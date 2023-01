Il Concorso MUSICAL DAY dà il via alla XVI edizione all'Eco Teatro di Milano

Il 14 e il 15 gennaio 2023 l'Eco Teatro di Milano ospiterà la XVI edizione del concorso nazionale MUSICAL DAY

Nato nel 2007 da un'idea di Irene Bernardini il principale contest italiano dedicato al musical theatre ospiterà più di 100 esibizioni di scuole provenienti da tutta Italia.

Evento unico nel suo genere, il Musical Day si distingue per essere un punto d'incontro tra aspiranti performer e i Talent Scout del settore (registi, direttori delle più prestigiose accademie, critici) e dà l'opportunità di vincere numerose borse di studio dal valore di migliaia di euro.

Il Premio della Giuria Broadwayworld Italia

Anche quest'anno all'interno del contest un membro della redazione di Broadwayworld Italia assegnerà due premi della critica a due giovani partecipanti meritevoli.

Oltre alla targa del premio i due aspiranti performer avranno l'opportunità di ricevere un'intervista pubblicata sulla nostra testata.

Date uno sguardo ai vincitori della scorsa edizione Jacopo Aghemio e Alice Bellanca.

In bocca al lupo a tutti i partecipanti!

CATEGORIE

Sabato 14 gennaio 2023

presso "ECO TEATRO" di Milano:



BLOCCO 1 mattina:

- TEAM DANCE Junior dai 5 ai 14 anni

- TEAM DANCE Senior dai 15 ai 29 anni

- TEAM DANCE Over dai 30 in su



- Solisti DANCE Junior dai 6 ai 12 anni

- Solisti DANCE Teen dai 13 ai 17 anni

- Solisti DANCE Senior dai 18 ai 27 anni

- Solisti DANCE Over dai 28 in su



- Duetti DANCE Junior dai 6 ai 12 anni

- Duetti DANCE Teen dai 13 ai 17 anni

- Duetti DANCE Senior dai 18 ai 27 anni

- Duetti DANCE Over dai 28 in su



- TEAM TAP Junior dagli 8 ai 17 anni

- TEAM TAP Senior dai 18 in su



BLOCCO 2 pomeriggio:

- NEW MUSICAL età mista senza vincoli

- TEAM TOTAL Junior dai 5 ai 14 anni

- TEAM TOTAL Senior dai 15 ai 29 anni

- TEAM TOTAL Over dai 30 in su



Domenica 15 gennaio 2023

presso "ECO TEATRO" di Milano:



BLOCCO 3 mattina:

- Solisti TOTAL Junior dai 6 ai 12 anni

- Solisti SINGER Junior dai 7 ai 13 anni

- Duetti SINGER Junior dai 7 ai 13 anni

- Duetti TOTAL Junior dai 6 ai 12 anni



- Solisti TOTAL Senior dai 18 ai 27 anni

- Duetti TOTAL Senior dai 18 ai 27 anni

- Solisti SINGER Senior dai 20 ai 27 anni

- Duetti SINGER Senior dai 20 ai 27 anni



BLOCCO 4 pomeriggio:

- Solisti TOTAL Teen dai 13 ai 17 anni

- Duetti TOTAL Teen dai 13 ai 17 anni

- Solisti SINGER Teen dai 14 ai 19 anni

- Duetti SINGER Teen dai 14 ai 19 anni



- Duetti TOTAL Over dai 28 in su

- Solisti TOTAL Over dai 28 in su

- Solisti SINGER Over dai 28 in su

- Duetti SINGER Over dai 28 in su.

GIURIA del Musical Day 2023

Giuria DANCE

• IRENE ROMANO *Presidente

• AURORA MARSOTTO *Premio Critica

• LUCA SPADARO

• NICOLO' ABBATTISTA

• CHRISTIAN CONSALVO

Giuria TOTAL / SINGER

• IRENE ROMANO *Presidente

• MARTA BELLONI

• NATASCIA FONZETTI

• MARCO CASELLE

• CLAUDIO ZANELLI

COME ASSISTERE ALL'EVENTO

Per poter assistere al concorso occorre prenotare scrivendo a musicalday16@danza.tv (non potranno essere acquistati i biglietti direttamente in teatro)

COSTI

- Prenotazione 1 blocco: 13 Euro

- Prenotazione 2 blocchi: 20 anzichè 26 Euro

- Prenotazione 3 blocchi: 29 anzichè 39 Euro

- Prenotazione 4 blocchi: 38 anzichè 52 Euro.