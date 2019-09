La Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará la primera producción mexicana de La fanciulla del West, de Giacomo Puccini, con la participación de Elizabeth Blancke-Biggs, Roman Ialcic, Diego Torre, así como la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección concertadora del italiano Marcello Mottadelli, los días 26 de septiembre, así como el 1, 3 y 6 de octubre, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

La ópera en tres actos La fanciulla del West está basada en la pieza teatral The Girl of the Golden West (La chica dorada del Oeste), de David Belasco, con libreto en italiano de Guelfo Civinini y Carlo Zangarini. Su argumento ocurre en el oeste de Estados Unidos, en la cantina La Polka donde nace el amor entre Minnie, la dueña del salón, y el bandido Ramírez, para cambiar su destino.

La soprano Elizabeth Blancke-Biggs (Minnie) señaló que se trata de un personaje muy importante y diferente a los que ha interpretado, ya que normalmente sus papeles son de gente de la alta sociedad, dramáticos o rozan en la locura, pero Minnie es un personaje más real, que lo mismo dispara y monta a caballo que es romántica y femenina.

La intérprete, quien ha participado en Turadot, Salomé, Tosca y La traviata, explicó que su trabajo en La fanciulla del West es complicado desde la perspectiva escénica y musical, porque tiene que cantar de manera sólida con una música complicada y hermosa, moverse mucho en el escenario y cambiarse rápido de vestuario.

Blancke-Biggs, quien ha estado en importantes escenarios del mundo, como el Metropolitan Opera de Nueva York, Gran Teatro de Ginebra y Teatro Principal de Río de Janeiro, estar nuevamente en el Palacio de Bellas Artes es un gran honor, porque se siente como en casa, ahora con una ópera que habla del amor, el perdón y el derecho a una segunda oportunidad, sin importar lo que se haya hecho.

Por su parte, Diego Torre (Dick Johnson-Ramírez) explicó que las demandas técnicas y vocales de su personaje son bastantes complejas, ya que utiliza ritmos avanzados. "Se requiere cierto volumen de voz que permita amalgamar la orquestación que Puccini ha escrito. He visto cuales son los puntos más exigentes de la música y se requiere de una línea de canto que administre expresiones y dinámicas.

"Es un papel que me viene perfecto en este momento de mi carrera; no me ha significado grandes dificultades. Estar al lado de la Compañía Nacional de Ópera representa mi retorno con un título muy especial y es una gran felicidad formar parte de una atmósfera de compañerismo al lado de grandes y bellas voces".

En La fanciulla del West participan además el bajo-barítono Roman Ialcic, en el papel del sheriff Jack Rance, así como un grupo de jóvenes talentos mexicanos. La puesta en escena, escenografía e iluminación son de Sergio Vela y la dirección de movimiento estuvo a cargo de Ruby Tagle.

En su momento, el director concertador Marcello Mottadelli dijo que participar dentro de La fanciulla del Westal lado de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes es un hecho muy afortunado, ya que es una agrupación con músicos maravillosos. "Es una ópera muy complicada técnica y musicalmente para la orquesta y el coro, porque todos los tiempos son muy rápidos y hay que memorizar mucho.

"Llevo dos semanas ensayando con ellos y veo que tenemos el mismo sentimiento. La música ayuda mucho y puede decir cosas que con palabras son imposible y ahora estar en un espacio como el Palacio de Bellas Artes es muy importante, porque es el corazón cultural de la ciudad", agregó.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You