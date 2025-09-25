SARJAHURMAAJAT Returns to Tampereen Teatteri Next Month

Enter Your Email to Unlock This Article



Sarjahurmaajat (Ladykillers) on brittiläinen mustan komedian klassikko, joka huvittaa erinomaisilla henkilöhahmoillaan ja absurdeilla asetelmillaan. Rikoksen ympärille rakentuvassa komediassa ahneus ja oikeudentunto törmäävät, ja kun peliin astuu sattuma, on luvassa varsinainen kommellusten sarja.

Kaikki alkaa siitä, kun jousikvintettinä esiintyvä rosvojoukko saapuu vuokralaiseksi rauhallista elämää viettävän rouva Wilberforcen sievään kotiin. Vuokraemännän rehellinen, ystävällinen ja velvollisuudentuntoinen hahmo toimii vastavoimana ahneille ja mitään kaihtamattomille rikollisille.

Sarjahurmaajat heittää hilpeästi häränpyllyä sukupolvien, sukupuolten, hyväksikäytön ja hyväksikäytetyksi tulemisen, oikeudenmukaisuuden sekä hyvän ja pahan taistelussa. Komedia näyttää, miten hyväsydämisyys voi lopulta voittaa pahuuden ja oikeudenmukaisuus voi toteutua odottamattomilla tavoilla.

Vuonna 2011 kantaesitetty näytelmä perustuu 1950-luvun elokuvaan, jossa mm. Peter Sellers teki debyyttinsä. Cohenin veljesten vuoden 2004 uusintaversiota tähditti Tom Hanks.

THE LADYKILLERS By Graham Linehan From the motion picture screenplay by William Rose by special arrangement with Studiocanal and by special arrangement with Fiery Angel Ltd, London.