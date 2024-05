La Tallera Presenta Performance Como Parte De Las Actividades Por El Día Nacional De La Lucha Contra La Homofobia

Get Access To Every Broadway Story



Como parte de las actividades por el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia, en La Tallera, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en Cuernavaca, Morelos, se llevará a cabo la actividad El beso acorazado: Disidencias desde el arte, así como la presentación del video performance Te amo, de Javier Ocampo, y una charla con el autor e invitados, este viernes 17 de mayo, a las 18:00 h.

Te amo es un video performance que forma parte de una investigación denominada Pulsiones afectivas, realizada por Javier Ocampo, como parte de su proyecto de maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Como artista y creador, parte de la comunidad LGBT, decidí hacer esta pieza, con base en mis vivencias afectivas. Se trata de una intervención a una serie de esculturas de héroes, en una mezcla de situaciones personales con elementos político-históricos”, señala el artista. Moctezuma, Benito Juárez, José María Morelos, Vicente Guerrero y Alexander von Humboldt, fueron los personajes intervenidos por Javier Ocampo en la ciudad de Cuernavaca, “todas ellas esculturas un poco olvidadas y lo interesante fue que al reactivarlas también activé la lógica patriótica”.

Si bien, hubo gente que se molestó, “aunque se trata de esculturas que están abandonadas e incluso algunas han sido vandalizadas, lo importante fue identificar esta necesidad de pertenencia a partir de una intromisión en la realidad”, comenta.

Al término de la proyección de Te amo se realizará una charla en torno a algunos de los temas que aborda la obra, como son el impacto que tuvo en redes sociales, la relevancia de los mitos nacionales en la construcción de la identidad y la fuerza de una acción afectiva como acto artístico y político.

Denisse Castañeda, Antonio Tood y Lucio Ávila son los académicos que acompañarán a Javier Ocampo en la charla El beso acorazado: Disidencias desde el arte, la cual girará sobre las nuevas masculinidades y cómo el arte disidente puede aportar a la reflexión. La entrada es libre.

La Tallera se ubica en Calle Venus 52, frente a Parque Siqueiros, colonia Jardines de Cuernavaca, en Morelos. Horario de visita, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

