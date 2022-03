Mazel Tov: 13 – O MUSICAL Opens With an All Teen Cast and Band

Following a move from New York City to small-town Indiana, young Evan Goldman grapples with his parents' divorce, prepares for his impending Bar Mitzvah, and navigates the complicated social circles of a new school.

The 2008 Broadway production is notable for being the professional debuts of Ariana Grande as Charlotte and Elizabeth Gillies as Lucy, who would later go on to star together in the Nickelodeon television series Victorious.

With known names in the cast, such as Enzo Krieger, Igor Jansen, Gabi Ayumi and Sienna Belle, the show, which is about to get its version also on streaming, has music and lyrics by Jason Robert Brown, book by Dan Elish and Robert Horn, being the only Broadway musical ever with a cast and band entirely made of teenagers.

In Brazil, it still gets an adaptation with direction by Fernanda Chamma, musical direction by Ronnie Kneblewski and choreography by Mariana Barros.

Após se mudar de Nova York para uma pequena cidade em Indiana, Evan Goldman precisa lidar com diversos problemas típicos da adolescência, incluindo o divórcio dos pais, a preparação para seu Bar Mitzvá, além, claro, ter que encarar a vida social complicada ao chegar em uma nova escola, fazer novos amigos, tudo isso em uma nova cidade. O espetáculo estreou em 2007 em Los Angeles, indo para a Broadway em 2008 e em 2012 em Londres.

13/Becoming a Man (Cresci): Evan (Enzo Krieger) and Company

photo by Andy Santana

13 - O Musical, o espetáculo da Broadway que marcou a estreia profissional de Ariana Grande, tem nova data de estreia e local de apresentação de sua montagem brasileira. A peça chega a São Paulo no dia 2 de abril, para curta temporada, agora no Teatro Liberdade (Rua São Joaquim, 129 - Liberdade). Pensado para o público adolescente, 13 - O Musical foi um grande sucesso na Broadway e no West End, e agora desembarca em nosso país para encantar não apenas os mais novos, mas a família toda.

Pior Lugar Que Eu Já Via??a??a?? (The Lamest Place in the World):

Enzo Krieger (as Evan) and Sienna Belle (as Patrice)

photo by Andy Santana

Com nomes de peso no elenco, como Enzo Krieger, Igor Jansen, Gabi Ayumi e Sienna Belle, o espetáculo, que está prestes a ganhar sua versão também em streaming, conta com músicas e letras de Jason Robert Brown, roteiro de Dan Elish e Robert Horn. No Brasil, ainda ganha uma adaptação com direção geral de Fernanda Chamma, direção musical de Ronnie Kneblewski e coreografia de Mariana Barros. A realização é da Bway Brasil, de Carla e William Akabane, com direção de produção de Renata Alvim e produção executiva de Eurípedes Fraga.

A movie adaptation of the show is set to be released via Netflix later this year with a cast including Debra Messing, Rhea Perlman, Josh Peck, Peter Hermann, Eli Golden, Gabriella Uhl, JD McCrary, Frankie McNellis, Lindsey Blackwell, Jonathan Lengel, Ramon Reed, Nolen Dubuc, Luke Islam, Shechinah Mpumlwana, Kayleigh Cerezo, Wyatt Moss, Liam Wignall, and Khiyla Aynne.

Pior Lugar Que Eu Já Via??a??a?? (The Lamest Place in the World):

Gabi Ayumi (as Patrice) and Igor Jansen (as Evan)

photo by Andy Santana



A montagem ainda contará com dois elencos (que se revezam nas apresentações) e banda que, assim como na Broadway, são totalmente formados por talentos adolescentes.



Confira:

Bar Mitzvah Boy: Igor Jansen (as Evan)

photo by Andy Santana

ELENCO:

Enzo Krieger e Igor Jansen - Evan

Gabi Ayumi e Sienna Belle - Patrice

Andreas Trotta e Roberto Justino - Archie

Sam Sabbá e Sidinho - Brett

Bia Vasconcellos e Juliana Akemi - Lucy

Gabriela Sega e Martha Nobel - Kendra

Ana Luíza Leal e Erin Borges - Charlotte

Gustavo Spinosa e Isidoro Gubnitsky - Simon

Carol Pelegrini e Paula Serra - Cassie

Teteu Cabrera e Theo Barreto - Eddie

Gabriela Melo e Isabella Daneluz - Molly

Gábi Meirelles e Tiago Fernandes - Malcon

Vinícius Spada - Richie

Isabella Faile - Swing

Banda:

Carolina Ribeiro - baixo

Gabriel Gaiardo - Piano Conductor

Gaby Novais -Teclado

Henry Gaspar - Teclado

Junior Almeida - Bateria e Baixo elétrico

Mateus Brito - Guitarra

Vinny Rider - Guitarra

Vittorio Taguti - Bateria



SERVIÇO:

13 - O Musical

Dia: A partir do dia 02 de abril de 2022 (conferir no site todas as datas disponíveis)

Horários: sábados, às 15h e 18h; e domingos, às 17h

Local: Teatro Liberdade

Endereço: Rua São Joaquim nº129 - Liberdade, São Paulo

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

PLATEIA PREMIUM: R$ 100,00 meia entrada e R$ 200,00 inteira

PLATEIA - R$75,00 meia entrada e R$150 inteira

BALCÃO A - R$50,00 meia entrada e R$ 100,00 inteira

INGRESSOS:

Internet (com taxa de conveniência): https://www.sympla.com.br/

Bilheteria física (sem taxa de conveniência):

Atendimento Presencial: A bilheteria física, localizada na Rua São Joaquim nº129 - Liberdade - São Paulo, funciona de terça à sábado das 13h00 às 19h00. Domingos e feriados das 13h00 às 16h00. Em dias de espetáculos a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação.

* Quem havia comprado ingressos anteriormente para o Teatro Arthur Rubinstein, no Clube Hebraica, será contatado pela produção, mas também pode solicitar a troca de ingressos pelo e-mail marketing@bwaybrasil.com.br.



Comprovante de Vacinação: De acordo com o decreto municipal n°60.488, de 27 de agosto de 2021, o Teatro Liberdade pedirá comprovante de vacinação (físico ou virtual) contra a Covid-19.