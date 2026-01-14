Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Central Pennsylvania Awards

See who audiences selected as their favorites last season!
Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Central Pennsylvania Awards!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!
Want to be notified when nominations open for next year? Sign up for our newsletters here.
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
T.H.E.M. The Collective - EVOLUTION OF BLACK MUSIC - Ephrata Performing Arts Center
Best Choreography Of A Play Or Musical
Cody Smith & Kimber Hampton - THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Mia Siegert & David Williamson - CATS - Fulton Theatre
Best Dance Production
A CHORUS LINE - Dutch Apple Dinner Theatre
Best Direction Of A Musical
Edward R. Fernandez & Reji Woods - THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center
Best Direction Of A Play
Edward R. Fernandez & Ben Galosi - ROMEO & JULIET - Ephrata Performing Arts Center
Best Ensemble
ROMEO & JULIET - Ephrata Performing Arts Center
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Lindsay Stevens - GROUNDHOG DAY - Ephrata Performing Arts Center
Best Music Direction & Orchestra Performance
A. Scott Williams - WAITRESS - Dutch Apple Dinner Theatre
Best Musical
THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center
Best New Play Or Musical
LEMONADE! - Lebanon Community Theatre
Best Performer In A Musical
Bobbi Bear - GYSPY - Ephrata Performing Arts Center
Best Performer In A Play
Judy Kaye - DRIVING MISS DAISY - Fulton Theatre
Best Play
DRIVING MISS DAISY - Fulton Theatre
Best Production of an Opera
HÄNSEL AND GRETEL - Berks Opera Company
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jack Leonard - GROUNDHOG DAY - Ephrata Performing Arts Center
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Katie Jasmann - FIDDLER ON THE ROOF - Dutch Apple Dinner Theatre
Best Supporting Performer In A Musical
Jordon Ross Weinhold - THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center
Best Supporting Performer In A Play
Jordon Ross Weinhold - ROMEO & JULIET - Ephrata Performing Arts Center
Best Theatre For Young Audiences Production
13 THE MUSICAL - Hershey Area Playhouse
Favorite Local Theatre
Open Stage Of Harrisburg
Winners can download graphics here.
Videos