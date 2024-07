La Escritora Rosina Conde Obtiene El Premio Bellas Artes De Literatura “Inés Arredondo” 2024

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con el Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, otorgan el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2024 a la académica, narradora y dramaturga Rosina Conde por la fidelidad de su obra con una singular búsqueda estética, así como por la honestidad del proyecto artístico personal que abarca un amplio espectro de géneros.

Además, el jurado —integrado por la dramaturga y poeta Carmen Boullosa; la escritora y editora Gabriela Jauregui, y por la poeta y docente Yendi Ramos— consideró la obra de Rosina Conde por la calidad general de su obra, a la que calificó como disruptiva, fronteriza e inesperada.

Sobre el galardón, Rosina Conde se dijo sorprendida, pues dijo que siempre hay alguien mejor y más grande, no solo en edad, sino en obra y trayectoria. A su vez, reconoció que sintió emoción, ya que esta distinción significa el reconocimiento a muchos años de trabajo, además de que Inés Arredondo es una de sus autoras predilectas, pues la considera una de las mejores cuentistas mexicanas.

Sobre su labor como editora de libros y revistas, Conde estimó que este oficio se ha profesionalizado, pues se han abierto varios programas de estudio de la edición y diseño especializados en libros y revistas, así como cursos sueltos, diplomados y maestrías.

“Antes, los editores nos formábamos en la práctica, en el día a día, en las imprentas, ya fuera resolviendo problemas tanto de sintaxis como de forma y contenido, investigando aquí y allá o de control de calidad. Ahora hay muchos apoyos para los editores y diseñadores, no solo en relación con su formación profesional, sino en cuanto a las fuentes de consulta para realizar la investigación. Actualmente, casi todas las universidades, editoriales comerciales, asociaciones de profesionistas y publicaciones periódicas tienen sus propios manuales de estilo; además de que contamos con Internet, en donde hay muchas fuentes de consulta para resolver problemas de contenido”, agregó.

Con más de 25 libros publicados de cuento, dramaturgia, ensayo, novela, poesía, grabar audiolibros y discos de blues, hacer performance y realizar videocuentos, la escritora compartió que actualmente trabaja en varios libros y proyectos, como la escritura de cuentos, una compilación de las poéticas de diversos escritores sobre literatura infantil y también una obra sobre el performance.

“Por parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte estoy escribiendo una serie de cuentos de mi autoría. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México --donde trabajo--, estoy armando, junto con Carmen Ros, una compilación de poéticas de diversos escritores sobre literatura infantil, y otra con Gerardo Bustamante sobre el performance.

“Paralelamente, trabajo en un proyecto con la Universidad de las Artes de Ecuador para la realización de dos encuentros artístico-académicos entre esa universidad y la UACM; el primero tendrá lugar en noviembre de este año en Guayaquil. El segundo, en agosto de 2025 en Ciudad de México”, manifestó.

Además, agregó que, de manera independiente, está escribiendo un poemario y algo de teatro. Recientemente, también lanzó la convocatoria para el III Premio Internacional de Cuento “Horroris Causa” 2024, concurso que convoca bajo el sello Desliz, editorial que dirige desde hace 32 años.

Sobre su necesidad de llevar la literatura a las artes escénicas, Conde explicó que tiene que ver con su formación, ya que sus padres fueron músicos y compositores, por lo que le enseñaron a hablar con canciones y poemas.

“Entonces, las artes escénicas formaron parte de mi educación, junto con las matemáticas, la biología, la historia, etcétera, así que lo más natural para mí fue incorporarlas como un todo a la literatura. Aunque, en realidad, fue al revés, pues me inicié en las escénicas y luego las llevé al papel”, concluyó.

Una vida dedicada a las letras

Rosina Conde (Mexicali, 1954) es académica y artista multidisciplinaria. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas y la Maestría en Letras Españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México; tiene un diplomado en Promoción y gestión cultural, además de la Maestría en Edición en la Universidad de Guadalajara.

Ha publicado más de 25 libros de cuento, dramaturgia, ensayo, novela y poesía; ha producido tres audiolibros de cuentos; ha presentado cinco obras de arte acción; y ha sido incluida en más de 50 antologías de diversos géneros literarios nacionales e internacionales. Sus más recientes publicaciones son Qué es un soplo la vida (2023) y Apostar la vida (audiolibro, en Storytel, 2023).

Ha recibido 18 reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, el Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen” 1993, Premio Nacional de Literatura “Carlos Monsiváis” 2010, Creadora Emérita de Baja California 2010, Medalla al Mérito Literario "Abigael Bohórquez" 2017 y Medalla “Leona Vicario” 2020.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.