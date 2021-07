Theo Barreto Se Divide Entre A MEGERA DOMADA – O MUSICAL e HEATHERS – MUSICAL

Esse momento foi muito desafiador e gratificante na carreira de Théo, em "A Megera Domada - O Musical" Theo interpreta o mocinho Petruquio, que chega ao colégio para conquistar o coração da durona Catarina, já em "Heathers - Musical" ele dá vida a Kurt Kelly, um dos valentões do colégio, que tem como principal atividade atormentar os que estão ao seu redor, com ajuda do seu amigo Ram Sweeney.

Os musicais são realizações do Estúdio Broadway, contam com a participação de jovens talentos do teatro musical nacional e estão em cartaz no Teatro Cassiano Gabus Mendes, em São Paulo.

Em "A Megera Domada - O Musical", Catarina é uma garota bonita que possui uma personalidade forte. Já Bianca, sua irmã, é o oposto, meiga e sensível, ela é a garota mais desejada da escola. O pai das meninas, já viúvo, orientou Batista, o irmão mais velho, a não permitir que Bianca tivesse um encontro amoroso antes de Catarina. Com a chegada de Petrúquio, um garoto do interior que acabou de chegar na cidade, ele aceita o desafio de conquistar a megera. Será que ela é tão indomável assim?

"Heathers - Musical" é um musical emocionante que pulsa a energia dos corações adolescentes. Baseado no filme homônimo de Daniel Waters, o musical de Laurence O'Keefe e Kevin Murphy, versionado para o português por Rafael Oliveira, se passa em 1989 e conta a história da jovem Veronica Sawyer em seu último ano no colégio. Em busca de um mundo melhor, Verônica, juntamente com seu namorado JD vivem a adolescência tentando se auto descobrir. Será ela uma Heather capaz de tudo para ser popular? Qual o valor de uma real amizade? Entre canções que falam sobre amor, vida, morte, perdão e reconciliação, o universo jovem é apresentado de uma forma alegre e positiva, apesar de mostrar as crueldades do mundo real.

Sobre o ator:

Theo Barreto é ator e cantor, fez participações na novela "As Aventuras de Poliana", e participou do espetáculo de natal "A Christmas Carol", com direção de Fernanda Chamma, que teve apresentações no Teatro Renault. Théo aprimorando seus conhecimentos e técnicas nas aulas de teatro musical. Em 2020 deu vida a Kurt Kelly, em "Heathers - O Musical"' e em 2021, além de Théo se dividir entre Kurt em "Heathers - Musical" e Petruqio em "A Megera Domada - O Musical", também integra o elenco de "Bullying, O Musical".