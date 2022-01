BWW Review: THE TOXIC AVENGER al TEATRO LO SPAZIO

E' stata una piacevolissima sorpresa assistere alla versione italiana di The Toxic Avenger, il musical Off-Broadway del 2008 ispirato all'omonimo film di Lloyd Kaufman del 1984. C'è sempre un po' di scetticismo quando ci si avvicina a traduzioni in italiano di canzoni e testi nati per il pubblico newyorkese. Non in questo caso.

LA STORIA DI THE TOXIC AVENGER

Scritto da Joe Di Pietro e David Bryan (rinomato tastierista dei Bon Jovi), è stato il secondo musical creato da questo duo. Il primo, Memphis debuttò Off-Broadway nel 2002 per poi vincere 4 Tony Awards nel 2009 incluso miglior musical. The Toxic Avenger non è mai arrivato a Broadway ma può vantarsi di aver vinto l'Outer Critics Circle Awards come miglior musical Off-Broadway, sempre nel 2009. I loro lavori seguenti sono stati Chasing the song del 2014 e nel 2019 Di Pietro e Bryan hanno portato in scena un musical ispirato alla sfortunata vita della Principessa Diana, un lavoro come molti altri colpito dalle chiusure dovute al covid. Una versione filmata in scena di Diana The Musical è disponibile su Netflix.

UNA TRADUZIONE E ADATTAMENTO MOLTO EFFICACI

Le musiche di David Bryan risentono dell'influenza rock tipica dei brani dei Bon Jovi con un valido adeguamento alla scena del musical più classico. Il risultato è estremamente gradevole e sia le ballate che le insolenti canzoni più ritmate catturano l'attenzione del pubblico che non si perde una battuta. E a questo ha decisamente contribuito l'attento adattamento alla nostra lingua fatto da Michelangelo Nari. Nelle sue traduzioni Nari ha prestato particolare attenzione alle rime ma soprattutto al ritmo per lasciarne intatta l'originale cadenza. Un compito non sempre facile quando si vanno a tradurre canzoni senza stravolgerne il contenuto. I dialoghi sono invece stati tradotti dal regista Nicholas Musicco mantenendo la loro singolare irriverenza.

LA TRAMA

Il giovane Melvin, continuamente bullizzato e convinto ecologista, vuole salvare la sua città dall'inquinamento e dalla corruzione: grazie a Sara, la ragazza non vedente di cui è innamorato, scopre le losche trame della sindaca della piccola città del New Jersey dove vive con la madre. Quando decide di affrontare la corrotta sindaca, i suoi scagnozzi lo gettano in quei rifiuti tossici con cui lei si arricchiva. Quei liquidi invece di ucciderlo lo trasformano in un mutante che semina terrore e morte. Solo la giovane Sara, non potendo vedere il suo aspetto, riesce a comunicare con lui e a contenere i suoi istinti animaleschi. Con una lunga serie di divertenti e insospettabili situazioni riuscirà nel suo intento di salvare la sua città e conquistare l'amore di Sara.

UN CAST DECISAMENTE ALL'ALTEZZA

Oltre ad adattare le canzoni, Michelangelo Nari è anche l'interprete dell' imbranato Melvin, il giovane che si trasforma nel supereroe Toxie. Nari trova in questo personaggio la giusta combinazione delle sue qualità di interprete: la sua simpatia, la giusta fisicità, l'uso della sua potente voce che in questi adattamenti riesce a modulare dal soft al graffiante in maniera molto matura. La giovane Sara è interpretata dal Eleonora Segaluscio, spontanea e ironica. La giovane interprete incanta con la sua voce di una purezza non comune, capace di misurati ma sorprendenti virtuosismi.

Nel triplo ruolo della suora, della perfida sindaca e della madre di Melvin troviamo una sorprendente Angela Pascucci, impegnata in un tour de force di rapidi cambiamenti d'abito che hanno elettrizzato le sue scene. Nulla da aggiungere alla sua voce e capacità interpretativa sempre giusta, potente, a volte sfrontata ma nella corretta direzione.

In un turbinio di ruoli, dai bodyguard, ai bulli, alle amiche di Sara passando per il medico, il (fantastico) cantante folk e altri ancora, due gradite sorprese: Matteo Di Lillo e Federico Della Sala. I due giovani interpreti si sono rivelati spigliati, divertenti, dotati di un rimarcabile tempismo visti i continui cambiamenti di costumi nel back stage.

Cosa rara in una produzione OFF di questo genere è la presenza in sala dei musicisti che hanno suonato dal vivo. Sotto la direzione di Fulvio Epifani alle tastiere, con Claudio Darrigo alla batteria, Federico Murgia alla chitarra e Aurelio Tarabella al basso, l'accompagnamento alle voci degli interpreti ha acquistato tutto un altro livello. Nonostante qualche piccolo problema di fonica, si è potuto notare l'intervento fondamentale della vocal coach Rosy Messina, che ha messo a disposizione degli artisti la sua esperienza di performer, dando alle loro interpretazioni il corretto bilanciamento.

La regia di Nicholas Musicco, con l'evidente sostegno di Valeria Mastrosimone, è scattante, precisa. Ci sono alcuni momenti di mancanza di fluidità tra una scena e l'altra, soprattutto in alcuni dialoghi: piccole necessarie migliorie che si realizzano solamente con il rodaggio che purtroppo in sole quattro rappresentazioni riesce difficile a chiunque di poter raggiungere. Nonostante questo, lo spettacolo è godibilissimo, incalzante e meritevole di una maggiore attenzione da parte di produttori per essere rappresentato per ben più lunghi periodi. Un impegno ed uno sforzo come quello dimostrato ieri sera da parte di tutte le persone coinvolte nella prima di questo musical non può tornare nell'ombra dopo solo 4 rappresentazioni.

Silvio Aquilanti e Doc Servizi

presentano

THE TOXIC AVENGER

Scritto da Joe Di Pietro

Musiche e testi: David Bryan

Traduzione e Adattamento testi italiani: Michelangelo Nari

Traduzione e Adattamento dialoghi italiani: Nicholas Musicco

Regia: Nicholas Musicco

Aiuto Regia e Coreografia: Serena Mastrosimone

Direzione musicale: Fulvio Epifani

Vocal Coach: Rosy Messina

Band:

Tastiere Fulvio Epifani - Bateria Claudio Darrigo - Chitarra Federico Murgia - Basso Aurelio Tarabella

Scene: Silvio Aquilanti

Disegno luci: Giuseppe Lo Biondo

Audio: Giulia Vertua, PennySound

Costumi: Adelaide Stazi

Trucco e Parrucco: Michele Aquilanti, Caterina Gizzi

Ufficio Stampa: Rocchina Ceglia

Media e Marketing: Filippo Francucci

Produzione e Organizzazione:

Assistente di Produzione: Claudia Bellezza

Merchandising: 118 Digital Studio

Assistente Marketing e PR: Valeria Bucco

CAST:

Michelangelo Nari - Melvin/Toxie

Angela Pascucci - La suora, la sindaca, la mamma di Melvin

Eleonora Segaluscio - Sara

Matteo Di Lillo - Bozo, Pimpa, operaio, vecchietta, cantante folk, dottore, poliziotto, Janet

Federico Della Sala - Sluggo, Stiky, poliziotto, Prof. Ken, Lolita, Brad, contadino, voce di Toxie jr.

