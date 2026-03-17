ESPELHO MÁGICO: Musical Celebrating 60 Years of Globo Network Revisits Six Decades of Brazilian Television

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

São Paulo, Brazil — A new large-scale musical celebrating six decades of Brazilian television history will premiere in São Paulo this March. Espelho Mágico (Magic Mirror), an original stage production honoring the legacy of Rede Globo, opens on March 20 at BTG Pactual Hall, bringing iconic characters, unforgettable theme songs, and historic moments from the network’s programming to the stage. Founded in 1965 by media entrepreneur Roberto Marinho (1904-2003), Globo grew to become Brazil’s largest television network and one of the most influential media companies in Latin America. Over the past sixty years, the broadcaster has played a major role in shaping Brazilian culture through its journalism, entertainment programs, and especially its globally popular telenovelas. Its productions have reached audiences far beyond Brazil, helping to project Brazilian culture internationally while establishing a high technical standard often referred to as the “Globo quality standard.”

Written and directed by Gustavo Gasparani, with musical direction by Wladimir Pinheiro, the production is mounted by Aventura, led by producers Aniela Jordan and n. Featuring a cast of 32 performers, the musical stars Eliane Giardini and Marcos Veras and is part of the network’s celebrations marking its 60th anniversary.

The story follows Alfredo, a writer tasked with creating a musical about Globo’s history. Overwhelmed by the network’s vast legacy, he seeks help from “Nossa Senhora das Oito” (Our Lady of the Eight P.M.) a playful tribute to legendary telenovela writer Janete Clair. Guided by her spirit, Alfredo embarks on a theatrical journey through iconic characters, personalities, and unforgettable moments that shaped Brazilian television.

Inspired by the tradition of Brazilian Teatro de Revista (Musical Revue), the production blends humor, nostalgia, and spectacle. The show features appearances by beloved characters from classic programs such as Sítio do Picapau Amarelo, Roque Santeiro, A Grande Família, and Avenida Brasil, alongside musical numbers drawn from famous Globo soundtracks, creating a vibrant celebration of the programs and songs that have shaped generations of viewers in Brazil.

Espelho Mágico’s main cast and creatives:

the new musical honors the legacy of Globo Network.

photo by Divulgação.

Um musical inédito chega aos palcos para celebrar os 60 anos da Rede Globo. Com texto e direção de Gustavo Gasparani, Espelho Mágico é uma superprodução que revisita personagens icônicos, programas marcantes e acontecimentos históricos que fizeram parte das últimas seis décadas da televisão brasileira

A montagem marca a parceria entre a emissora e a produtora Aventura e reúne um elenco de 32 artistas, liderado por Eliane Giardini e Marcos Veras. O espetáculo será apresentado no BTG Pactual Hall, em São Paulo, prometendo uma celebração grandiosa da história e da influência cultural da televisão no Brasil

Uma superprodução que celebra seis décadas da história da televisão brasileira estreia em São Paulo neste mês de março. O musical Espelho Mágico, produção original que homenageia o legado da Rede Globo, chega ao palco do BTG Pactual Hall no dia 20 de março, reunindo personagens icônicos, trilhas sonoras inesquecíveis e momentos históricos da programação da emissora. Fundada em 1965 pelo empresário Roberto Marinho (1904-2003), a Globo tornou-se a maior emissora de televisão do Brasil e uma das empresas de mídia mais influentes da América Latina. Ao longo de seis décadas, a rede desempenhou papel fundamental na formação da cultura popular brasileira por meio de seu jornalismo, programas de entretenimento e, especialmente, de suas telenovelas de enorme sucesso. Suas produções alcançaram públicos em diversos países, ajudando a difundir a cultura brasileira no exterior e estabelecendo um alto padrão técnico de produção, frequentemente conhecido como “padrão Globo de qualidade”.

In Espelho Mágico, Marcos Veras plays a writer

tasked with telling the story of Brazilian television.

photo by Divulgação.

Criado como parte das celebrações pelos 60 anos da emissora, Espelho Mágico tem texto e direção de Gustavo Gasparani, direção musical de Wladimir Pinheiro e produção da Aventura, comandada por Aniela Jordan e Luiz Calainho. O espetáculo reúne um elenco de 32 artistas e é protagonizado pelos atores Eliane Giardini e Marcos Veras. A trama acompanha Alfredo (Veras), um renomado autor que recebe a missão de escrever um musical sobre a história da TV Globo. Assustado com a enorme quantidade de programas lendários, personagens marcantes e acontecimentos históricos associados à emissora, ele pede ajuda à “Nossa Senhora das Oito”, interpretada por Giardini — uma referência bem-humorada à lendária novelista Janete Clair (1925-1983), figura essencial na história da teledramaturgia brasileira.

