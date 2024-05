Estudiantes De La Escuela Superior De Música Presentarán Conciertos Didácticos Dentro Del Programa Brigadas Culturales

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco del programa Brigadas Culturales, estudiantes de la maestra Itzayani Yoleua Gutiérrez Arroyo ofrecerán cuatro conciertos didácticos el 4 y 9 de mayo en la Escuela Superior de Música (ESM), plantel del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Organizadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) y la ESM, las Brigadas Culturales se muestran como una colaboración interdisciplinaria, con estudiantes de los niveles medio superior y superior.

Los dos primeros se realizarán el 4 de mayo a las 12:00 y 14:00 h y los dos siguientes el 9 de mayo a las 16:00 y 18:00. Se llevarán a cabo con la colaboración de las cátedras de Música y sociedad, Historia de la música e Historia del arte, las cuales se imparten en la ESM.

Se trata de una dinámica de socialización pedagógica y creación de “comunidades de aprendizaje”. Es un proyecto de investigación-acción que tiene un antecedente de 11 años de trayectoria dentro del plantel del Inbal.

Se apuesta por la investigación musical y el desarrollo de herramientas para el análisis y la síntesis, además de adquirir elementos para una crítica más objetiva y estructurada de los procesos musicales.

La Escuela Superior de Música, plantel Cenart, se ubica en Calzada de Tlalpan s/n, esquina Río Churubusco, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

