Interview: DANIELE E UMBERTO VITA - IL RAGAZZO DALLA MASCHERA DI FERRO al TEATRO PERSIO FLACCO

A due settimane dalla prima rappresentazione in versione concerto del nuovo musical Il ragazzo dalla maschera di ferro, incontriamo Daniele e Umberto Vita, i due performer che interpretano i ruoli chiave, quelli del Re di Francia e del suo sfortunato fratello gemello.

D. Non capita spesso per due gemelli di trovarsi ad interpretare in scena i ruoli di due gemelli. Raccontateci come la vostra esperienza di vita ha influito sull'approccio a questi personaggi.

Umberto - Nella vita reale io ho un carattere più forte e al contempo ponderante rispetto a mio fratello. Naturalmente il mio personaggio è un ragazzo senza moralità ma ho trovato il modo di rubare alcuni momenti della mia vita con Daniele e cucirli su Re Luigi XIV. Ho accolto "il metodo" e l'ho riversato sui testi, modi e gesti del personaggio mettendoci anche un po' del mio.

Daniele - Ultimamente la mia esperienza di vita ha influito molto sul mio personaggio per varie vicissitudini: dopo il lockdown ho capito che la "chiusura" e l'essere stati, in qualche modo "segregati" è un qualcosa da cui è difficile riprendersi. Una sensibilità che viene fuori da tutte le incertezze che questo periodo storico ti offre. A tutt'oggi non nascondo che fatico a riprendere in mano la mia vita al 100% ma Filippo, il mio personaggio, sembra davvero mi sia stato cucito addosso. Mi trovo davvero affine.

D. Nei vostri curricula avete spesso condiviso la scena ma avete entrambi una notevole mole di lavoro individuale. Come si crea tra di voi l'affiatamento scenico, riuscite a distaccarlo da quello familiare.

Umberto - Siamo abbastanza entrati in un mood tutto "nostro" che ci permette di lavorare in grande sintonia. Lavorando da sempre insieme abbiamo imparato a gestire le emozioni concentrando l'attenzione su ciò che è importante in quel momento, con amore, passione e professionalità. Umberto Vita

Daniele - Siamo molto affiatati sul palco e in TV perché siamo abituati a lavorare insieme sin da piccoli. E questa abitudine ci aiuta a scindere vita privata da quella professionale in modo naturale, senza essere finti o sforzarci.

D. Questo musical vede le intense musiche di Tiziano Barbafiera. Con lui avevate già lavorato in Georgie Il musical. Nei brani che ho avuto modo di ascoltare c'è una grande drammaticità nel raccontare in musica questa vicenda storica così spesso rappresentata. Cosa apporta di nuovo questa versione? La storia non ha mai dato una prova tangibile della vera esistenza di questo personaggio.

Umberto - A pensarci bene, la risposta è intrinseca alla domanda. Una versione tutta nuova, unica direi, mai stata rappresentata musicalmente con liriche epiche che rappresentano con sontuosità lo spirito, l'aria, i colori, il sapore e i fasti della Francia del '600.

Daniele - Le musiche del Maestro Tiziano Barbafiera sono letteralmente "epiche" e soprattutto il tema portante di Filippo è come giustamente dici, drammatico e struggente. Vero, soprattutto nel cinema questa storia è stata rappresentata più volte, ma mai, specialmente in Italia, ne è stata mai tratta una versione adattata per il teatro musicale. Che sia una storia vero o no, non importa, l'importante è onorare il genio di Alexandre Dumas ed emozionare il pubblico con una storia che appassiona da sempre, grandi e piccoli.

Daniele Vita

D. Brunella Platania vi aveva coinvolto in Georgie il musical dopo il vostro incontro se non ricordo male ne I promessi sposi. Ora di nuovo interpreta il ruolo di vostra madre. Conosco bene Brunella e la sua passione per questo genere: una madre dentro e fuori la scena?

Umberto - E' una grande artista. Umanamente è dolcissima ma la sua forte sensibilità artistica permea lo spazio attorno a lei, è impossibile non accorgersi della sua presenza e la dimostrazione sta nel fatto che quando recitiamo, ne siamo totalmente assorbiti e ogni volta si crea una magia di estrema sincerità. Fingiamo di essere un personaggio, ma le emozioni che recitiamo, sono vere. E come dico sempre, non ci sono attori "bravi", ma attori "credibili" e lei ne è un esempio.

Daniele - Assolutamente si! Una madre in tutto e per tutto. Nel modo in cui si porge già dal primo saluto, dal modo in cui cerca di darti delle dritte, sia a livello scenico, attoriale ed emotivo. È una grande professionista e ha un approccio diverso dagli altri. C'è grande rispetto e stima reciproca e anche questo, secondo me fa la differenza. Mi reputo davvero un artista fortunato di poter lavorare fianco a fianco con lei. Dovrebbero avere tutti questa fortuna!

D. Nell'attesa del vero e proprio allestimento teatrale, questa anteprima sarà in versione concerto: cosa si deve aspettare il pubblico? Sarà più un reading o più vicino ad una rappresentazione?

Umberto - Abbiamo deciso di chiamarla Versione Semiscenica, quella del 5 di Novembre a Volterra. Stiamo lavorando duramente con l'autore Claudio Crocetti per creare uno showcase completamente nuovo. Non è un concerto, non è il vero musical, è un ibrido, in cui lo spettatore vedrà l'eleganza ma al contempo l'azione, sapientemente diretti da Sandro Querci. Credo che avrà anche un sapore amaro, perché sarà come dare una meravigliosa torta "senza" la ciliegina... e a noi forse piace tanto cosi, sapete perché? Perché ci auguriamo che sarà proprio questo tipo di scintilla, il modo di far accendere un fuoco!

