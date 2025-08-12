Theatro São Pedro Presents Verdi’s FALSTAFF, a Comic Opera Based on Shakespeare

Enter Your Email to Unlock This Article



São Paulo, Brazil—Theatro São Pedro is set to present the beloved comic opera Falstaff by the legendary Italian composer Giuseppe Verdi (1813-1901). This charming production will grace the stage on August 15, with additional performances on August 17, 20, 22, and 24, promising audiences a wonderful blend of humor, music, and Shakespearean wit. Falstaff is Verdi’s final opera, composed when he was nearing 80 years old. It’s a lively three-act commedia lírica based on William Shakespeare’s (1564-1616) plays The Merry Wives of Windsor and scenes from Henry IV. The libretto, adapted by Arrigo Boito (1842-1918), captures the humorous escapades of Sir John Falstaff, a boastful and vain knight who tries to seduce two married women to access their husbands’ wealth. The plot is filled with farcical situations that entertain and showcase Verdi’s mastery in blending music with comedy.

Premiering in 1893 at La Scala in Milan, Falstaff marked a departure from Verdi’s usual tragic works, offering a joyful celebration of humor and human folly. Although initially met with mixed reactions, the opera gained recognition over time, especially thanks to conductors like Arturo Toscanini, who championed its revival. Today, Falstaff is a staple in the operatic repertoire, admired for its lively melodies and clever libretto.

The upcoming production at Theatro São Pedro is directed by Caetano Vilela, with musical direction by Ira Levin. The cast features talented singers such as Rodrigo Esteves as Falstaff, Igor Vieira as Ford, Gabriella Pace as Mrs. Alice Ford, and Maria Carla Pino as Nanetta, among others. The visual elements are crafted by Luís Bueno, with scenography by Duda Arruk, ensuring a captivating stage setting.

Whether you’re a seasoned opera lover or new to the art form, Falstaff promises an evening full of laughter, beautiful music, and Shakespearean charm. Don’t miss this opportunity to experience one of Verdi’s most joyful works live at Theatro São Pedro this August!

photo by Íris Zanetti.

Montagem de uma das obras-primas de Giuseppe Verdi acontece nos dias 15, 17, 20, 22 e 24 de agosto, com encenação de Caetano Vilela e direção musical de Ira Levin. No elenco, nomes como Rodrigo Esteves, Igor Vieira, Gabriella Pace, Maria Carla Pino, Juliana Taino e Ana Lucia Benedetti

O Theatro São Pedro apresentará a aclamada ópera cômica Falstaff, do lendário compositor italiano Giuseppe Verdi (1813-1901). Essa produção chegará ao palco no dia 15 de agosto, com apresentações adicionais nos dias 17, 20, 22 e 24 de agosto, prometendo ao público uma mistura de humor, música e sagacidade shakespeariana. Falstaff é a última ópera de Verdi, composta quando ele já tinha quase 80 anos. Trata-se de uma commedia lírica em três atos, baseada nas peças As Alegres Comadres de Windsor e em cenas de Henrique IV, de William Shakespeare (1564-1616). O libreto, adaptado por Arrigo Boito (1842-1918), retrata as aventuras humorísticas de Sir John Falstaff, um cavaleiro vaidoso e presunçoso que tenta seduzir duas mulheres casadas para acessar a riqueza de seus maridos. A trama é repleta de situações farsescas que divertem e demonstram a maestria de Verdi em combinar música com comédia.

Giuseppe Verdi (1813-1901).

by Giovanni_Boldini.

Estreada em 1893 na La Scala, em Milão, Falstaff marcou uma mudança do estilo trágico habitual de Verdi, celebrando de forma alegre o humor e a tolice humana. Apesar de ter recebido reações mistas inicialmente, a ópera conquistou reconhecimento ao longo do tempo, especialmente graças a maestros como Arturo Toscanini, que defendeu sua reabilitação. Hoje, Falstaff é uma peça fundamental no repertório operístico, admirada por suas melodias vibrantes e pelo libreto inteligente.

A produção que será apresentada no Theatro São Pedro é dirigida por Caetano Vilela, com direção musical de Ira Levin. O elenco conta com talentos como Rodrigo Esteves (Falstaff), Igor Vieira (Ford), Gabriella Pace (Senhora Alice Ford), Maria Carla Pino (Nanetta), Juliana Taino (Mrs. Meg Page), Ana Lucia Benedetti (Mrs. Quickly), Santiago Martinez (Fenton), Vitorio Scarpi (Dr. Caius), Geilson Santos (Bardolfo) e Fellipe Oliveira (Pistola). Os elementos visuais ficam por conta de Luís Bueno, com cenografia de Duda Arruk, garantindo uma ambientação cativante no palco. Completam a equipe: Thais Losso (figurino), Malonna (visagismo), Bruno Costa (preparador coral), Fábio Bezuti (preparador vocal) e Ronaldo Zero (direção de palco e assistente de direção cênica).

Seja você um amante de ópera experiente ou alguém que está conhecendo a arte, Falstaff promete uma noite repleta de risadas, bela música e o charme de Shakespeare. Não perca essa oportunidade de vivenciar uma das obras mais alegres de Verdi, ao vivo, no Theatro São Pedro, neste mês de agosto!

SERVIÇO

Falstaff is based on the plays The Merry Wives of Windsor

and scenes from Henry IV by William Shakespeare.

photo by Íris Zanetti.

SERVIÇO

FALSTAFF

Orquestra do Theatro São Pedro

Ira Levin, direção musical

Caetano Vilela, encenação e iluminação

Duda Arruk, cenografia

Thais Losso, figurino

Malonna, visagismo

Luis Bueno, produção de arte visual

Bruno Costa, preparador coral

Fábio Bezuti, preparador vocal

Ronaldo Zero, direção de palco e assistente de direção cênica

Rodrigo Esteves, Sir John Falstaff

Igor Vieira, Ford

Gabriella Pace, Mrs. Alice Ford

Maria Carla Pino, Nanetta

Juliana Taino, Mrs. Meg Page

Ana Lucia Benedetti, Mrs. Quickly

Santiago Martinez, Fenton

Vitorio Scarpi, Dr. Caius

Geilson Santos, Bardolfo

Fellipe Oliveira, Pistola

CORO (20 cantores)

ATORES

Lyv Ziese, atriz

Nill de Pádua, ator

Rodrigo Manzelli, ator

Zé Geraldo Jr., ator



Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

Falstaff – 120'

[Editora: Casa Ricordi SRL, Milão. Representada por Melos Ediciones Musicales S.A., Buenos Aires www.melos.com.ar]

Ensaio geral aberto e gratuito: 13 de agosto, 19h

Récitas: 15, 17, 20, 22 e 24 de agosto,

Quintas e sextas às 20h; domingo às 17h, Theatro São Pedro

Classificação etária: 12 anos

Ingressos: Plateia: R$ 124/ R$ 62 (meia)

1º Balcão: R$ 102/ R$ 51 (meia)

2º Balcão: R$ 82 / R$ 41 (meia)

https://theatrosaopedro.byinti.com/#/event/opera-falstaff