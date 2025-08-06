 tracking pixel
News on your favorite shows, specials & more!

Namir Smallwood Joins Cast of MR. WOLF at Steppenwolf Theatre

Performances will run September 11 – November 2, 2025.

By: Aug. 06, 2025
Namir Smallwood Joins Cast of MR. WOLF at Steppenwolf Theatre Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

 Steppenwolf Theatre Company has revealed that ensemble member Namir Smallwood (You Will Get Sick, True West, Bug) will join the cast of ensemble member Rajiv Joseph’s Chicago premiere of Mr. Wolf, directed by ensemble member K. Todd Freeman. Smallwood replaces ensemble member James Vincent Meredith, who is stepping away due to a scheduling conflict.

Launching Steppenwolf’s 50th Anniversary Season, this unflinching family drama will play September 11 – November 2, 2025 in Steppenwolf’s Downstairs Theater.

The full cast of Mr. Wolf includes ensemble members Kate Arrington (East of Eden, Another Marriage–Playwright), Tim Hopper (Fool for Love, The Thanksgiving Play), Caroline Neff (Fool for Love, POTUS) and Namir Smallwood (You Will Get Sick, True West, Bug) with Emilie Maureen Hanson (Steppenwolf debut).


Don't Miss a Chicago News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Videos