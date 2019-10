ADDIO A MANUEL FRATTINI ETERNO BAMBINO DEL MUSICAL ITALIANO

Ieri sera un grave lutto ha colpito il mondo del teatro e del musical italiano.

Ci ha lasciati Manuel Frattini uno dei più conosciuti e apprezzati interpreti che negli ultimi 20 anni ha portato in scena tanti personaggi in altrettanti musical di successo.

Il popolare attore aveva conquistato il cuore degli spettatori in tanti iconici ruoli fin dal suo debutto nel ruolo di Mike in A Chorus Line nel 1991.

Tra gli altri principali ruoli in cui si è cimentato, ricordiamo Seymour in La Piccola Bottega Degli Orrori, Peter Pan con le musiche di Edoardo Bennato, Bobbie Child nel musical Crazy For You con le musiche di George Gerswhin e i due lavori scritti da i Pooh, Aladin e il più famoso Pinocchio che fu anche rappresentato a New York in occasione del Columbus Day.

Nelle ultime due stagioni era stato impegnato in Robin Hood di Beppe Dati e nel tour di Priscilla La Regina Del Deserto, nel ruolo di Bernadette che si apprestava a riportare in scena dal prossimo mese di dicembre.

Stroncato da un infarto a soli 54 anni Manuel Frattini lascia un enorme vuoto nel panorama del musical non solo tra il pubblico, ma anche tra i tanti amici e colleghi che negli anni hanno diviso la scena con lui. Non si contano infatti i messaggi di cordoglio e affetto apparsi oggi su tutti i social di tanti artisti, registi, autori e produttori.

Aggiungiamo a questi numerosi messaggi anche quello triste e sentito di tutta la redazione di BroadwayWorld.com che in tante occasioni ha avuto la possibilità di incontrare o recensire il lavoro di questo indimenticabile artista.