Na narrativa do espetáculo, o espírito de Janete Clair surge para guiar Alfredo em uma jornada teatral vibrante pela história da Globo. Ao longo do caminho, os dois encontram personagens e personalidades que marcaram gerações de espectadores. O musical presta homenagem a produções clássicas e fenômenos culturais que passaram a fazer parte da memória coletiva do país. Inspirado na linguagem do tradicional Teatro de Revista brasileiro, o espetáculo combina humor, nostalgia e grande espetáculo. Entre os personagens que aparecem em cena estão figuras queridas de novelas e programas históricos, como Emília e Visconde de Sabugosa, do Sítio do Picapau Amarelo, Odorico Paraguaçu, de O Bem-Amado, Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro, Tieta, da novela Tieta, e os integrantes da família de A Grande Família. Também surgem personagens de produções como Rainha da Sucata, O Clone, Sai de Baixo, Sassaricando, Pecado Capital e Avenida Brasil, além de personalidades icônicas da televisão brasileira, como Xuxa, Pedro Bial, Chacrinha (1917-1988) e Roberto Carlos.

Eliane Giardini and Marcos Veras star in the new musical

celebrating 60 years of Globo Network.

photo by Divulgação.

A música ocupa papel central na montagem, que reúne quase quarenta números musicais com canções marcantes associadas aos programas e novelas da Globo. Entre elas estão “Brasil”, conhecida por abrir a novela Vale Tudo, além de sucessos como “Me Chama Que Eu Vou”, de Rainha da Sucata, “Dancin’ Days”, da novela Dancin' Days, “Per Amore”, de Por Amor, “Pavão Misterioso”, de Saramandaia, e temas de Irmãos Coragem. Hits ligados a grandes ícones da televisão brasileira também aparecem ao longo do espetáculo, como “Ilariê” e “Lua de Cristal”, popularizados por Xuxa, e “Emoções”, uma das canções mais emblemáticas de Roberto Carlos.

Misturando nostalgia, humor e espetáculo musical, Espelho Mágico promete ser ao mesmo tempo uma celebração da história da televisão e uma homenagem à enorme influência cultural da Globo. Ao revisitar seis décadas de personagens, histórias e canções que marcaram a cultura popular brasileira, o musical convida o público a redescobrir momentos que ajudaram a definir gerações de espectadores em todo o país.

ESPELHO MÁGICO

Texto e Direção Geral: Gustavo Gasparani

Colaboração de Texto: Guilherme Siman

Direção Musical e Arranjos: Wladimir Pinheiro

Direção de Movimento e Coreografia: Alonso Barros

Cenografia: Marieta Spada e Nicolás Boni

Figurino: Marilia Carneiro e Patricia Muniz

Desenho de Visagismo, Cabelos e Perucas: Feliciano San Roman

Desenho de Maquiagem: Keila Santos

Desenho de Luz: Vinicius Zampieri

Desenho de Som: Gabriel D’Angelo

Casting: Marcela Altberg

Idealização e Pesquisa: Heitor D’alincourt

Direção de Produção: Bianca Caruso

Direção Artística e Produção Geral: Aniela Jordan

Direção de Negócios e Marketing: Luiz Calainho

Espelho Mágico celebrates the music, characters,

and unforgettable moments of Brazilian television.

photo by Divulgação.

Elenco: Marcos Veras, Eliane Giardini, André Dias, Beatriz Martins, Victor Maia,

Thais Belchior, Marcos Lanza, Estrela Blanco, Andreza Medeiros, Bela

Quadros, Bruno Quixotte, Felipe Adetokunbo, Hugo Kerth, Juliana Thiré,

Kaiala, Martina Blink, Rafa Diverse, Renato Ribone, Roberta Ribeiro, Thiago

Marinho, Barbara Albuquerque, Belle Ramos, Benji Iuler, Carol Lippi, Cesar

Viggiani, Fiu Souza, Jesus Jadh, Kabelo, Karine Bonifácio, Vinicius Cosant e

Shantala Marthins.

Serviço:

Temporada São Paulo: Estreia dia 20 de março de 2026 no BTG Pactual Hall (SP)

Temporada Rio de Janeiro: a partir de 15 de maio no Teatro Riachuelo

PRÉ-VENDA EXCLUSIVA CLIENTES E COLABORADORES BTG PACTUAL

Válido: Rio de Janeiro e São Paulo

Clientes: Basta efetuar a compra com o cartão BTG Pactual para validar a emissão de até 4 ingressos por CPF selecionando a opção – Clientes BTG Pactual 50%.

Funcionários: Insira o número do CPF no campo de desconto da ticketeira.

PRÉ-VENDA EXCLUSIVA ASSOCIADOS BEYOND THE CLUB SP

Válido: São Paulo

Associados: Basta efetuar a compra inserindo o número do título para validar a emissão de até 8 ingressos por CPF selecionando a opção – Associados Beyond The Club 30%.