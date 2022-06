Proposing Discussions About the Feminine Being AZAFAMA Premiere at SP Escola de Teatro

Collective of artists NOSSO PROJETO, in partnership with SP Escola de Teatro, presents an original musical by Bruno Narchi, AZÁFAMA: SUBSTANTIVO FEMININO, one of the six musicals selected by the Festival Paulista de Teatro Musical, in 2021.

By approaching myths, traditions and customs rooted in our society, which until today "haunt" the female being, the show proposes a discussion about these definitions imposed over so many years on the role of women, and highlights the detachment of what is taken for granted, and the difficult choices that are necessary in favor of a rupture of what is already pre-established.

Coletivo de artistas NOSSO PROJETO, em parceria com a SP Escola de Teatro, apresenta musical original de Bruno Narchi, AZÁFAMA: SUBSTANTIVO FEMININO, um dos seis musicais selecionados pelo Festival Paulista de Teatro Musical, em 2021.

O espetáculo, que fica em cartaz de 21 de junho a 27 de julho, flerta com a saga do herói clássico, mas a partir da perspectiva de uma heroína, mergulhada na história de muitas mulheres.

Ao abordar mitos, tradições e costumes enraizados em nossa sociedade, que até hoje "assombram" o ser feminino, o espetáculo propõe uma discussão sobre essas definições impostas ao longo de tantos e tantos anos ao papel da mulher, e coloca em destaque o desprendimento daquilo que é dado como certo, e das difíceis escolhas que se fazem necessárias em prol de uma ruptura do que já está pré-estabelecido.

Azáfama's company

photo by Bob Sousa

Com texto, letras e músicas de Bruno Narchi, arranjos vocais de Thiago Machado e Gui Leal, coreografias de Zuba Janaina, e arranjos instrumentais e orquestração de Gui Leal & Studio KUMKANI, o musical junta em cena nove atrizes - Letícia Soares, Helena Lazarini, Juliana Bógus, Larissa Carneiro, Pamella Machado, Thaís Piza, Leilane Teles, Giovanna Moreira e Zuba Janaina - todas figuras conhecidas dos nossos palcos, dentro da potente sala multifuncional da SP Escola deTeatro, localizada na Praça Roosevelt.

"Ao buscarmos uma possível casa para esta peça, procurávamos uma sala com novas possibilidades de encenação, um formato intimista e, acima de tudo, um local que favorecesse a imersão no espetáculo. A SP Escola de Teatro viria a oferecer exatamente isso. Após uma feliz conversa com Miguel Arcanjo, que intermediou esse encontro, eis aqui nosso AZÁFAMA, carregado pelo trabalho de nove atrizes fantásticas, com suas diferentes formações teatrais e experiências musicais, envoltas por um berço teatral onde podemos mesclar as potências e talentos desse elenco, e abrir novas portas ao público. Um teatro musicado cumprindo sua função social, e uma mensagem social guiada pelo entretenimento", diz Bruno Narchi.

Azáfama's cast & crew

photo by Bob Sousa

Sobre o coletivo de artistas NOSSO PROJETO, esse surgiu a partir da ideia de um curso, ministrado por Bruno, Thiago Machado e Zuba Janaina. Um curso criado para estimular não só o lado artístico dos alunos, mas também criativo, empreendedor e administrativo. Uma forma de mostrar diferentes caminhos dentro do teatro: a produção independente, a formação de um grupo de artistas e a escrita autoral.

Além da peça DIÁLOGOS e SORRIA, ESSA PEÇA É UMA COMÉDIA, que já fizeram suas primeiras temporadas e tiveram 100% das casas esgotadas, o coletivo ainda conta com outros três textos musicais ainda inéditos, e segue na criação de novos projetos.

Também vale destacar que, em 2021, AZÁFAMA e DIÁLOGOS foram dois dos musicais autorais brasileiros selecionados pelo primeiro Festival Paulista de Teatro Musical (FPTM).

SERVIÇO:

AZÁFAMA: SUBSTANTIVO FEMININO

Sala Alberto Guzik (60 lugares) - SP Escola de Teatro, Unidade Roosevelt

Praça Franklin Roosevelt, 210 - Consolação

Terças e quartas-feiras, 20h30

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$30,00 (meia)

Vendas: https://www.sympla.com.br/eventos?s=azafama&tab=eventos

Duração: 70 minutos

Recomendação: 12 anos

Temporada: de 21 de junho a 27 de julho

ELENCO:

Letícia Soares - Rosalina

Helena Lazarini - Rosa Linda

Juliana Bógus - Destino / Caos

Larissa Carneiro - Cloto, a Moira 01 / Chorona

Pamella Machado - Láquesis, a Moira 02 / Lilith

Thaís Piza - Átropos, a Moira 03 / Medeia

Leilane Teles - Iansã

Giovanna Moreira - Romeu

Zuba Janaina - Oxum

FICHA TÉCNICA COMPLETA:

Texto, letras e músicas: Bruno Narchi

Arranjos instrumentais e orquestração: Gui Leal & Studio KUMKANI

Arranjos Vocais: Thiago Machado e Gui Leal

Direção Geral: Bruno Narchi

Direção Musical: Gui Leal e Thiago Machado

Coreografias: Zuba Janaina

Cenografia: Thiago Machado, Júlia Lacomb e Ágatha Perez

Cenotécnico: Jhonatta Moura

Figurinos: Hugo Zuba

Desenho de Luz: Bruno Narchi e Vini Hideki

Operação de Luz: Vini Hideki

Adereços: Bruno Narchi

Assistente de Produção: Nany Cristina

Assistentes de Direção: Julianna Bettim e Marjorie Joly

Realização: NOSSO PROJETO