseppe Verdi (1813-1901), uno de los grandes nombres de la ópera italiana. En particular, se presentarán arias de La Forza del Destino, estrenada en 1862: Solenne in Quest'ora y In vano Alvaro. Estas piezas capturan la intensidad emocional y la profundidad psicológica características de la música de Verdi, quien también es famoso por sus óperas La Traviata, Rigoletto y Aída.

El tenor José Luis Ordóñez es originario de Ciudad Camargo, Chihuahua. Tomó sus primeras clases de canto en El Paso, Texas, con el maestro Luis Chaires, y más tarde con el tenor Lázaro Ferrari. Posteriormente ingresó al Diplomado en Música de Bellas Artes de Chihuahua, en donde recibió clases de solfeo, guitarra y canto coral.

Debutó en el Palacio de Bellas Artes interpretando el papel de Luigi en la ópera Il Tabarro, de Giacomo Puccini, dirigido por el maestro Enrique Patrón de Rueda. Desde entonces ha participado en diversos festivales artísticos nacionales e internacionales y se ha presentado en escenarios de México, Estados Unidos, Austria, Japón y China.

El barítono Guillermo Ruiz estudió técnica vocal y musical con los maestros Ricardo Sánchez y Mario Hernández. También recibió clases de grandes personalidades del canto, como Carmo Barbosa, Lucy Arner, Pedro Lavirgen, Suso Mariategui, entre otros. Se ha presentado en teatros de México y España. Su extensión vocal le permite interpretar roles de barítono y bajo barítono, y abarcar diferentes géneros de la lírica.

Erik Cortés Alcántara es graduado de la Facultad de Música de la UNAM (FaM). Paralelamente realizó estudios de Licenciatura en Jazz con especialidad en piano en la Escuela Superior de Música del Inbal. En 2010 recibió la maestría en Música de la Manhattan School of Music de Nueva York. Ha recibido premios y distinciones a nivel nacional e internacional en competencias de piano, incluyendo la beca del Fonca en el programa para estudios en el extranjero. Es profesor de piano en el Centro Escolar Cedros y en la Universidad Panamericana. Pertenece al grupo Concertistas de Bellas Artes.

