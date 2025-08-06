Namir Smallwood Joins Cast of MR. WOLF at Steppenwolf Theatre

Performances will run September 11 – November 2, 2025.
Steppenwolf Theatre Company has revealed that ensemble member Namir Smallwood (You Will Get Sick, True West, Bug) will join the cast of ensemble member Rajiv Joseph’s Chicago premiere of Mr. Wolf, directed by ensemble member K. Todd Freeman. Smallwood replaces ensemble member James Vincent Meredith, who is stepping away due to a scheduling conflict.
Launching Steppenwolf’s 50th Anniversary Season, this unflinching family drama will play September 11 – November 2, 2025 in Steppenwolf’s Downstairs Theater.
The full cast of Mr. Wolf includes ensemble members Kate Arrington (East of Eden, Another Marriage–Playwright), Tim Hopper (Fool for Love, The Thanksgiving Play), Caroline Neff (Fool for Love, POTUS) and Namir Smallwood (You Will Get Sick, True West, Bug) with Emilie Maureen Hanson (Steppenwolf debut).
Videos