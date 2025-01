North Fork To Present HAMLET: LA TELENOVELA In February

Get Access To Every Broadway Story



North Fork will present Hamlet: La Telenovela audiences. Experience Hamlet like never before, with an adaptation that heightens the melodrama innate in the story and explores it under a farcical and comedic lens.

Hamlet couldn't possibly get more dramatic... or could it? Hamlet couldn't possibly be funny...or could it? Are Shakespeare and Telenovelas a match made in heaven?

In Spanish with English subtitles. Direction & Concept by Federico Mallet. Version & translation by José María Ruano de la Haza. Produced by Quemoción & Something from Abroad. Made possible by NYSCA.

Taking place on February 1 at 6:30 PM at CAST Center (53930 Main Rd, Southold NY 11971)

DESCRIPCIÓN EN ESP:

CAST PRESENTA

Hamlet no podría ser más dramático... ¿o sí? Hamlet no podría ser gracioso... ¿o sí?

¿Acaso Shakespeare y las telenovelas son una combinación perfecta?

Con Hamlet: La Telenovela el público podrá experimentar Hamlet como nunca antes, con una adaptación que realza el melodrama innato de la historia y lo explora bajo una lente ridícula y cómica.

Invitamos al público a abrir los brazos al placer culpable sumamente catártico que sólo las telenovelas pueden brindar.

En español con subtítulos en inglés. Dirección y concepto por Federico Mallet de Quemoción. Versión y traducción por José María Ruano de la Haza. Es posible gracias a una subvención del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York.

Febrero 1 a las 6:30 en la noche

Ubicación: 53930 Main Rd, Southold NY 11971

