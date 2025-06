El INBAL Conmemora El Día Internacional Del Orgullo Lgbtiq+ Con Amplio Programa ArtíStico

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de las Coordinaciones Nacionales de Danza, Teatro, Literatura, Música y Ópera, y los Museos del INBAL, presenta un diverso programa durante el mes de junio para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

Danza

La Coordinación Nacional de Danza presenta la Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+, con la participación de artistas de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, además de propuestas de Brasil, Argentina, Colombia, España y Estados Unidos.

Esta iniciativa celebra y visibiliza las expresiones lésbicas, gays, trans, cuir y otras disidencias en la escena dancística contemporánea de México.

El viernes 13 y sábado 14 de junio, el Teatro de la Danza será sede de la Gala de Travestismos Coreográficos, integrada por piezas breves de artistas pertenecientes a la diversidad sexual y de género. Las obras presentadas son: No bichere, con dirección e interpretación de Wilber Mendoza (Oaxaca); Ponme la mano aquí, creada e interpretada por Carol Cervantes; Each man kills the things he loves, coreografiada e interpretada por Óscar Ruvalcaba (Jalisco) y Una flor militar, de la autoría de Víctor Manuel Ruíz (Sinaloa), con Johny Millán (Sinaloa) en la interpretación.

La Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+ continuará hasta el 28 de junio. La programación completa está disponible en la página de la Coordinación Nacional de Danza y sus redes sociales (@danzainbal).

Teatro

La Coordinación Nacional de Teatro lleva a cabo la tercera edición del ciclo Albricias Diversas, del 12 al 29 de junio en el Teatro del Bosque Julio Castillo y la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

Este ciclo incluye dos puestas en escena, un conversatorio, la proyección de cuatro documentales y la presentación de un libro, con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre los desafíos de las disidencias sexogenéricas.

Del 12 al 15 de junio se presentará la obra Prieta Cumbiera, de Ana Beatriz Martínez, en el Teatro del Bosque Julio Castillo, con funciones el jueves y viernes a las 20 horas, el sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas.

El sábado 14 de junio, a las 13 horas, en la Sala Xavier Villaurrutia, se presentará el libro Antiguas lesbianas de este valle: poesía reunida de Nancy Cárdenas, estudio introductorio y edición crítica de Elena Madrigal.

La programación completa del ciclo Albricias Diversas puede consultarse en la página de la Coordinación Nacional de Teatro.

Literatura

El viernes 13 de junio, a las 17 horas, se presentará el recital Parecía mar la montaña, a cargo de Jennifer Moreno, en el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico.

El jueves 19 de junio, a las 19 horas, se presentará el libro Esta batalla que fue, de Lucía Rueda, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia (CCLXV), en el que aborda temas como la infancia, la identidad, el deseo y la memoria.

El viernes 27 de junio, a las 18 horas, el CCLXV ofrecerá la mesa de diálogo Orgullo inquebrantable: narrativa y poesía LGBTIQ+, a cargo de Xóchitl Cruz, Jaime Velasco, Rogelio Laguna, Vica Rule y Daniel Hurtado, para reconocer la riqueza de la literatura LGBTIQ+ y generar puentes entre distintas generaciones, géneros y formas de escritura.

Música y ópera

La violinista y artista sonora Dirén Checa y la Compañía Aksenti Danza Contemporánea, bajo la dirección de Duane Cochran, presentarán Tepalcates, el domingo 29 de junio a las 17 horas en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico.

Organizada por la Coordinación Nacional de Música y Ópera, esta puesta escénica explora el tema de las migraciones humanas, al tiempo que profundiza en los polos masculino-femenino, así como en la búsqueda constante de pertenencia e identidad. La entrada será libre.

Museos INBAL

El Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) realizará el taller Estampa con orgullo, del 17 al 20 de junio, a partir de las 10 horas. En este taller, los participantes podrán estampar bolsas, playeras, paliacates o lienzos con imágenes que visibilizan y promueven el respeto a la diversidad, la justicia, la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

El Museo Mural Diego Rivera (MMDR) llevará a cabo el conversatorio-concierto El arte en el mundo lésbico, el miércoles 25 de junio, a las 18 horas, con la participación de las artistas de la comunidad lésbica Ágora Café, Vicky Calderón, Minerva Ortega, Rita Abreu y Azul Luna. El 26 de junio, a las 18:30 horas, se ofrecerá el concierto-baile Sonidera Lésbica, dirigido a la comunidad lésbica.

La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) presentará la charla Un muro grueso nos cercaba. Manuel Rodríguez Lozano y otras historias (sexodisidentes) de reclusión, a cargo de Uriel Vides Bautista, el 25 de junio, a partir de las 18 horas.

El Museo de Arte Moderno (MAM) ofrecerá la visita guiada Una tuna y una torre de luz sobre un pupitre, la cual hará énfasis en los artistas LGBTIQ+ presentes en la muestra, así como en obras con perspectivas de género. La cita es el 25 de junio, a las 19 horas, y estará a cargo de Mar Coyol, Maai Ortiz y Carlos Segoviano.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) ofrecerá la visita guiada y conversatorio La representación del cuerpo en el arte mexicano, el 25 de junio, a las 19 horas, donde se revisarán obras de artistas como Abraham Ángel, Ángel Zárraga y Manuel Rodríguez Lozano. A las 20:30 horas se realizará la visita Munal con mirada Cuir, impartida por Juan Carlos Buenrostro, en la que se analizarán piezas del siglo XIX y XX bajo la teoría queer.

El Museo Nacional de San Carlos (MNSC) llevará a cabo la visita guiada Narrativas queer de la colección del MNSC, el 25 de junio, a partir de las 19 horas. Se hará una revisión de iconografías, temas y simbolismos en las obras exhibidas en exposiciones permanentes y temporales desde la mirada de identidades sexuales no normativas y diversas.

Ex Teresa Arte Actual elaborará una pieza gráfica alusiva al Día del Orgullo LGBTIQ+, ilustrada con el logotipo de Ex Teresa Arte Actual, el cual publicará en sus redes sociales el 28 de junio, a las 12 horas.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (MCEDRyFK) ofrecerá la charla virtual Conversación en torno a “Fijas y mutables”, el 28 de junio, a las 12 horas, a cargo del equipo del recinto y alumnos de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", para reflexionar sobre la importancia de abrir el diálogo de los museos a las comunidades que forman parte del contingente LGBTIQ+.

La Tallera, recinto del INBAL en Cuernavaca, Morelos, ofrecerá la charla de cine comentado Glamour combatiente: representaciones LGBTQ+ más allá del canon, a cargo de Fernanda Garduño, el 25 de junio, a las 18 horas. El 27 de junio, a las 18 horas, se llevará a cabo el conversatorio Obreras del glamour: pavimentando el camino de la diversidad, que profundizará en la importancia de la participación de las personas TTT (Travestis, Transexuales y Transgénero) en la lucha por los derechos de la comunidad sexodiversa, y el uso de la moda y el espectáculo como canales de conciliación.

El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) ofrece el ciclo de cine Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, con proyecciones los días 16 y 23 de junio, con el objetivo de fomentar la empatía, el respeto y el diálogo desde el arte y la cultura.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), Chihuahua, llevará a cabo el Bazar LGBTQ+, el sábado 14 de junio, a las 16 horas, y el jueves 27 de junio a las 19 horas, ofrecerá la charla Narrativas Queer: crear para Existir, en la que participarán artistas de diferentes disciplinas, quienes hablarán sobre su quehacer artístico en torno a la diversidad, la identidad y la defensa de los derechos de la comunidad sexodiversa.

Comments