DIZZY MIZZ LIZZY Comes to Royal Arena Next Month

Det kommende tiår er ikke mange uger gammelt, når Dizzy Mizz Lizzy præsenterer deres kommende album på en forårsturné med særligt indbudte gæster på plakaten.

Tim Christensen, Martin Nielsen og Søren Friis-Larsen arbejder som gale i studiet med numrene til Dizzy Mizz Lizzys fjerde album, der udsendes i foråret 2020.

"Det har taget længere tid, end vi havde troet, men nu er vi der, og kan alle tre mærke 'den'. Lysten til at skabe noget nyt er stor, og vi nyder hver dag at være i studiet," siger Tim Christensen om indspilningen af det kommende album.

Han har selv - for første gang - taget producerkasketten på under indspilningerne, der finder sted i bandets eget studie i København. Siden skal de mixes af Jacob Hansen, som bl.a også mixede bandets forrige lp, Forward In Reverse, fra 2016.

"Uden at afsløre for meget kan jeg sige, at den nye plade bliver tungere og mørkere end tidligere og med færre, men længere numre. Den vil dog stadig være energisk og melodisk, så ingen vil være i tvivl om, at det er en Dizzy-plade," afslører Tim Christensen og tilføjer, at publikum til bandets koncerter i år allerede har hørt et par af de nye numre, deriblandt California Rain, der sendes til radioerne i slutningen af oktober som en forløber for det kommende album.

Albummet har endnu ikke fået en titel, men udkommer i foråret 2020, hvor Dizzy Mizz Lizzy rammer Royal Arena d. 17. april.

Dizzy Mizz Lizzy ser frem til at spille nogle af de nye numre - og mange af klassikerne - for deres store og trofaste publikum, og som en særlig gestus har bandet valgt at invitere Bersærk og Psyched Up Janis med på turneen.

"Jeg mødte Bersærk på Copenhell i år og synes, at de er noget af det bedste i nyere dansk metal, så jeg er glad for, at de har lyst til at tage med rundt. Og lige sådan med Psyched Up Janis, som startede samtidig med os og er samme generation. Det bliver spændende at dele scene med dem igen, så vi glæder os meget til de koncerter," afrunder Tim Christensen.

Royal Arena billetpriser: PL1 520,- / PL2 Sidde 450,- / PL2U Stå 450,- / PL3 325kr + gebyr

Billetsalget starter mandag 30. september kl. 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk

Presale for Jyske Bank kunder og Live Nation nyhedsbrevsmodtagere: torsdag 26. september kl. 10.00 (23 timer)

Læs mere på jyskebank.dk/musikken.

