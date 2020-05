BWW Feature: VLAD DRACULA GOTHIC OPERA MUSICAL Open Call per le Audizioni del nuovo lavoro del Maestro Simone Martino - Comunicato Stampa

BANDO DI AUDIZIONE

OPEN CALL

per la formazione del Cast Artistico per

VLAD DRACULA

GOTHIC OPERA MUSICAL

musiche di Simone Martino

testi di Simone Martino e Ario Avecone

Regia di Ario Avecone

Vocal Coach : Adriano Scappini

Periodo di attività: Dicembre 2020/Stagione 2021-2022

Periodo di prova: Novembre/Dicembre 2020

Spettacoli previsti 2020: 6/8 repliche di presentazione

Spettacoli previsti stagione 2021/2022: 30 repliche

Genere: Opera Musicale Moderna

Sede unica di audizione:

ROMA

Sabato 27 Giugno dalle ore 10,30 alle 18,30

(registrazione obbligatoria via email entro il 26/06/2020 o in sede dalle ore 10 alle ore 13)

con eventuale Call-Back Domenica 28 Giugno dalle 10 alle 14



c/o Danzarmonia - Via S.Silverio, 39 - ROMA

Si cercano CANTANTI / ATTORI per i primi e i secondi ruoli dei seguenti personaggi:

VLAD DRACULA

È il vampiro per antonomasia, il non morto. Si nutre del sangue degli esseri viventi per sopravvivere. Personaggio aristocratico, autoritario, passionale.

Uomo - Età scenica: 35/50 - Tessitura vocale: Baritenore - Estensione: Lab1-La3

MINA MURRAY

Giovane donna dal carattere gentile e riservato. Dracula è colpito dalla somiglianza con sua moglie Elisabetta, morta suicida. Così Mina diventa il suo obiettivo primario.

Donna - Età scenica: 20/30 - Tessitura vocale: Soprano leggero - Estensione: Sib2-Re4

JONATHAN HARKER

Harker è un giovane e brillante avvocato londinese, prossimo alle nozze con Mina Murray. Viene incaricato di recarsi in Transilvania presso il castello del Conte Vlad Dracula, ma ne resta prigioniero.

Uomo - Età scenica: 30/35 - Tessitura vocale: Tenore leggero - Estensione: Re2-Sib3

HABRAHAM VAN HELSING

È un professore universitario, filosofo metafisico, grande conoscitore dell'occulto. Di origine olandese, Van Helsing è l'antagonista di Dracula, a cui dichiara guerra.

Uomo - Età scenica: 40/50 - Tessitura vocale: Baritenore - Estensione: Lab1-Lab3

LUCY WESTENRA

Amica intima di Mina, donna sensuale e lussuriosa. Viene morsa e trasformata in vampiro dal conte Dracula.

Donna - Età scenica: 20/30 - Tessitura vocale: Mezzosoprano drammatico - Estensione: Lab2-Do4

R.M.RENFIELD

Renfield è un folle, ricoverato in manicomio. Attende con ansia l'arrivo del "Demeter", la Nave che trasporta il Conte Dracula dalla Transilvania in Inghilterra.

Uomo - Età scenica: 30/35 - Tessitura vocale: Tenore lirico - Estensione: Mib2-La3

Dr. JOHN SEWARD

Il Dott. Seward è l'amministratore del manicomio. È innamorato follemente di Lucy Westenra.

Uomo - Età scenica: 35/40 - Tessitura vocale: Baritono - Estensione: Si1-Mi3

Istruzioni di partecipazione:

Per poter partecipare all'audizione è necessario inviare un'email con curriculum e massimo n.2 foto all'indirizzo info@workinmusical.com o in alternativa, consegnare il curriculum e le foto stampate su carta direttamente all'atto della registrazione, nel giorno previsto di audizione.

Ogni candidato dovrà preparare il materiale musicale cantato del personaggio per cui si presenta e un monologo drammatico a sua scelta della durata massima di 1 minuto e mezzo.

Il materiale artistico necessario allo svolgimento dell'audizione, già suddiviso per ruoli, può essere scaricato al seguente indirizzo:

https://drive.google.com/open?id=1sVDxUQ7ccdW_I3CgV0KUxCfK44SgMch1

È necessario presentarsi con puntualità ed entro i termini indicati nel bando.

È consigliato un abbigliamento neutro e sobrio, che metta in risalto la tipologia di costituzione fisica del candidato. Non è previsto l'utilizzo di microfonia e/o amplificazione vocale.

Ogni candidato dovrà presentare, in prima analisi, il materiale cantato del personaggio per cui si presenta e successivamente, se richiesto dalla commissione, un monologo drammatico a scelta della durata massima di 1 minuto e mezzo.

Durante l'audizione è possibile vengano effettuate riprese o registrazioni private, atte a semplificare l'iter di scelta della commissione artistica.

È possibile che durante le audizioni venga chiesto ai partecipanti di montare una o più scene dello spettacolo e di interagire con altri candidati.

I selezionati per l'eventuale Call Back verranno contattati telefonicamente o mezzo email entro le ore 19,30 di Sabato 27 Giugno 2020.

E' possibile candidarsi esclusivamente per un singolo ruolo.

Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle audizioni.



Per qualsiasi informazione o domanda inviare un'email alla produzione.

info@workinmusical.com www.workinmusical.com

