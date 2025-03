Review: PROVA A PRENDERMI (CATCH ME IF YOU CAN) al TEATRO BRANCACCIO

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Negli ultimi due decenni Broadway si è notevolmente rivolta verso Hollywood per presentare al suo pubblico nuovi musical originali le cui trame erano però tratte da film di successo. Titoli come Tootsie, Rocky, Hairspray, Nine, Once e molti altri sono così diventati musical di successo. Tra questi c’è stato anche Catch Me If You Can che ora arriva in Italia con il titolo Prova a prendermi. La versione originale debuttò al Neil Simon Theatre nell’aprile del 2011, riprendendo in versione musical le gesta del film omonimo uscito nel 2002 e interpretato da Leonardo di Caprio e Tom Hanks.

Con un libretto di Terrence McNally e musiche e liriche di Marc Shaiman e Scott Wittman, il musical rimase in scena per circa 200 rappresentazioni tra previews e performances. Fu candidato a tre Tony Awards, vincendo solamente quello per Norbert Leo Butz come attore protagonista.

La produzione italiana è stata presentata da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni con adattamento e regia affidati a Piero di Blasio.

La trama segue quella del film che a sua volta seguiva le vicende reali di Frank Abagnale Jr un giovane che negli anni 50 organizzò una lunga serie di truffe divenendo il ricercato numero uno da parte della FBI in quegli anni. Il poliziotto Carl Hanratty ne fece una vera questione di principio, da una parte desideroso di arrestare il truffatore mentre dall’altra fu talmente ammirato delle sue capacità, tanto che dopo avergli fatto scontare la pena assegnata, lo fece diventare un collaboratore del bureau.

Lo stile musicale scelto per questo musical è decisamente accattivante e consono all’epoca della storia. Le melodie con sonorità jazz e swing ben si adattano alle ambientazioni ispirando coreografie e canzoni che il pubblico ha dato modo di ben apprezzare.

Il merito dell’ottima riuscita di questo adattamento va senza dubbio riconosciuto a Piero di Blasio che come aveva già dimostrato ne La piccola bottega degli orrori, ma soprattutto in Tutti parlano di Jamie, si riconferma come uno dei migliori adattatori e registi del musical italiano. Il suo perfetto studio e rispetto della metrica originale fa si che non ci siano storture nella partizione e la sua regia, pulita, precisa, scattante, fa respirare questo musical tutto d’un fiato senza il minimo intoppo. Cosa non sempre evidente nei molti adattamenti visti negli ultimi anni. La qualità ricercata da Di Blasio la si può riscontrare in ogni nota suonata dal vivo e in scena sotto la direzione di Angelo Racz, in ogni gesto coreografato da Rita Pivano, in ogni bottone dei numerosi costumi di Francesca Grossi così come nell’uso delle scenografie di Lele Moreschi. In ogni dettaglio si vede la supervisione attenta di un regista che sa quello che vuole e che con grande umiltà presenta al pubblico un prodotto di altissimo livello.

Anche nella scelta del cast, Di Blasio ha puntato su una qualità di interpretazione di alto livello. Le sue scelte sono state alquanto rischiose ma si sono rivelate vincenti. Portare in scena attori non totalmente avvezzi al musical ma scelti con cura e cognizione di causa ha creato un equilibrio tra recitazione e canto che ha fatto di questo musical una delle migliori produzioni di questa stagione.

