Neil Bartlett's Comedy-Drama IN EXTREMIS Brings Oscar Wilde Into an Esoteric Experience

On the night of 24th March 1895, Mrs Robinson, a society palm-reader, agreed to see Oscar Wilde in her London flat. Wilde's lover, Lord Alfred Douglas, 'Bosie', was urging him to sue the Marquis of Queensberry (Bosie's father) for criminal libel. But Wilde's friends, wary of Queensberry's power, were warning him to leave town. In Extremis reveals the strange turmoil of that night, as a man at the height of his fame turns to a complete stranger for advice about a potentially life-changing decision.

Directed by Bruno Guida and staring Daniel Infantini and Flávio Tolezani, the dramatic comedy by award-winning English author Neil Bartlett is inspired by the telegram sent by Irish writer Oscar Wilde to Bosie, just a week before began the trial that would cost him his reputation, his freedom, his family and then his life.



Directed by Bruno Guida, Tolezani and Infantini

designed the set, costumes and makeup.

photo by Hemerson Celtic.

Com direção de Bruno Guida, o texto do dramaturgo inglês Neil Bartlett coloca o escritor Oscar Wilde em uma consulta com uma cartomante.

Uma experiência esotérica vivida pelo escritor irlandês Oscar Wilde (1854-1900) inspirou o premiado autor inglês Neil Bartlett a escrever a comédia dramática In Extremis, que teve uma montagem brasileira em 2015, dirigida por Bruno Guida. O espetáculo, estrelado por Daniel Infantini e Flávio Tolezani, volta em cartaz para uma temporada de reestreia no Teatro Bravos, entre os dias 1 de junho e 28 de julho, com apresentações aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h.

De acordo com um telegrama enviado para uma amiga em 1895, apenas há uma semana de começar o julgamento que custaria a sua reputação, sua liberdade, sua família e em seguida sua vida, Oscar Wilde foi fazer uma consulta a uma famosa cartomante chamada Mrs. Robinson.

A toast: Daniel Infantini as Mrs Robinson.

photo by Hemerson Celtic.

“Nunca saberemos o que de fato aconteceu naquela noite. Mas a história é muito boa para ser ignorada”, comenta Bruno.

Depois de criarem juntos o espetáculo The Pillowman – O Homem Travesseiro, Bruno Guida, Daniel Infantini e Flávio Tolezani repetem o formato e se dividem na equipe criativa para continuar a pesquisa sobre a linguagem de bufão iniciada no espetáculo anterior. Bruno traduziu o texto, idealizou o projeto e dirige a montagem, Daniel além de atuar, assina o figurino e a maquiagem. E Flávio, além de ator, também é o cenógrafo da peça.

O grupo busca uma atmosfera mística a fim de trazer a plateia para o jogo de adivinhação e mistério que faz parte da encenação de uma consulta exotérica. Os três artistas fizeram oficina com o hipnólogo Fábio Puentes para entender o caminho apontado por um especialista contemporâneo na ciência da hipnose.

In Extremis: Flavio Tolezani as Oscar Wilde.

photo by Hemerson Celtic.

Ficha Técnica:

Texto: Neil Bartlett

Tradução: Bruno Guida

Direção: Bruno Guida

Elenco: Daniel Infantini e Flavio Tolezani

Assistente de direção: Mateus Monteiro

Treinamento em Hipnose: Fabio Puentes

Iluminação: Aline Santini

Cenário: Flavio Tolezani

Figurinos: Daniel Infantini

Adereços: Marcela Donato

Maquiagem: Daniel Infantini

Fotografia: Hemerson Celtic

Designer Gráfico: Kelson Spalato

Direção de Produção: Marco Griesi

Produtor Executivo: Giovanni D ‘Angelo

Redes Sociais e Vídeo: Gatu Films

Digital: Matheus Resende – Motisuki Pr

Idealização: Bruno Guida

Realização: Palco 7 Produções e Pitaco Produções

Serviço:

IN EXTREMIS

de Neil Bartlett

Temporada: 1º junho a 28 de julho

Aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h

Teatro Bravos - Sala Bravos Multi - Rua Coropé, 88, 1 andar, Pinheiros

Ingressos: R$ 100 (sábados) R$ 90 (domingos)

Vendas online em Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/93680/d/254225/s/1733937

Bilheteria: De terça à domingo, das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo.

Capacidade: 172 lugares

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos

Gênero: Comédia.

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

Comments