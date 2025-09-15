La Bengell Shines Again in NORMA BENGELL, O BRASIL EM REVISTA

By Claudio Erlichman. The production runs with free tickets from September 19th trough December 21st, at Teatro do SESI-SP.
São Paulo, Brazil — On September 19, the curtain will rise at Teatro do SESI-SP for the opening of Norma Bengell, o Brasil em Revista (Norma Bengell, Brazil In Revue), a vibrant musical that brings back to life one of Brazil’s most iconic, daring, multifaceted, and unforgettable artists. Norma Bengell (1935–2013) was more than a star. She was an actress, singer, director, activist, and trailblazer who defied conventions on stage, on screen, and in life. From her early success in Rio de Janeiro’s “teatro de revista” revue shows of the 1950s to her bold nude scene in Ruy Guerra’s The Hustlers (1962), to her international career alongside names like Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, and Sergio Corbucci, Bengell carved out a place in Brazilian and world cinema. She worked with Glauber Rocha and Cacá Diegues, became a muse of the Cinema Novo movement, and later fought for the survival of Brazilian cinema as a director and activist.
The new production takes audiences on a journey through Bengell’s extraordinary life in an inventive way. A theater impresario steps on stage to announce a show in her honor—only to be interrupted by Bengell herself. What follows is an imagined dialogue between the two, giving way to memories staged as musical numbers, scenes, and fragments of Brazil’s cultural history. Amanda Acosta, who portrayed the iconic artist, is featured in a cast that also includes the talents of Letícia Coura, Luciana Carnieli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier, Paulo de Pontes, and a band formed by Ana Eliza Colomar, Chico Botosso, Demian Pinto, Gui Calzavara, and João Botosso.
The musical repertoire reflects the diversity of her art. It includes Bossa Nova classics like "Eu Sei que Vou Te Amar" and "Marcha da Quarta-Feira de Cinza," as well as songs by Rita Lee, Maysa, and Caetano Veloso. International hits like "C'est si bon" and "Volare" bring nostalgia, while three new compositions by Gustavo Kurlat, who is also the musical director, were created especially for the show. Directed and written by Aimar Labaki, the show celebrates not only Bengell herself but also the resilience of Brazilian artists who, in the face of political repression and economic crises, never stopped creating. For producer and creator Alexandre Brazil, Bengell's friend and professional partner, the project has a profound meaning.
With free admission, as part of SESI-SP’s commitment to broad cultural access, Norma Bengell, o Brasil em Revista offers São Paulo audiences not only the chance to rediscover an unforgettable star, but also to revisit a key chapter in Brazil’s artistic history.
Numa conversa fictícia com Norma Bengell (1935-2013), a estrela revisita momentos emblemáticos e outros pouco conhecidos de sua vida, desde a infância de privações, passando à adolescente desejada na Copacabana dos anos 1950, ao sucesso no Teatro de Revista. A parceria artística com Glauber Rocha, Cacá Diegues e a turma do cinema novo, da qual foi musa. O sucesso nas telas e nos palcos, o ativismo político, a vida e carreira na Europa, o romance com Alain Delon e outros homens e mulheres.
No dia 19 de setembro, a cortina se abre no Teatro do SESI-SP para a estreia de Norma Bengell, o Brasil em Revista, um musical vibrante que revive uma das artistas mais ousadas, multifacetadas e inesquecíveis do Brasil. Norma Bengell (1935–2013) foi muito mais do que uma estrela. Atriz, cantora e pioneira, desafiou convenções nos palcos, nas telas e na vida. Norma brilhou nos palcos do Brasil e da França, gravou discos e fez shows com João Gilberto, Domenico Modugno, Nara Leão, Vinicius de Moraes, Dick Farney e tantos outros. Do sucesso inicial no teatro de revista carioca dos anos 1950 à polêmica cena de nudez em Os Cafajestes (1962), de Ruy Guerra, passando pela carreira internacional ao lado de nomes como Marcello Mastroianni, Alberto Sordi e Sergio Corbucci, além de amigos como Luchino Visconti, David Niven e Federico Fellini, conquistou espaço no cinema brasileiro e mundial. Entre grandes amores e encontros fugazes, passaram por sua vida Alain Delon, Gilda Grillo, Gabriele Tinti, Agildo Ribeiro, Jece Valadão, entre outras figuras ilustres ou anônimas. Trabalhou com Glauber Rocha e Cacá Diegues, tornou-se musa do Cinema Novo e mais tarde lutou pelo renascimento do cinema nacional como diretora e ativista.
A nova produção leva o público a uma viagem pela vida extraordinária de Bengell de forma inventiva. Um empresário entra em cena para anunciar um espetáculo em sua homenagem — apenas para ser interrompido pela própria Norma. O que se segue é um diálogo imaginado entre os dois, que dá lugar a lembranças encenadas como números musicais, cenas e fragmentos da história cultural do Brasil. “Falar de Norma é falar de liberdade artística, sexual e política”, afirma Amanda Acosta, que interpretará a icônica artista. “Ela desafiou padrões, abriu portas e viveu de forma apaixonada. A coragem e o talento de Norma deixaram uma marca inesquecível”. O elenco conta também com os talentos de Letícia Coura, Luciana Carnieli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier, Paulo de Pontes e banda formada por Ana Eliza Colomar, Chico Botosso, Demian Pinto, Gui Calzavara e João Botosso.
