Video: CHASE ATLANTIC: LOST IN HEAVEN Concert Film Trailer Released

The trailer has been unveiled for Chase Atlantic: Lost in Heaven, a new feature-length concert film from the musical group. Tickets are on sale here for the film, which captures the final night of the group's LOST IN HEAVEN European Tour at London’s O2 Arena.
The movie will be released to cinemas for a limited time only on Wednesday, February 18, 2026, from Trafalgar Releasing and VEEPS Studios. Check out the listing of confirmed local cinemas below.
Directed by Becky Garner (Central Cee, Dua Lipa, Fred Again), the film features performances of fan favorites including “Friends” and “Swim,” alongside tracks from their most recent album, LOST IN HEAVEN (HIGH AS HELL).
Chase Atlantic, comprised of Mitchel Cave (lead singer), Christian Anthony (singer and guitarist), and Clinton Cave (lead guitarist and saxophone), has accumulated over 8 billion global streams.
