Previews: LAZARUS al TAM- MILANO E TEATRO ARGENTINA - ROMA

ULTIME DATE PER LAZARUS

di David Bowie e Enda Walsh

TEATRO ARCIMBOLDI A MILANO DAL 28 MAGGIO AL 1 GIUGNO

TEATRO ARGENTINA ROMA DAL 5 AL 15 GIUGNO

Considerato «il regalo d’addio di David Bowie al mondo», Lazarus è un inconsueto e per

certi versi straordinario pezzo di “teatro musicale”, scritto dall’artista poco prima della sua

scomparsa insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh.

Bowie, seppur piegato dalla malattia, con uno straordinario e commovente sforzo creativo,

ha voluto lasciarci questo prezioso dono che si può considerare, insieme al magnifico

album Blackstar, uscito due giorni prima della morte, il suo testamento creativo.

A otto anni dal debutto a New York, Lazarus è andato in scena per la prima volta in

Italia nel marzo del 2023 per la regia del direttore di ERT Valter Malosti, che ha curato la

versione italiana avvalendosi anche dei preziosi consigli di Enda Walsh, con cui Malosti

aveva già collaborato in passato.

Un ricchissimo cast di 11 performer e 8 musicisti, tra i migliori della scena musicale

italiana.

Nel ruolo del protagonista Newton uno dei nomi di punta della musica italiana: Manuel

Agnelli, cantautore e storico frontman degli Afterhours e che nel 2022 ha raggiunto i primi

posti delle classifiche con il suo primo album solista Ama il prossimo tuo come te stesso.

Al suo fianco, la cantautrice e polistrumentista vincitrice della XIV edizione di X-Factor

Italia Casadilego.

La prima rappresentazione di Lazarus ha avuto luogo il 7 dicembre 2015 al New York

Theatre Workshop di Manhattan, e quella è anche stata l’ultima apparizione pubblica di

Bowie che sarebbe scomparso un mese dopo, il 10 gennaio 2016.

A più di 50 anni dal romanzo originale The Man Who Fell to Earth di Walter Tevis (lo

stesso autore del libro che ha dato origine alla fortunata serie televisiva La regina degli

scacchi / The Queen’s Gambit), e a 40 dall’omonimo film di Nicholas Roeg, che ha visto

Bowie nella sua miglior prova come attore, l’artista britannico ha scelto di riprendere

in Lazarus le fila dell’infelice storia del migrante interstellare Newton, costretto a rimanere

sulla Terra.

Nella versione di Bowie e Walsh, l’alieno è ancora prigioniero sulla Terra, sempre più

isolato nel mondo, chiuso nel suo appartamento, in preda alla depressione e vittima dei

suoi fantasmi e della dipendenza dal gin: un moribondo che non riesce a morire. In questa

situazione disperata Newton riceve segnali dal passato attraverso la TV, capta visioni del

futuro generate dalla sua mente, mescola realtà e sogni ad occhi aperti. Vari personaggi





(fantasmi? proiezioni mentali?) si aggirano nello spazio claustrofobico dell’appartamento di

Newton (o nel continuum devastato della sua mente?).

Non esiste niente di più distopico nello scorrere del tempo di un uomo o di donna che sta

morendo. C’è una compresenza, un frullato di immagini, tempi, luoghi, persone che non

dovrebbero essere lì e invece sono lì presenti e vivissime. Tutto è presente, non solo le

cose sublimi ma anche le stupidaggini e le cose apparentemente insignificanti.

Bowie era un’antenna sensitiva dello spirito del tempo e delle arti, percepiva umori e

atmosfera, e poi digeriva e rimescolava tutto in una sintesi geniale.

Nel Lazarus diretto da Malosti musica, arte visiva, teatro, danza e video-arte si fondono

per dar vita a una esperienza di “teatro totale”, in cui gli artisti sono i medium di uno

straordinario flusso di energia. Lazarus è un’opera sofisticatissima ma al tempo stesso

popolare che ci parla del nostro viaggio di migranti sulla terra. Di Bowie/ Newton scompare

il corpo ma rimane in dono la preziosa e altissima qualità dei suoi testi musicali (sempre

più evidente) e l’energia che attraverso la sua musica ci salva e ci fa vibrare.

Lo spettacolo include numerosi brani fra i più celebri di Bowie e quattro pezzi scritti

appositamente per questo lavoro, legati in modo da costruire una frammentata e

affascinante drammaturgia parallela, tra cui il capolavoro che dà il titolo all’opera.

LAZARUS

di David Bowie e Enda Walsh

ispirato a The Man Who Fell to Earth (L’uomo che cadde sulla terra) di Walter Tevis

uno spettacolo di VALTER MALOSTI

con MANUEL AGNELLI

Casadilego, Dario Battaglia, Camilla Nigro

e Maurizio Camilli/Mauro Bernardi, Andrea De Luca, Noemi Grasso, Maria

Lombardo, Giulia Mazzarino, Isacco Venturini, Carla Vukmirovic

la band (in o.a.)

Laura Agnusdei, sassofoni

Jacopo Battaglia, batteria

Francesco Bucci, tromboni

Andrea Cauduro, tastiere addizionali

Davide Fasulo, piano e tastiere

Stefano Pilia, chitarra

Giacomo Rossetti, basso

Paolo Spaccamonti, chitarra

versione italiana del testo Valter Malosti

orchestrazioni e arrangiamenti originali Henry Hey

progetto sonoro GUP Alcaro

scene Nicolas Bovey

costumi Gianluca Sbicca

luci Cesare Accetta

video Luca Brinchi e Daniele Spanò

cura del movimento Marco Angelilli

coreografie Michela Lucenti

cori e pratiche della voce Bruno De Franceschi

maestro collaboratore Andrea Cauduro

assistenti alla regia Jacopo Squizzato, Letizia Bosi

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro

Nazionale

lo spettacolo è stato creato nel 2023 in coproduzione con Teatro Stabile di Torino –

Teatro Nazionale, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, LAC Lugano Arte e Cultura e

in collaborazione produttiva con Balletto Civile

in accordo con Robert Fox, Jones/Tintoretto Entertainment e New York Theatre

Workshop

per gentile concessione di Lazarus Musical Limited

Lazarus ha debuttato per la prima volta Off-Broadway al New York Theatre Workshop

il 7 dicembre 2015, Jim Nicola Direttore artistico, Jeremy Blocker Direttore generale

TAM - TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

- da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

LAZARUS

Dal 28 maggio al 1 giugno 2025

da mercoledì a sabato ore 21.00

domenica ore 16

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea Bassa Gold € 53,00 + prevendita

Platea Bassa € 48,00 + prevendita

Platea Alta € 45,00 + prevendita

I Galleria € 38,00 + prevendita

II Galleria € 30,00 + prevendita

Sono attive riduzioni per possessori TamTogether, over 65, under 14, gruppi.

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

Biglietteria TAM: https://teatroarcimboldi.eventim-inhouse.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756

UFFICIO STAMPA - SHOW BEES e TAM Teatro Arcimboldi Milano

Cristina Atzori - cristina.atzori@showbees.it - + 39 349.8205112

