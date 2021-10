BWW Feature: PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE del TEATRO BRANCACCIO

Negli spazi del Brancaccino Open Air è stata presentata la nuova stagione 2021-2022 del Teatro Brancaccio. Alessandro Longobardi ha invitato sul palco del giardino dello splendido palazzo romano, alcuni degli interpreti, registi e tecnici degli spettacoli che si susseguiranno a partire dal prossimo 1° ottobre.

La parola d'ordine è ripartenza, è la necessità di diffondere la cultura teatrale nonché di riportare il pubblico agli spettacoli dal vivo con sicurezza. La disponibilità, non ancora divenuta legge, di poter portare la capacità all'ottanta per cento dei posti occupati, dà una forte speranza ai produttori e registi di questi spettacoli di poter recuperare gli investimenti e riportare gli spettatori a godere di queste serate di meritato svago dopo il lungo periodo di chiusura.

Il grido di dolore per l'assenza dal palcoscenico soprattutto di molti artisti si trasforma in un grido di aiuto a sostenere questa ripartenza anche evitando di richiedere biglietti omaggio. Tutti hanno sostenuto la necessità di coinvolgere più spettatori possibili per ripagare le imponenti produzioni che il ricco programma del Brancaccio andrà a proporre.

Oltre ai ritorni graditissimi di classici come Aggiungi un posto a tavola e La Divina Commedia, sono in cartellone nuove versioni di altrettanti classici come 7 spose per 7 fratelli e La piccola bottega degli orrori. Torna in una versione aggiornata anche Aladin il musical geniale, un successo dell'ultima stagione.

Tre le nuove produzioni molto attese: il successo del West End Tutti parlano di Jamie e da Broadway la versione italiana del musical Legally Blonde. Doveva debuttare nel 2020, ma lo farà il prossimo novembre Che disastro Peter Pan, farsa sulla scia del fortunato Che disastro di commedia.

Un altro gradito ritorno sarà Alice in Wonderland, spettacolo dal gusto circense con un gruppo di bravissimi danzatori-acrobati. Ad aprire la sala il ritorno di Enrico Brignano nel suo one man show in un tour de force da due spettacoli al giorno per soddisfare i possessori dei biglietti datati 2020: ancora (speriamo per poco) la capienza è limitata al 50% e con grande professionalità Brignano si è reso disponibile a raddoppiare il suo impegno. A chiudere la stagione sarà invece lo show di Virginia Raffaele intitolato Samusà.

Molti dei cast non sono ancora completi, come ha più volte sottolineato Alessandro Longobardi: la improvvisa ripresa ha permesso di preparare il cartellone ma non ancora di assicurarsi i nomi di tutti i componenti dei cast di tutti questi spettacoli che sicuramente rappresentano il meglio del musical in Italia.

Oggi in sala erano presenti Gianpiero Ingrassia, Fabio Canino, Piero di Blasio, Enrico Brignano, Luciano Cannito, Baz, Dino Scuderi e Enzo Garinei che si è meritato l'applauso più caloroso recitando le prime battute con la "voce di Dio" da Aggiungi un posto a tavola.

A questi spettacoli nel corso della stagione si alterneranno concerti, spettacoli di danza e altre serate ancora da annunciare.

Qui di seguito il calendario completo degli spettacoli.

1 - 24 ottobre 2021

ENRICO BRIGNANO

UN'ORA SOLA VI VORREI

produzione Vivo Concerti

3 -28 novembre 2021

LUCA BASILE | MARCO ZORDAN | ALESSANDRO MARVERTI

VIVIANA COLAIS | STEFANIA AUTUORI | VALERIO DI BENEDETTO

YASER MOHAMED | CAROLINA GONNELLI | IGOR PETROTTO

e RICCARDO GIACOMINI

CHE DISASTRO PETER PAN

dalla commedia originale di J.M.Barrie

di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields

traduzione Enrico Luttmann

regia Adam Meggido

produzione AB Management e Officine Del Teatro Italiano

in esclusiva in Italia in accordo con Kenny Wax Ltd

2 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022

Dai creatori di "Rapunzel il musical" e "La Regina di ghiaccio il musical"

