Música, Narración Oral Y Visitas Guiadas En El Museo Del Palacio De Bellas Artes

El Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA) tomará parte en la sesión de la Noche de Museos con una serie de visitas y recorridos guiados, así como una sesión de narración oral y un concierto a cargo de la Big Band Jazz Mex Dry Ice del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve).

Organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en coordinación con el Museo del Palacio de Bellas Artes, esta jornada de la Noche de Museos se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo a partir de las 18:00 y hasta las 21:00 h con entrada libre al público en general.

El programa de visitas guiadas de este día, a cargo del personal especializado del recinto, se conforma por los temas Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes (a las 18:00, 19:00 y 20:00 h) y Murales (19:30), así como los recorridos por las exposiciones vigentes Flor Garduño. Senderos de vida (19:30) y Damián Ortega: Pico y elote (18:00, 19:00 y 20:00).

En punto de las 18:00 h, en el Área de Murales del recinto del Inbal, la Big Band Jazz Mex Dry Ice del Injuve iniciará su concierto bajo la dirección de Raymundo Vázquez. Se trata de una agrupación formada por 25 jóvenes músicos pertenecientes a las escuelas de música más prestigiosas del país.

En su concierto, la banda interpretará un repertorio formado por piezas de la más diversa índole, de los géneros más populares, como el rock, el jazz, el pop y los sonidos afroantillanos. Destacan piezas como Watermelon Man, I've Got You Under my Skin, Sir Duke y Fever, así como un popurrí de la banda Earth, Wind and Fire.

También, La sandunga, Beyond the Sea, Tank, Oll of Me, The Chicken y el tema de La pantera rosa. La banda deleitará al público con una serie de piezas del cantautor Juan Gabriel y cerrará a ritmo latino con El cantante, Sonido bestial y Cali pachanguero.

Otra de las actividades será la sesión de narración oral a cargo de Arturo Campos, bajo el título Cuentos y leyendas en un morral, con el apoyo del programa Alas y Raíces.

Arturo Campos se formó como historiador en la Universidad Autónoma Metropolitana. Como narrador oral ha dedicado sus esfuerzos a la recuperación de leyendas y cuentos históricos que permiten conocer de mejor manera a nuestro país.

Esta sesión se llevará a cabo a las 20.00 h en el Área de Murales. Ahí, el actor y narrador invitará al público a sacar de su morral alguno de los 12 objetos que llevará para la ocasión. De acuerdo con el objeto de que se trate, Arturo Campos dará algunos versos para dar pie a la narración de cuentos y leyendas que tengan que ver con alguna parte del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Arturo Campos comentó que en su lista de narraciones se encuentran leyendas como La mulata de Córdoba (que algunos autores la ubican no en Veracruz sino en la Ciudad de México), leyendas de terror de la tradición popular, como La calle de don Juan Manuel de Solórzano —quien vendió su alma al diablo a cambio de saber a quién amaba su prometida—, o la historia de Don Joaquín de la Cantolla, uno de los primeros aeronautas mexicanos.

Mencionó que dependiendo del objeto que salga de su morral, podría contar también cuentos como Naranjas y marcianos, de Luis Pescetti; Los trabajos de la ballena, de Eraclio Zepeda, y El pirata Lalo, del propio Campos, quien consideró que, felizmente, la narración oral en México cada día cobra más interés y espacios de expresión.

