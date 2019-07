La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Citru), y la Universidad Iberoamericana, organizan la Cátedra Rodolfo Usigli Teatro, cultura, teoría: Un Usigli aposdramático, del 30 julio al 1 de agosto de las 11:00 a las 14:00 en el Salón de Usos Múltiples del Citru. El acceso será gratuito.

La Cátedra Rodolfo Usigli, que será impartida por José Ramón Alcántara, tiene como propósito seguir el espíritu reflexivo del fundador del teatro mexicano y generar un espacio de análisis, discusión y difusión de la investigación original y profunda de la escena latinoamericana más allá de una disciplina singular, pues su interés es también fomentar los acercamientos multidisciplinarios.

Se abordarán las siguientes líneas de pensamiento: el problema del drama y el teatro desde un repaso de algunas formulaciones aposdramáticas hasta el concepto de teatro posdramático; el irremediable quiebre entre drama y teatro: la vanguardia; la exploración de la teatralidad y el final del siglo, así como el teatro posdramático y las dramaturgias de lo real.

Asimismo, se hará un replanteamiento del concepto de drama de Usigli desde las siguientes vertientes: el drama como representación de acciones humanas; no hay drama sin representación ni representación sin drama, y el teatro como artefacto a través del cual se manifiestan las acciones dramáticas y teatrales que no tienen una estructura determinada, ya que ésta es construida en el escenario a partir de una concepción, escrita o no.

Otra de las aportaciones de la Cátedra será La investigación de Usigli, que busca redefinir el realismo dramático (teatral) y los conceptos de identidad, tragedia, historia e intrahistoria o antihistoria, así como el teatro del mundo o el teatro mundo y el abordamiento usigliano en la práctica dramática con El gesticulador (1938) desde diversos enfoques: la teatralidad de la nación posrevolucionaria, la simulación revolucionaria, la construcción de la identidad moderna, la función histórica del teatro y el realismo histórico.

José Ramón Alcántara es profesor investigador emérito de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó estudios teológicos de maestría en la Regent College en Vancouver, Canadá, y licenciaturas en literatura y psicología, y maestría en literatura romance en la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos. Es doctor por la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

Su investigación gira en torno a las políticas de la violencia, violencia de las políticas y teatralidades emergentes. Ha sido presidente del Instituto Internacional de Teoría y Crítica del Teatro Latinoamericano y de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, de la que es miembro fundador e integrante de su Comité Científico. También ha sido miembro del Instituto de Investigación Romanística de la Universidad de Leipzig, Alemania, y coeditor de la serie Teoría y práctica del teatro de las editoriales Vervuert Verlag e Iberoamericana, de Frankfort y Madrid, respectivamente.



Actualmente es integrante del Consejo Editorial de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, editada por la Universidad de Texas en El Paso, y de Horizonte de la Ciencia de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Cuenta con más de 80 textos en libros y revistas especializadas en los campos del Siglo de Oro Español, teoría literaria, teatro y teología.



Para más información, solicitarla en el Citru: quinto y sexto pisos de la Torre de Investigación del Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco núm. 79, esquina Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, Ciudad de México), o en el teléfono (55) 4155 0000, extensiones 1074 y 1076, también está disponible el correo electrónico citru.difusion@inba.gob.mx