ALADIN

il musical geniale

musiche originali e arrangiamenti musicali di

Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alessandro Procacci

scene Alessandro Chiti | costumi Francesca Grossi | disegno luci Christian Andreazzoli

disegno suono Emanuele Carlucci | direzione musicale e arrangiamenti Davide Magnabosco

arrangiamenti vocali e vocal coach Alex Procacci | coreografie Rita Pivano

effetti speciali Erix Logan | ideazione progettazione e realizzazione video Claudio Cianfoni

sand art a cura della compagnia Sabbie luminose di Andrea De Simone

effetti speciali aerei Max Martinelli | direttore di produzione Carlo Buttò

supervisione artistica Alessandro Longobardi

scritto e diretto da MAURIZIO COLOMBI

produzione Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni

10 gennaio - 6 febbraio 2022

DIANA DEL BUFALO e BAZ

7 SPOSE PER SETTE FRATELLI

libretto di Lawrence Kasha & David Landay | liriche di Johnny Mercer

musica di Gene de Paul | Canzoni aggiunte di Al Kasha e Joel Hirschhorn

traduzione di Michele Renzullo

scene Italo Grassi | costumi Silvia Aymonino

direzione musicale Peppe Vessicchio

22 interpreti (danzatori, cantanti, attori)

Orchestra dal vivo

regia e coreografia LUCIANO CANNITO

produzione FDF Entertainment | Roma City Musical | Art Village

8 - 13 febbraio 2022

CIRCUS-THEATRE ELYSIUM di Kiev

ALICE IN WONDERLAND

e le geometrie del sogno

15 - 20 febbraio 2022

Dai produttori di "Priscilla la regina del deserto"

LEGALLY BLONDE

La rivincita delle bionde

il musical

direzione musicale FABIO SERRI

regia di MATTEO GASTALDO

produzione All Entertainment

22 - 27 febbraio 2022

Giampiero Ingrassia | FABIO CANINO | BELIA MARTIN

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI

testi e libretto di Howard Ashman | musiche di Alan Menken

basato sul film di Roger Corman | sceneggiatura di Charles Griffith

e con

Emiliano Geppetti | LORENZO DI PIETRO in arte VELMA K

GIOVANNA D'ANGI | STEFANIA FRATEPIETRO | CLAUDIA PORTALE

scene Gianluca Amodio | costumi Francesca Grossi

coreografie Luca Peluso

direzione musicale Dino Scuderi

realizzazione basi Riccardo Di Paola

adattamento e regia di Piero di Blasio

produzione Alessandro Longobardi per OTI - Officine del Teatro Italiano

in coproduzione con Viola Produzioni e Bottega Teatro Marche

Gianpiero Ingrassia, Fabio Canino, Dino Scuderi, Piero di Blasio

1 - 6 marzo 2022

LA DIVINA COMMEDIA

Opera Musical

testi di Gianmario Pagano Andrea Ortis

musiche di Marco Frisina

Scenografia e Produzione esecutiva Lara Carissimi

luci Valerio Tiberi

coreografie Massimiliano Volpini

suoni Emanuele Carlucci

regia di ANDREA ORTIS

Produzione MIC - Musical International Company

8 marzo - 3 aprile 2022

CAST IN VIA DI DEFINIZIONE

TUTTI PARLANO DI JAMIE

il Musical

musiche e orchestrazioni di Dan Gillespie Sells | Libretto di Tom MacRae

da un'idea originale di Jonathan Butterell

Ispirato dal film documentario della Firecracker "Jamie: drag queen at 16"

scene ALESSANDRO CHITI | costumi FRANCESCA GROSSI

direzione musicale DINO SCUDERI

supervisione artistica e coreografie LACCIO

adattamento regia Piero di Blasio

produzione Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano | Viola Produzioni

in accordo con Nimax Theatre e RGM Productions

Dino Scuderi e Piero di Blasio

6 - 30 aprile 2022

CAST IN VIA DI DEFINIZIONE

"La voce di lassù" è di ENZO GARINEI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri

liberamente ispirata a "After me the deluge" di David Forrest

musiche di Armando Trovajoli

direzione musicale Maurizio Abeni | coreografie di Gino Landi

regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini

ripresa teatrale di GIANLUCA GUIDI

produzione Alessandro Longobardi per OTI - Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni

Enzo Garinei

3 - 15 maggio 2022

VIRGINIA RAFFAELE

SAMUSÀ

scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco

Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi

regia FEDERICO TIEZZI

Produzione ITC2000

Distribuzione Terry Chegia