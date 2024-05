El Museo Mural Diego Rivera Se Suma A La Feria De Museos Con El Taller De Mi Caos A La Memoria

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Con el taller De mi caos a la memoria, el Museo Mural Diego Rivera (MMDR), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), participará en la Feria de Museos, organizada en el contexto del Día Internacional de los Museos, donde se presentarán, este 18 de mayo, de 12:00 a 16:00 h, en el Patio Principal del Palacio de Minería.

El jefe de Mediación y Vinculación Comunitaria del MMDR, Josimar Jiménez, explicó que este es el segundo año en que el recinto participa en la Feria de Museos, el cual convoca a más de 30 espacios expositivos pertenecientes al Circuito de Museos Alameda-Revolución.

Respecto a la actividad, detalló que De mi caos a la memoria es un taller que se trabajará durante la Feria de Museos, el cual sumerge a los participantes en la historia sobre cómo y por qué se creó el MMDR, para poder reflexionar en las historias personales:

Durante el terremoto de 1985, el cual sacudió la ciudad, el Hotel Regis cayó, dentro se encontraba el mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947). Para rescatar y conservar esa emblemática obra se creó el Museo Mural Diego Rivera.

“Tomando como ejemplo este proceso, queremos detonar reflexiones sobre cómo el caos conlleva una transformación, con el objetivo de que los participantes puedan repensar sus caos personales y cómo estos se han resuelto o los han llevado a otra propuesta de vida.”

Para lo anterior, además de escribir sobre su historia, los asistentes a la Feria intervendrán un mapa corporal (un dibujo de la silueta de un cuerpo) con esas heridas o cicatrices, físicas, emocionales, sociales que cada persona tenemos. Este ejercicio se intercambiará con alguien más para que también sea intervenido. Al final, cada participante se llevará su mapa a casa y, quienes decidan dejar su historia, nutrirá un ciclo de actividades que trabajan con el tema de la empatía y la otredad.

Explicó que este taller está dirigido principalmente a jóvenes, adultos y a las infancias se les dirige de una manera más apta para sus edades. Las actividades serán gratuitas.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.