Munal Abre Espacio Dedicado A Bocetos Y Apuntes De José María Velasco

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte (MUNAL), presentan José María Velasco. Los apuntes del pintor, una exposición que, a más de cien años de la muerte del artista, propone nuevas rutas para mirarlo más allá de su labor como paisajista y docente, revelando también a un hombre de ciencia y explorador incansable de la naturaleza.

El gabinete está conformado por 50 piezas que ponen en diálogo el acervo del MUNAL con dibujos, apuntes, litografías, óleos y otros materiales provenientes del Museo Kaluz y de la Academia de San Carlos de la UNAM.

El recorrido se organiza en cuatro núcleos temáticos: Homo natura, Cazador de auroras, Entorno mexicano y Orígenes de la vida. Estos apartados muestran al artista mexiquense como un inquieto explorador de la anatomía, botánica, geología y observación astronómica, además de su reconocido legado como creador de la escuela mexicana de paisaje.

Entre las piezas destacan estudios anatómicos realizados en su primera etapa, en los que, además de su interés por las ciencias naturales, se aprecia su profundo conocimiento del cuerpo humano derivado de sus lecciones con el doctor Manuel Carpio. También se incluyen bocetos de las eras geológicas, elaborados para el entonces Instituto Geológico de México (hoy Museo de Geología de la UNAM), así como obras referenciales como La Catedral de Oaxaca, Luz en el cielo (Lumen in coelo) y Vista de Guelatao, entre otras, acompañadas de sus apuntes preliminares.

Este nuevo espacio se suma a la reciente exposición José María Velasco, A View of Mexico, presentada en Londres en 2025, que convirtió al artista en el primer latinoamericano al que la National Gallery dedicó una muestra monográfica.

Con motivo de la apertura, se llevará a cabo un conversatorio entre el Dr. Omar Olivares Sandoval, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y el Mtro. Ramón Avendaño, curador de la muestra. Este diálogo abordará la inclinación científica del mexiquense, fruto del espíritu positivista de la época, que dio como resultado fascinantes lienzos de las grandes vistas del Valle de México, su patrimonio y organismos vivos.

La exhibición permanecerá abierta hasta el 12 de abril de 2026 en el Gabinete del siglo XIX, primer piso del MUNAL, ubicado en Tacuba 8, Centro Histórico, Ciudad de México. En un horario de martes a domingo, de 10 a 18 horas.