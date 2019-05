Hvorfor er teater vigtigt? Den 2. maj offentliggøres Teatret Svalegangens program for sæson 2019/20 - et program der bl.a. byder på en vandre- forestilling i FN's verdensmål, en hårrejsende krimi om teknologiens skyggesidder og et gensyn med succesforestillingen om sorg, TROEN OG INGEN, som begejstrede både anmeldere og publikum tilbage i 2018.

"Vi forsøger med vores repertoire at præsentere værker, der reflekterer den verden, som omgiver os; ikke blot for at afspejle eller skabe genkendelse, men fordi vi tror på, at kunst indeholder en kapital af viden, erfaring, innovativ kraft og fantasi, som er uvurderlig for vores samfund. Teatret Svalegangen er for alle uanset alder, køn eller etnicitet, og vi glæder os over spredningen i vores publikum og mærker en særlig fremgang blandt unge og studerende. Det bekræfter mig i, at vi sætter tidens tanker og følelser i bevægelse for mange", udtaler direktør og kunstnerisk chef Per Smedegaard.

Selvom sæson 2018/19 endnu ikke er helt afsluttet, fastholdes en stabil tilstrømning også i denne sæson med mere end 21.000 besøgende.

ISCENESÆTTER FN's VERDENSMÅL Mange husker sikkert det kontroversielle virtual reality-stykke MÆT AF DAGE, der gik tæt på perspektiverne i aktiv dødshjælp, og som bl.a. ledte til en tætbefolket debat på teatret mellem den pensionerede læge Svend Lings og Lise Von Seelen fra etisk råd. Men hvad skal så skabe debat og eftertanke i den kommende sæson?

Per Smedegaard forklarer: "Sæson 2019/20 bliver sæsonen, hvor vi søsætter vores store satsning UNITED CHANGE - en vandreforestilling i FN's verdensmål. Visionen er, at vi frem mod 2023 skaber kunstneriske refleksioner over FN ?s 17 verdensmål. Takket være NRGi Værdipulje, Europæisk Kulturregion og ambitiøse fonde og erhvervspartnere, præsenterer vi allerede i maj 2019 et mindre kick off event efterfulgt af første visning i foråret 2020. Hvordan tager vi verdensmålene til os, gør dem til et projekt for os selv i vores egen hverdag? Scenekunsten kan skabe oplevelser, der kan starte den proces. Jeg er bestemt ikke frelst, men jeg tror på kunstens rolle og at der - mere end nogen siden før - er brug for ambitioner, store armbevægelser og handling."

SUCCESFORESTILLING GENOPSÆTTES I august genopsættes succesen fra 2018, musikdramatiseringen af Søren Huss' sorgalbum TROEN OG INGEN, hvorefter den drager på en omfattende DK-turne i samarbejde med Folketeatret. TROEN OG INGEN går tæt på de store følelsers følelser. Johannes Møllehave har sagt, at sorg er kærlighedens pris, men hvordan lever man med den, og hvordan forvandles mørket til lys? Fire skuespillere og sangere ledsaget af et energisk liveband går tæt på livets skyggesider og den kraft, der tillader mennesket at overkomme selv det allermest meningsløse.

TEKNOLOGIENS SKYGGESIDER I november sættes teknologiens skyggesider under lup, når teatret åbner dørene til den hårrejsende thriller THE NETHER - DIN UNDERVERDEN. I en fremtid hvor internettet er afløst af en fuld-sensorisk virtuel platform kaldet THE NETHER, undersøger en kvindelig efterforsker en række forbrydelser. Morris er på sporet af skaberen bag et tilsyneladende uskyldigt sted. Men noget er ikke, som det ser ud. Bag den noble facade gemmer huset på dyster en hemmelighed. Smedegaard uddyber: "The Nether er interessant fordi den peger på teknologiens dilemmaer. Teknologien udvikler sig med hastige skridt, og den er blevet en game changer på godt og ondt. Snart kan vi alt, men må vi alt? Skal vi se på behovet for etiske retningslinjer, eller skal teknologien have frit løb?"

Foruden disse kan publikum se frem til en lang række relevante gæstespil, uforudsigelige events på Off The Record og et spændende gensyn med både Granhøj Dans og >>Teatret<< ved Hans Rønne.

