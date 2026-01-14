Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Central Pennsylvania Awards

Click Here for More on BWW Regional Awards

Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Central Pennsylvania Awards!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2025 BroadwayWorld Central Pennsylvania Award Winners

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

T.H.E.M. The Collective - EVOLUTION OF BLACK MUSIC - Ephrata Performing Arts Center



Best Choreography Of A Play Or Musical

Cody Smith & Kimber Hampton - THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Mia Siegert & David Williamson - CATS - Fulton Theatre



Best Dance Production

A CHORUS LINE - Dutch Apple Dinner Theatre



Best Direction Of A Musical

Edward R. Fernandez & Reji Woods - THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center



Best Direction Of A Play

Edward R. Fernandez & Ben Galosi - ROMEO & JULIET - Ephrata Performing Arts Center



Best Ensemble

ROMEO & JULIET - Ephrata Performing Arts Center



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Lindsay Stevens - GROUNDHOG DAY - Ephrata Performing Arts Center



Best Music Direction & Orchestra Performance

A. Scott Williams - WAITRESS - Dutch Apple Dinner Theatre



Best Musical

THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center



Best New Play Or Musical

LEMONADE! - Lebanon Community Theatre



Best Performer In A Musical

Bobbi Bear - GYSPY - Ephrata Performing Arts Center



Best Performer In A Play

Judy Kaye - DRIVING MISS DAISY - Fulton Theatre



Best Play

DRIVING MISS DAISY - Fulton Theatre



Best Production of an Opera

HÄNSEL AND GRETEL - Berks Opera Company



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Jack Leonard - GROUNDHOG DAY - Ephrata Performing Arts Center



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Katie Jasmann - FIDDLER ON THE ROOF - Dutch Apple Dinner Theatre



Best Supporting Performer In A Musical

Jordon Ross Weinhold - THE PRODUCERS - Ephrata Performing Arts Center



Best Supporting Performer In A Play

Jordon Ross Weinhold - ROMEO & JULIET - Ephrata Performing Arts Center



Best Theatre For Young Audiences Production

13 THE MUSICAL - Hershey Area Playhouse



Favorite Local Theatre

Open Stage Of Harrisburg

