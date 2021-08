EIWAZ TREE OF LIFE Comes to DET KGL. Teater

Kunstneren Martine Jarlgaard planter den 2. september 2021 det første frø til kunstværket, EIWAZ TREE OF LIFE på Ofelia Plads.

Kunstværket er et virtuelt, Augmented Reality-kunstværk, hvor publikum gennem sin skærm ser computergenerede billeder, lyd eller anden data oven på den faktiske virkelighed.

- EIWAZ TREE OF LIFE er træet, der vokser ind i himlen. Det er en interaktiv kunstoplevelse og et 'Battle for Nature'. Drømmen er at udfordre vores måde at tænke på og at skabe en global bevægelse omkring menneskets forståelse for, og forbundethed med naturen samt at skabe og accelerere handling. EIWAZ TREE OF LIFE krydser kunst, aktivisme og teknologi. Det er et virtuelt monument, der hylder naturen, mennesket og fremtiden, når det vokser frem på Ofelia Plads i hjertet af København, siger Martine Jarlgaard.

Træet, der vokser fra din telefon

Kunstværket, som er støttet af Statens Kunstfond, ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan og Det Kongelige Teater, fungerer i sin enkelhed ved, at brugeren gennem en app får mulighed for at opleve og interagere med træet på sin tablet eller mobil. Missionen er herefter at forhindre træet i at dø. Lykkedes missionen falder et frø fra træets krone, og der plantes et nyt virtuelt træ i appen. Hvis et virtuelt træ plantes i AR-oplevelsen, bliver et rigtigt træ plantet i den virkelige verden. Brugeren vil efter gennemførelse få adgang til information omkring det virkelige træs placering, dets CO2-absorption, og hvor mange træer der plantes.

Mød kunstneren til lanceringen

EIWAZ TREE OF LIFE plantes på Ofelia Plads for første gang ved lanceringen af kunstværket den 2. september fra kl. 18.00-20.00, hvor det blandt andet vil være muligt at møde kunstneren bag værket og prøve appen som de første. Frem til 17. september vil værket kunne opleves eksklusivt ved AR-markeren på Ofelia Plads. Herefter vil det være muligt at få adgang til EIWAZ TREE OF LIFE-oplevelsen, hvor end man befinder sig i Danmark. AR-markeren vil være at finde på Ofelia Plads fra torsdag den 2. september 2021 og et år frem.

Jeudan og Det Kongelige Teater, der sammen administrerer Ofelia Plads i ønsket om at skabe et levende og inspirerende byrum i hjertet af København, ser frem til at byde besøgende velkommen udenfor til denne alternative virkelighed.

Fakta:

Om Martine Jarlgaard

Martine Jarlgaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun har tidligere arbejdet med Vivienne Westwood, All Saints i London og Diesel i Italien. Martine er kendt for sit arbejde i krydsningen mellem bæredygtighed, teknologi, mode og kunst. Hun er af medier som Forbes og Fast Company blevet beskrevet som "technology pioneer" og har tidligere arbejdet med Extended Reality (XR) med værket MEET YOURSELF, der i 2018 blev vist på Louisiana.

Om app'en

App'en EIWAZ TREE OF LIFE er gratis og vil være tilgængelig i App Store og Google Play Store fra den 2. september og vil indtil den 17. september kunne benyttes eksklusivt på Ofelia Plads. Herefter vil den kunne anvendes over hele landet. På Ofelia Plads vil der være en QR-kode, hvorfra man også kan hente app'en.

Plantning af nye træer

For hver gang en bruger lykkedes med at redde EIWAZ TREE OF LIFE, så der plantes et virtuelt træ i AR-oplevelsen, plantes et rigtigt træ i den virkelige verden. Der er tale om mangrovetræer, som plantes i Myanmar af norske CEMAsys. En del af støtten fra Statens Kunstfond er gået til dette træplantningsinitiativ og dækker 5.000 træer. Dette tal er blevet fordoblet af CEMAsys, der har doneret 5.000 træer, så i alt 10.000 træer står klar til at slå rødder i Myanmar.