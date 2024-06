El Feminismo Y Su Influencia En El Movimiento LGBTIQ+, Charla Que Se Desarrollará En La Tallera

Get Access To Every Broadway Story



Con la charla Feminismo y su influencia en el movimiento LGBTIQ+, La Tallera, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), y sede del Proyecto Siqueiros en Cuernavaca, Morelos, conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, el 28 de junio a las 18:30 h.

La conversación, la cual se realiza en seguimiento de los ejes transversales del Inbal de inclusión y diversidad, contempla la participación de Denisse Castañeda, Larisa Escobedo, Patricia Bedolla y Xquenda Guardado, quienes reflexionarán sobre la manera en que se han vinculado estos dos movimientos sociales.

Denisse B. Castañeda, artista y activista feminista, expresó que en la plática se abordarán los aportes del movimiento feminista al movimiento LGBT+. “La comunidad gay ha tenido mucha visibilidad en espacios heteronormados, pero es importante recordar que el feminismo fue quien puso en quiebre la idea y el concepto de qué es ser mujer, y a partir de esa premisa también se puso en quiebre qué es ser hombre.

“Saber qué tipo de mujeres somos, cuáles eran nuestras tareas y demás, son los puntos medulares del feminismo, que renuncia a ese papel histórico que le había asignado la sociedad y establece una desobediencia biológica respecto de lo heterosexual que se había mantenido durante años, apegado al tema de la reproducción”, expresó Denisse Castañeda.

“No necesariamente tenemos que parir, ni ser heterosexuales, no existe una sola forma de ser mujer u hombre, y mucho menos una única forma de ser heterosexual. A nivel histórico, venimos patriarcalizados y heteronormados, tanto en nuestros deseos como en nuestra vida cotidiana y en nuestras decisiones políticas, incluso en la forma en que nos enamoramos, nos abrazamos y en cómo rompemos con el otro. Esta situación ha generado desigualdad y dependencia económica, emocional, sentimental, entre otras”, puntualizó.

A partir del movimiento feminista se generaron otras colectividades no heterosexuales para luchar por el reconocimiento de las orientaciones y las identidades sexuales y de género diversas, poner de manifiesto nuevos derechos y modificar la legislación para la agenda feminista y las comunidades LGBT+, indicó la artista.

Denisse B. Castañeda estudió las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Pedagogía, actualmente estudia la maestría en Estudios políticos complejos. Ha cursado diplomados sobre derechos humanos, equidad de género, uso del lenguaje no sexista, prevención de violencia, feminismos, acompañamiento a víctimas de violencia. Principalmente, ha buscado hacer un trabajo transversal entre el feminismo y las disciplinas artísticas con interés en despatriarcalizar la escritura.

Larisa Escobedo es artista multidisciplinaria, graduada de la Maestría en Artes Visuales con especialidad en Arte Urbano de la ENAP-Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica y de la Licenciatura en Artes Plásticas con especialidad en Escultura por la Facultad de Artes de la UAEM, también con mención honorífica.

Patricia Bedolla es especialista en Estudios de Género y Feminismo, doctorante en Derecho y Sistemas Anticorrupción por el Centro de Estudios de Posgrado, maestra en Procuración y Administración de Justicia con mención honorífica, y licenciada en Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Se ha especializado en feminicidios, alerta de violencia de género, derechos humanos, políticas públicas, administración pública, derecho electoral, proceso legislativo e incidencia política.