Claudio Castrogiovanni, cominciò la sua carriera nel musical, abbandonandolo per dedicarsi a cinema e televisione. La sua interpretazione dell’agente Hanratty gli avrebbe senza meno assicurato un Tony se fossimo stati a Broadway. Così come il giovane Tommaso Cassissa qui al suo debutto assoluto nel musical. Con grinta, grande simpatia e con una voce squillante decisamente adatta al ritmo swing, ha dato prova di saper reggere il peso di una performance che lo vede presente sul palcoscenico praticamente in quasi ogni scena. Il padre del giovane truffatore è interpretato da Simone Montedoro anche lui per la prima volta in un musical dopo tanta televisione di successo. Jacqueline Ferry ha il ruolo della madre che interpreta con classe e ironia. La giovane Benedetta Boschi ha il ruolo di Brenda Strong, la giovane che farà innamorare Frank, facendolo tornare sulla retta via. Con il suo assolo, la giovane attrice si assicura uno degli applausi più sentiti della serata. Completano il cast, Martina Lunghi, Mauro Conte , Felice Lungo, Angelo di Figlia, Lorenzo Longobardi e Maria Sacchi, tutti ben presenti e divertenti.

È quasi scandaloso realizzare che un musical così ben confezionato resti in scena per così poche rappresentazioni. Ci si può solamente augurare che torni in cartellone nella prossima stagione anche per educare il pubblico italiano a godere di una produzione che nulla ha da invidiare alla Great White Way.

ALESSANDRO LONGOBARDI

Presenta

PROVA A PRENDERMI

(CATCH ME IF YOU CAN)

basato sul film Dreamworks

libretto di Terrence McNally | musiche di Marc Shaiman

liriche di Scott Wittman & Marc Shaiman

presentato in accordo con Music Theatre International

adattamento e regia di Piero di Blasio

ASSISTENTE DI PRODUZIONE E AMMINISTRATRICE DI COMPAGNIA VALERIA SERRAINO

ASSISTENTE COREOGRAFO FRANCESCO SPIZZIRRI | AIUTO REGIA MANUELA SCRAVAGLIERI

DIRETTORE TECNICO LORENZO PALAZZOLO | DIRETTORE DI SCENA OLGA ZAMBONI

MACCHINISTA JURGEN KOCI | FONICO DI SALA SIMONE DELLA SCALA

MICROFONISTA GIULIA GIUFFRIDA | DATORE LUCI MATTIA CARLI - ALESSANDRO LAZZARINI

SARTO DI SCENA MATTEO LELLI | REALIZZAZIONE COSTUMI SARTORIA BRANCACCIO REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA CHIEDISCENA | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI SUONI E LUCI TRASPORTI EMANUELE FRAGARIA | FOTO LOCANDINA ALESSIO SILVESTRI

VIDEOMAKER DEBORA MANZO | COORDINAMENTO COMUNICAZIONE LIVIA CLEMENTI

UFFICIO STAMPA SILVIA SIGNORELLI COMUNICAZIONE E SERVIZI

MEDIA PLAN ROMA MONICA CANNISTRARO | MEDIA PLAN MILANO ALESSANDRA BARDELLI

GRAFICA FABIO REA - MARCO SPADONI

CAST

CLAUDIO CASTROGIOVANNI Carl Hanratty

TOMMASO CASSISSA Frank Abagnale Jr.

SIMONE MONTEDORO Frank Abagnale Sr

Jacqueline Ferry - Paula Abagnale

BENEDETTA BOSCHI - Brenda Strong

MARTINA LUNGHI - Carol Strong

MAURO CONTE - Roger Strong



ENSEMBLE

FELICE LUNGO - Tod Branton | ANGELO DI FIGLIA - Bill Cod

LORENZO LONGOBARDI - Jhonny Dollar | MARIA SACCHI - Cheryl Ann|

FLAVIO D’ALMA - Ensemble | MATTEO BERNARDINI - Ensemble | IVANA MANNONE - Ensemble

SERENA OLMI - Ensemble | SABRINA MINA OTTONELLO - Ensemble

VALENTINA MESSINA - Ensemble | ELENA PARISI - Swing

BAND

ANDREA PRIOLA - Tromba | ANGELO RACZ - Tastiera | DIEGO BETTAZZI - Reed

MARCO TERSIGNI - Chitarra | SIMONE GIORGINI - Basso | STEFANO FALCONE - Batteria

Reader Reviews