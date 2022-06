Melodramatic and Cult: VINGANCA – O MUSICAL (Vengeance - the Musical) Returns to Sao Paulo's Stage

A success of Brazilian musical theater in recent years, the show Vingança (Vengeance) returns in June at Teatro Raul Cortez in São Paulo.

After nine years, the cult musical by Anna Toledo with songs by Lupicínio Rodrigues returns in a new house and with a renewed cast.

To experience the melodrama involving unrequited love, intrigue, jealousy and betrayal, actors Danilo de Moura, Maria Bia and Lola Fanucchi enter the scene. From the original cast continue Jonathas Joba, Sergio Rufino and Anna Toledo.

Sucesso do teatro musical brasileiro dos últimos anos, o espetáculo Vingança volta ao cartaz em junho no Teatro Raul Cortez em São Paulo.

Após nove anos, o cultuado musical de Anna Toledo com músicas de Lupicínio Rodrigues reestreia em nova casa e com elenco renovado.

Vingança's cast: Sergio Rufino (as Orlando),

​​​​​​Maria Bia (as Linda), Danilo de Moura (as Alves),

Guilherme Terra (as Seu Maestro),

Anna Toledo (as Luzita), Jonathas Joba (as Liduíno)

and Lola Fanucchi (as Maria Rosa)

photo by Caio Gallucci

Para viver o melodrama envolvendo amores não-correspondidos, intrigas, ciúmes e traições, entram em cena os atores Danilo de Moura, Maria Bia e Lola Fanucchi. Do elenco original continuam Jonathas Joba, Sergio Rufino e Anna Toledo.

"É claro que eu pensei três vezes antes de retomar o papel", conta Anna, "pois é mexer numa memória preciosa. Por outro lado, que oportunidade maravilhosa de voltar a esta peça e apresentá-la a um novo público. Tem quase dez anos desde a última temporada, um monte de gente só conhece o Vingança de ouvir o CD".

A complexa trama de Vingança trata de uma ciranda de paixões entre amantes. A inspiração veio das canções do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues (1914-1974), um dos maiores nomes do gênero samba-canção, que inclusive foi o responsável pela expressão "dor de cotovelo". Suas canções (Nervos de Aço, Nunca, Ela Disse-me Assim, Vingança, etc) falam principalmente de amores não-correspondidos, traições e vinganças.

"A dor-de-cotovelo foi a sofrência dos anos 50", brinca o diretor musical Guilherme Terra. Como a sofrência, o gênerodor-de-cotovelo também foi alvo de preconceito da crítica até ser abraçado nos anos 70 por artistas como Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Lola Fanucchi (as Maria Rosa), Jonathas Joba (as Liduíno)

and Anna Toledo (as Luzita)

photo by Caio Gallucci

Como bom melodrama, Vingança toca em questões sensíveis, como o machismo, a violência, a hipocrisia e as várias formas de abuso. "Talvez estas questões fiquem mais evidentes hoje, em 2022, do que foram em 2013, quando a peça estreou", comenta o diretor Andre Dias. "Pode ser mais intenso, pode ser mais incômodo, mas é um risco que vale a pena correr".

Mais uma produção da Morente Forte Produções Teatrais, a volta de Vingança é mais um sonho acalentado pelas sócias Selma Morente e Célia Forte nos últimos quase 3 anos e que se torna realidade a partir do dia 24 de junho até 28 de agosto, sempre às sextas, sábados e domingos no Teatro Raul Cortez.



FICHA TÉCNICA:



Texto original de Anna Toledo

Músicas de Lupicínio Rodrigues

Direção Musical: Guilherme Terra

Direção Geral de André Dias

ELENCO:

Anna Toledo - Luzita

Danilo de Moura - Alves

Jonathas Joba - Liduíno

Lola Fanucchi - Maria Rosa

Maria Bia - Linda

Sergio Rufino - Orlando

Guilherme Terra como Seu Maestro*

MÚSICOS:

Guilherme Terra (piano)*

Jeferson de Lima (Violão)

Ricardo Berti (Percussão)

* Piero Damiani - Seu Maestro/pianista alternante

Diretora Assistente: Carla Masumoto

Direção de Movimento: Kátia Barros

Cenários e figurinos: Fabio Namatame

Luz Wagner: Freire

Pianista Ensaiador: Piero Damiani

Coordenação de Comunicação: Beth Gallo

Assessoria de Imprensa: Morente Forte - Thais Peres Forte

Programação Visual: Cassiano Pies

Fotografia: Caio Gallacci

Filmagem: Jady Forte

Redes Sociais e Textos: Ana Paula Barbulho

Coordenação Administrativa: Dani Angelotti Assistência Administrativa: Alcení Braz

Produção Executiva e adm da temporada: Leonardo Leal

Produtoras: Selma Morente e Célia Forte

SERVIÇO:

VINGANÇA

Teatro Raul Cortez (513 lugares)

Rua Dr Plínio Barreto, 285

Informações: 3254-1631

Bilheteria: terça a quinta das 14h às 20h; sexta, sabado e domingo das 14h até o início do espetáculo.

Aceitamos todos os cartões de débito e crédito. Não aceita cheque.

Ar-condicionado e acesso para cadeirantes.

Estreia dia 24 de junho

Sexta e sábado: 21h

Domingo: 16h

Ingressos:

Sexta, sábado e domingo - R$ 80

Estacionamento no local: R$30,00

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/73852/d/141784/s/921630

Temporada até 28 de agosto