La Escuela Nacional De Pintura, Escultura Y Grabado Festeja Su 81 Aniversario Con Picnic Bajo La Sombra De Un Gran árbolinba

Docentes, estudiantes, artistas, egresadas y egresados de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (Enpeg) La Esmeralda se reunirán el 30 de mayo, a partir de las 12:00 horas, en las instalaciones de la institución para celebrar su 81 aniversario –31 de mayo de 1943.

En este contexto, la comunidad de la escuela prepara el encuentro: Picnic bajo la sombra de un árbol, en el cual, además de compartir alimentos, habrá una sesión de “micrófono abierto y radio bocina”; un formato de expresión que invita a participar a la reflexión y a realizar microcharlas.

La Esmeralda, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), tiene su origen en la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa fundada por Guillermo Ruiz en 1927, en el ex Convento de La Merced.

Fue una de las “escuelas al aire libre” propuestas por el pintor Alfredo Ramos Martínez a principios del siglo XX e implementadas desde la recién creada Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos.

En la actualidad la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado cuenta con la Licenciatura en Artes Visuales, en un programa con duración de 8 semestres; a lo largo de los años se ha convertido en una de las instituciones de mayor reconocimiento a nivel nacional y mundial en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

La cita para el encuentro de la comunidad será en el área verde, ubicada en el pasillo de la entrada principal de La Esmeralda (frente a biblioteca).

