A través de la imaginación, la narradora oral y poeta Gabriela Villa construirá la historia de algunas fotografías con sus respectivos personajes, pertenecientes a la exhibición Rodrigo Moya. México / Escenas en la actividad Cuenta fotos. La vida en los escenarios de Moya,organizada por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El 27 de julio, a las 12:00, en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

"A partir de las imágenes del artista colombiano, cuento mis propias historias, las llevo al plano de la ficción. Mi participación consiste en crear una historia que está allí, en el momento en que fue tomada la fotografía. El oficio de cuenta fotos no está en ningún sitio, se trata de una activación de la muestra individual de Rodrigo Moya que nace para acompañar el recorrido y la mirada del fotógrafo", comentó Gabriela Villa.

La narradora, quien ha participado en varios proyectos multidisciplinarios, como el diseño musical del cortometraje No oyes ladrar a los perros (2001), adaptación del texto homónimo de Juan Rulfo, explicó que la actividad se convierte también en una especie de premonición, de acierto, en una necesidad por contar historias sobre los personajes retratados por Moya.

Aseguró que una manera de vivir la fotografía es mediante la invención de una historia. "Para mí, contar una cierta fotografía me permite inventar personajes que posiblemente sean todo lo contrario de lo que creo, pero lo sobresaliente es que los espectadores serán copartícipes de esa historia".

Las fotografías que narrará Gabriela Villa son las que Moya tituló Salto del Agua, El lector y La soldadera. "Lo arriesgado de este tipo de activaciones para las que, por supuesto, tengo la autorización de Rodrigo Moya, es revisitar la historia misma de la fotografía sin que ésta se vuelva fidedigna. Por ejemplo, en la obra que Moya tituló La muchacha, inventé un cuento que se llama Mercedes, o sea que tuve la osadía de nombrarla, aunque no se llame así. Este tipo de ficciones se vuelven muy interesantes", expresó.

Para alcanzar todos esos objetivos, Gabriela Villa realizó múltiples recorridos por la exposición. "Escogí cinco fotografías que, a manera de oráculos, se me revelaron, es decir, que ya tenía en la mente qué historia encerraba cada una de ellas, así construí cinco que son las que les voy a contar al público".

Gabriela Villa comentó que el género denominado cuenta fotos es un juego que ocurre cuando dialogan lo que propone la imagen y el atrevimiento del narrador para nombrar a personajes a fin de crear una ficción antes y después de la fotografía.

género cuenta fotos es un nuevo estilo de narración oral escénica. La verdad es que no le he visto en ningún otro lado. La idea de develar la historia detrás de la foto surgió así, de repente, en forma espontánea; es un oficio nuevo y diría que es un atrevimiento de mi parte. Estoy buscando antecedentes de esta actividad y hasta el momento no he encontrado nada", dijo.

Cuenta fotos. La vida en los escenarios de Moya se desarrollará al finalizar el recorrido por la exposición y tendrá duración de 40 minutos. "Es un espectáculo oral escénico que tiene muchas dosis de improvisación, por lo que nunca volverá a ocurrir de la misma manera", afirmó.

Gabriela Villa ya había realizado activaciones de este género en dos ocasiones. Una de ellas tuvo lugar en el Centro de la Imagen, en donde la exposición se complementa con la del Palacio de Bellas Artes.

En 2004 y 2005 colaboró en la promoción de la música contemporánea en México al apoyar a la coordinación artística de las dos primeras ediciones del Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán. Ha recibido apoyos y reconocimientos por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora en la disciplina de Letras (Poesía 2003-2004) y entre 2006 y 2007 en la disciplina de música en la categoría de Ejecutantes.





