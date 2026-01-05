JUNTOS JORGE MEDINA & JOSI CUEN Comes to Arena Monterrey

🎭 NEW! Mexico Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Mexico & beyond. ✨ Sign Up

Jorge Medina y Josi Cuén se presentarán juntos el 23 de enero de 2026 en la Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León.

Debido al éxito de su gira JUNTOS, que ha recorrido varias partes del país, nuevamente nos visitan en el Arena Monterrey para llenarnos de sus letras y sus temas como "Tu Historia Fue Conmigo", "En tiempo y Forma", "Entrega de Amor¿" entre otros grandes éxitos.

Este dúo está listo para dejar una huella imborrable en el corazón de sus admiradores, reafirmando su liderazgo y gran talento como dos de las voces más influyentes y queridas en cada momento y que han marcado la historia de la música regional mexicana.

No se permite cámaras fotográficas ni vídeo profesionales. Pagan a partir de 2 años. Apertura de puertas 2 horas antes de iniciar el evento