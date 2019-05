Ver el Teatro Morelos lleno de gente que ama, vive y está comprometida con la poesía conmovió al escritor César Cañedo, quien este jueves 9 de mayo recibió el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por su libro Sigo escondiéndome detrás de mis ojos.

Durante la entrega del 51 Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el escritor dijo sentirse conmovido por la magia del galardón, agradeció la presencia de cada una de las autoridades y especialmente, la de sus padres.

"Debo decir que estoy conmovido y emocionado por la magia del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Un sueño cumplido trae muchos más sueños cumplidos. Gracias a que tuve una madre que me dijo que podía hacer cualquier cosa que me propusiera, y gracias también a que ayudó a que eso fuera posible algunas veces. Sin el 'no sé', sin la duda, sería difícil avanzar hacia nosotros mismos y tener de vez en cuando algunas sorpresas, porque el Premio Aguascalientes sigue siendo el mayor sueño con el que un poeta puede despertar", expresó Cañedo.

El Teatro Morelos lució pletórico con integrantes del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea, escritores ganadores del Premio Aguascalientes, trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes, así como de la comunidad académica, cultural, artística y literaria en la entidad, ante quienes el escritor originario de El Fuerte, Sinaloa, se expresó libremente.

"La poesía es mi herencia y mi ADN, y en este libro que nos congrega, Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, hablo de los destinos a los que tenemos que aprender a ver a los ojos para reconciliarnos con ellos, hablo del valor y de las muchas presencias del miedo, para que éste tenga lugar y no se sienta rechazado y no se sienta menos y no se sienta que le falta miedo.

"Vamos hacia nosotros mismos abriéndonos en el espejo de los otros. Ese es mi abrazo, mi miedo y mi silencio con palabras y por eso sigo escondiéndome detrás de mis ojos", agregó el escritor, quien al final de su intervención dio lectura a dos poemas de su libro.

Entre las autoridades asistentes a la ceremonia de premiación, se encontraron Laura Elena Ramírez Rasgado, Subdirectora General del INBAL, quien fue en representación de la Dra. Lucina Jiménez, Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; el secretario general de Gobierno del Estado, Enrique Morán Faz, en representación del gobernador Martín Orozco; Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar, Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes; Cristina Rascón, Coordinadora Nacional de Literatura del INBAL, así como del diputado federal Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Destaca INBAL trabajo con Aguascalientes

Después de la lectura al Acta en la que el jurado del Premio Bellas Artes de Poesía dio a conocer a César Cañedo, como ganador, la subdirectora general del INBAL, Laura Elena Ramírez, destacó que Aguascalientes, además de crear casas de cultura, es también pionero en otorgar reconocimientos, como el Premio Nacional Arte Joven.

Mencionó que en abril se signaron convenios con las autoridades de esta entidad federativa para estimular la educación artística, misma que ya existía y que entrará en un esquema de coordinación y cooperación cultural.

"Estuvimos apreciando el trabajo del gobierno del estado, del Instituto Cultural de Aguascalientes, constatando el interés y esa visión que tiene el gobierno para impulsar las labores de educación e investigación artísticas y difusión cultural. No me queda más que felicitar a César Cañedo que, como mencionó el diputado Sergio Mayer, es especialista en letras hispánicas, promotor, crítico literario e incluso está ayudando a formar nuevas generaciones porque imparte talleres de creación literaria y ahora nos permite acercarnos a la literatura y a la poesía", puntualizó Ramírez Rasgado.

Por su parte, Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar destacó: "El arte en general y la poesía en lo particular deben obedecer a un lenguaje universal, un prisma para contemplar con unidad la vastedad del mundo. En esa conciencia que guarda el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en su calidad de ser uno de los eventos más importantes del país y uno de los de mayor tradición en el estado.