Umberto Vita

Daniele - La versione proposta il 5 Novembre prossimo, nella splendida cornice del Teatro Persio Flacco di Volterra, Capitale della Cultura Toscana 2022, è una versione "Concertistica Semiscenica" di 1 ora e 20 minuti, dove non solo verranno presentate le arie più importanti del musical, ma tutte le scene, accompagnate da un Narratore di eccezione, Sandro Querci. Oltre a curare la regia dello spettacolo, vestirà i panni del Moschettiere Athos: tutte le scene verranno recitate e coreografate, proprio per dare allo spettatore l'esatta idea di quello che in futuro potrà essere un allestimento completo.

Daniele Vita

D. Per la promozione dell'opera sono stati realizzati dei videoclip in versione cinematografica, devo dire molto efficaci e ben diretti. Umberto, credo ti sia occupato tu della regia. Ce ne vuoi parlare?

Umberto - Dirigere i videoclip di promozione è stata una meravigliosa emozione! Sinceramente la mia più grande passione è proprio il cinema, e ho messo in campo le mie piccole attrezzature per poter realizzare dei video a stampo cinematografico giocando molto sui personaggi, luoghi e costumi. In particolare nel video di "LUNA CHE MI GUARDI DA LASSU' " Daniele è stato cosi intenso che in un unico piano sequenza, a fine ciak ho fermato la camera per l'emozione: è stato così intenso da farmi piangere. Come raccontavo in altra intervista, realizzarli non è stato per niente semplice, anche per le locations. Abbiamo girato nell'ultimo periodo del lockdown con dei permessi speciali, ma la gioia di tornare a casa con il girato ed iniziare subito il montaggio è stata indescrivibile. Volevo a tutti i costi dare il giusto risalto alle meravigliose liriche di Emiliano Palmieri e le straordinarie musiche di Tiziano Barbafiera che mi hanno letteralmente stregato. Spero di aver dipinto come un pittore fa con la sua tela, i colori e le sfumature delle loro geniali menti.

Daniele - E' stato meraviglioso essere diretto da Umberto. Ha una capacità registica che non immaginavo potesse avere. Col passare del tempo ho scoperto che amava la regia. L'autore del libretto Claudio Crocetti ha avuto modo di osservare i suoi lavori passati, ha accettato questa nuova sfida e abbiamo fatto bingo!

D. La pandemia e la incipiente crisi in cui ci troviamo rischiano di penalizzare in maniera pesante l'arte e la cultura, purtroppo considerate oggi alla stregua di "bene superfluo" soprattutto da una classe politica spesso di una ignoranza pericolosa. Come artisti e come giovani performer non vi sentite scoraggiati dalla totale indifferenza delle istituzioni? Qual è la molla che vi spinge ad andare avanti in questo difficile momento.

Umberto - L'immensa passione ed il profondo rispetto per questo mondo. Ogni giorno preghiamo affinché la nostra arte sia valutata come dovrebbe. Soprattutto quando si creano spettacoli originali, è fondamentale incentivare l'aiuto anche "economico" perché siamo il paese più importante del mondo sul tema "ARTE": è vergognoso come questo nostro lavoro possa passare in secondo piano. Un punto sicuro di degrado, i talent da non confondere con i VERI talenti. Ma quello è altro discorso ...

Daniele - Da una parte molto scoraggiati perché ci troviamo giorno dopo giorno a lottare contro un sistema che sta cambiando sempre di più. L'evoluzione e il cambiamento sono importanti, ma gran parte della difficoltà la stiamo vivendo a causa dell'avvento dei social e dei presunti talent, in cui i "grandi imprenditori" sono ormai indirizzati solamente in quello che sembra importante in questo momento: fare soldi facili. Far partecipare talent o influencer a grandi progetti o addirittura creare format su di loro, spaziando dalla tv, al cinema e al doppiaggio, va a totale discapito della qualità.

D. Nell'attesa di portare in scena questo musical nella versione completa, come tutti ci auguriamo, quali sono i vostri progetti? Insieme e/o individuali.

Umberto - Abbiamo preso parte a progetti cinematografici importanti, anche se pur in piccole parti, torniamo alla conduzione TV in un game show musicale, e continuiamo a girare l'Italia con i Magical Dreams, il trio musicale formato insieme a Giuliana Di Dio e Daniele, con cui ci esibiamo in Cartoon Live Show con le più belle sigle tv dagli anni '70 ad oggi. I dettagli? Li lascio a Daniele!

Daniele - In questi giorni è uscito il film Disney/FOX Rosaline in cui recitiamo la parte dei paggetti delle protagoniste, ovvero di Giulietta e Rosaline. Piccola particina ma grande esperienza visto che si è trattato di lavorare su un set cinematografico americano. Dopo il successo della scorsa edizione, a dicembre torneremo in TV con la conduzione del programma musicale A Voice for Music. Non appena concluderò Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro avrò l'onore di calcare le scene al fianco di uno dei registi più acclamati del teatro italiano come Claudio Insegno, e un mostro sacro del cinema italiano come Sandra Milo (2021 David di Donatello - Premio alla carriera) nello spettacolo ESSERE SANDRA MILO in scena dal 24 al 27 novembre al teatro Bracco di Napoli e a marzo al Teatro degli Audaci a Roma. Tra un impegno teatrale e altro, continuo a prestare la mia voce a vari personaggi nel doppiaggio.

IL RAGAZZO DALLA MASCHERA DI FERRO

in anteprima il 5 novembre 2022 al Teatro Persio Flacco in Via dei Sarti 37 a Volterra