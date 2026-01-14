 tracker
Video: CHASE ATLANTIC: LOST IN HEAVEN Concert Film Trailer Released

Tickets are on sale now for the film, which captures the final night of the group's LOST IN HEAVEN European Tour at London’s O2 Arena. 

By: Jan. 14, 2026



The trailer has been unveiled for Chase Atlantic: Lost in Heaven, a new feature-length concert film from the musical group. Tickets are on sale here for the film, which captures the final night of the group's LOST IN HEAVEN European Tour at London’s O2 Arena. 

The movie will be released to cinemas for a limited time only on Wednesday, February 18, 2026, from Trafalgar Releasing and VEEPS Studios. Check out the listing of confirmed local cinemas below.

Directed by Becky Garner (Central Cee, Dua Lipa, Fred Again), the film features performances of fan favorites including “Friends” and “Swim,” alongside tracks from their most recent album, LOST IN HEAVEN (HIGH AS HELL). 

Chase Atlantic, comprised of Mitchel Cave (lead singer), Christian Anthony (singer and guitarist), and Clinton Cave (lead guitarist and saxophone), has accumulated over 8 billion global streams.

Screening Information

ALAMO DRAFTHOUSE DOWNTOWN BROOKLYN 445 GOLD ST. 4TH FLOOR BROOKLYN, NY 11201
AMC CLIFTON COMMONS 16 405 ROUTE 3 E CLIFTON, NJ 07014
AMC DANBURY 16 4 INTERNATIONAL DR DANBURY, CT 06810
DEER PARK STM 16 IMAX & RPX 1050 THE ARCHES CIRCLE DEER PARK, NY 11729
AMC MONMOUTH MALL 15 180 STATE ROUTE 35 EATONTOWN, NJ 07724
AMC JERSEY GARDENS 20 651 KAPKOWSKI ROAD ELIZABETH, NJ 07201
FARMINGDALE STM 10 & IMAX 20 MICHAEL AVENUE FARMINGDALE, NY 11735
AMC FREEHOLD 14 101 TROTTERS WAY FREEHOLD, NJ 07728
HAZLET 12 2821 HIGHWAY 35 HAZLET, NJ 07730
LYNBROOK 13 & RPX 321 MERRICK RD LYNBROOK, NY 11563-2517
READING MANVILLE 12 180 N. MAIN ST. MANVILLE, NJ 08835
AMC NEW BRUNSWICK 18 17 US HIGHWAY #1 NEW BRUNSWICK, NJ 08901
VILLAGE EAST CINEMA 181-189 2ND AVENUE NEW YORK, NY 10003
AMC EMPIRE 25 234 W 42ND ST NEW YORK, NY 10036
ALAMO DRAFTHOUSE MANHATTAN 28 LIBERTY ST NEW YORK, NY 10005
REGAL TIMES SQUARE 247 W. 42ND ST. NEW YORK, NY 10036
UNION SQUARE STM 17 850 BROADWAY NEW YORK, NY 10003
AMC KIPS BAY 15 570 2ND AVE NEW YORK, NY 10016-6307
AMC PORT CHESTER 14 40 WESTCHESTER AVE PORT CHESTER, NY 10573
GALLERIA MALL STM 16 2001 SOUTH ROAD POUGHKEEPSIE, NY 12601
AMC ROCKAWAY 16 363 MOUNT HOPE AVENUE ROCKAWAY, NJ 07866
AMC STONY BROOK 17 2196 NESCONSET HIGHWAY STONY BROOK, NY 11790
CINEMARK WATCHUNG AND XD 1670 US ROUTE 22 WATCHUNG, NJ 07069
AMC PALISADES 21 4403 PALISADES CTR. DRIVE WEST NYACK, NY 10994
WESTBURY STM 12 IMAX & RPX 7000 BRUSH HOLLOW ROAD

