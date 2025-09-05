 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat Register Games Grosses

TAMPEREEN TEATTERIN NELJÄ TEATTERINJOHTAJAA Comes to Tampereen Teatteri

The event is on November 3.

By: Sep. 05, 2025
TAMPEREEN TEATTERIN NELJÄ TEATTERINJOHTAJAA Comes to Tampereen Teatteri Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

Ainutkertainen keskustelutilaisuus: maanantaina 3.11. klo 18.00 päänäyttämöllä

Vuonna 1904 perustetussa Tampereen Teatterissa on sen historian aikana ollut 26 teatterinjohtajaa. Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä heistä neljää viimeisintä ja kuulla teatterin johtamisesta viidellä eri vuosikymmenellä, 1980-luvulta tähän päivään. 

Tampereen Teatterin päänäyttämölle nousevat Esko Roine (1988–1998), Heikki Vihinen (1998–2010), Reino Bragge (2010–2020) ja Mikko Kanninen (2020–).

Kenen kaudella kuohui? Koska kaiveltiin kukkaronpohjaa? Mikä taidelaitoksen johtamisessa on kinkkisintä? Ja ennen muuta: millaisia sattumuksia kulissien takaa on jäänyt mieleen?

Illan juontaa toimittaja Anna Sirén. 




Need more Finland Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Jeff Ross: Take a Banana for the Ride
23 ratings

Jeff Ross: Take a Banana for the Ride
Mamma Mia!
34 ratings

Mamma Mia!
Call Me Izzy
39 ratings

Call Me Izzy
Dead Outlaw
72 ratings

Dead Outlaw

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos