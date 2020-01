English For Foreigners Y All And Everything Abren El Ciclo De Exposiciones En El Museo Tamayo

English for Foreigners (Inglés para extranjeros) es la primera exposición del artista estadounidense Stephen Prina en México. Su trabajo incluye elementos visuales, piezas de sonido y actos performáticos, mientras que

All and Everything, muestra del artista portugués Alexandre Estrela, recurre al cine y al video como soportes. Ambas exposiciones permanecerán en el Museo Tamayo del 7 de febrero y hasta el domingo 31 de mayo.

En English for Foreigners el artista se remonta a la época en la que su padre viajó de la Italia fascista a Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX y compara los respectivos esquemas de "ciudadano modelo".

Prina transforma la exposición en un viaje a través del tiempo que, por un lado, analiza la historia del siglo XX y, por otro, narra la relación entre un padre y su hijo.

El punto de partida de esta exposición es un libro que el artista recibió de su padre, Second Book in English for Foreigners in Evening Schools (Segundo libro en inglés para extranjeros en escuelas vespertinas de Frederick Houghton), mismo que había utilizado para aprender inglés tras su llegada a Estados Unidos. La exposición, por lo tanto, conecta a 1917 con 2017, contando una historia personal que también refleja las historias de muchos otros padres e hijos.

"Mi padre escribió en las guardas y páginas del libro listas de palabras y frases, subrayó pasajes o simplemente circuló algunos números de página". Prina escaneó cada hoja con al menos una anotación para crear 18 impresiones digitales de igual formato y un tríptico que rememoran cómo su padre aprendió un nuevo idioma y las implicaciones de adaptarse a una nueva cultura y sus formas de comportamiento.

El libro también incluye un frontispicio y 45 imágenes que, incluso sin leyendas, sirven como una guía para transformar al inmigrante en un "ciudadano ejemplar".

Las obras narrativas expuestas sobre la pared hacen un análisis de los complejos lazos entre la permanencia y la migración, la afirmación de la identidad y su desarraigo, la monumentalidad y la intimidad.

La exposición incluye un componente musical que se reproduce a través de un sistema de bocinas desarrollado para la serie The Second Sentence of Everything I Read is You (La segunda oración en todo lo que leo eres tú, 2006-en desarrollo). Se escuchan varias composiciones a través de las bocinas, incluyendo Giovinezza (Juventud), el himno del Partido Nacional Fascista italiano que Prina toca con un clarinete que interpreta la pista vocal (el mismo instrumento que su padre tocó en la banda en Canischio).

La canción compuesta por el artista incorpora palabras y frases de las anotaciones de su padre en Second Book in English for Foreigners in Evening Schools; dos versiones de Bella Ciao, el himno de la resistencia italiana, y Sabato Sera, una canción de Bruno Filippini que se incluyó en un disco que el artista recibió como regalo de sus padres, luego de un viaje de ellos a Italia en 1964, la primera vez que su padre había regresado desde que se fue en 1923.

Como referencia a la temporalidad de la muestra, el título de la exposición y los textos del muro que acompañan a las obras se imprimieron en Greenery (Vegetación), y el texto introductorio y las cédulas en Classic Blue (Azul clásico), los colores del año de Pantone para 2017 y 2020, respectivamente.

All and Everything de Alexandre Estrela

Asimismo, el Museo Tamayo inaugurará la exposición All and Everything, con obras del artista portugués Alexandre Estrela, quien recurre al cine y al video como soportes principales para explorar los límites físicos y conceptuales de la imagen; la muestra estará abierta al público del viernes 7 de febrero y hasta el domingo 31 de mayo.

All and Everything, del portugués Alexandre Estrela (Lisboa, 1971), es un viaje que comienza con la luz solar que traspasa el cinturón de radiación de Van Allen, continúa a través de un núcleo de materia metálica y las leyes cósmicas ocultas en el modernismo regional y termina con las imágenes de tu salvapantallas.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You