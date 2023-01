Interview: Alice Bellanca, Vincitrice del Premio della Critica Broadwayworld Italia al Concorso Musical Day

Torna a Milano Il Musical HAIR Prodotto Da MTSentertainment in collaborazione con la Compagnia dell’Alba. Dal 2 al 5 maggio al Teatro Nazionale CheBanca.

April 19, 2022

Dopo 12 anni LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI torna a Milano in una versione 2.0 grazie ad Alessandro Longobardi per Viola Produzioni in coproduzione con OTI - Officine del Teatro Italiano e con Bottega Teatro Marche. Ultima tappa della tournée 2022 è il Teatro Nazionale CheBanca! con repliche dal 22 al 30 aprile.