O repertório musical reflete a diversidade de sua arte. Há clássicos da Bossa Nova como Eu Sei que Vou Te Amar e Marcha da Quarta-Feira de Cinzas, além de canções de Rita Lee, Maysa e Caetano Veloso. Hits internacionais como C’est si bon e Volare trazem nostalgia, enquanto três composições inéditas de Gustavo Kurlat, que também é o diretor musical, foram criadas especialmente para o espetáculo. Dirigido e escrito por Aimar Labaki, Norma Bengell, o Brasil em Revista celebra não apenas a própria Bengell, mas também a resiliência dos artistas brasileiros que, diante da repressão política e de crises econômicas, nunca deixaram de criar. “Através de Norma, homenageamos todos os artistas que lutaram pela liberdade e pela alegria, ajudando a construir uma sociedade mais justa e mais livre”, diz Labaki. Para o produtor e idealizador Alexandre Brazil, amigo e parceiro profissional de Bengell, o projeto tem um sentido profundo. “Fui o último produtor da vida de Norma. Trabalhamos juntos em sua peça final, Dias Felizes. Este musical é a sensação de missão cumprida, uma homenagem que eu devia a ela”.
Com sua mistura de glamour, rebeldia e emoção, o espetáculo promete apresentar às novas gerações uma artista que simbolizou a explosão criativa do Brasil nos anos 1950 e 60. Com entrada gratuita, dentro do compromisso do SESI-SP — que em 2024 celebrou 60 anos de seu teatro —, de reafirmar o compromisso com a democratização do acesso à cultura, Norma Bengell, o Brasil em Revista oferece ao público paulistano não apenas a oportunidade de redescobrir uma estrela inesquecível, mas também de revisitar um capítulo essencial da história artística do país. Como Bengell sempre demonstrou em sua arte, a vida foi feita para ser vivida intensamente. Neste setembro, o público de São Paulo terá a chance de reviver essa intensidade mais uma vez.
FICHA TÉCNICA:
Texto e Direção: Aimar Labaki
Idealização: Alexandre Brazil
Elenco: Amanda Acosta como Norma Bengell, Letícia Coura, Luciana Carnieli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier e Paulo de Pontes
Músicas Originais, Edição do Repertório e Direção Musical: Gustavo Kurlat
Regência e Instrumentista Acompanhador: Demian Pinto
Arranjos Instrumentais: Chico Botosso
A Banda: Ana Eliza Colomar (violoncelo, flauta, sax), Chico Botosso (violão, contrabaixo), Demian Pinto (piano / teclado), Gui Calzavara (bateria, trompete), João Botosso (violão, guitarra, cavaquinho)
Assistência de Direção: Beto Amorim
Coreografia e Direção de Movimento: Débora Veneziani
Preparação e Arranjos Vocais: Tarita de Souza
Cenografia: Andre Cortez
Assistente de Cenografia: Camila Refinetti
Desenho de Luz: Francisco Turbiani
Assistência de Iluminação: Flora Furlan
Figurino: Kleber Montanheiro
Direção de Imagem e Videomapping: André Grynwask e Pri Argoud (Um Cafofo)
Visagismo: Eliseu Cabral
Bonecos e Adereços: Nilton Araujo
Direção de Cena: Rafael Bicudo
Programação e Operação de Luz: Sibila
Operação de Som: Anderson Franco
Design de Som: Bruno Pinho
Microfonista: Paula Lopes
Contrarregragem: Sasso Campanaro
Camareira: Ariane Sá e Rejane Sá
Fotos: Lenise Pinheiro - @acervolenisepinheiro
Produção Audiovisual: Gatú Filmes
Identidade Visual (retrato de Amanda Acosta): Gal Oppido
Desenvolvimento Gráfico: Iago Ferrão
Design Gráfico: André Stoklos
Assessoria de Imprensa: JSPontes Comunicação - João Pontes e Stella Stephany
Clipping Valorado: GBR
Interpretação de Libras: All Dub Group
Audiodescrição: All Dub Group
Consultoria Jurídica: Ana Paula Manrique Amaral e Martha Macruz de Sá
Administração Financeira: Agnes Zuliane e Maurício Inafre
Produção de Catering: Katia Brito
Colaboração de Produção Administrativa: Cenne Gots
Produção de Documentação Administrativa: Regilson Feliciano
Assistência e Secretariado de Produção: Alessandro Fritzen
Assistência de Produção: Jeane Souza
Supervisão de Produção: Maurício Inafre
Coordenação de Produção: Náshara Silveira
Direção de Produção: Alexandre Brazil
Realização Artística e Gestão de Produção: Escritório das Artes e Thara Theatro
ESTREIA: dia 19 de setembro (6ªf), às 20h
LOCAL: Teatro do SESI-SP - Centro Cultural Fiesp
Av. Paulista, 1313 (em frente à estação do metrô Trianon-Masp), Bela Vista, SP
ENTRADA GRATUITA
RETIRADA DE INGRESSOS: https://www.sesisp.org.br/eventos /
HORÁRIOS: quinta a sábado, 20h; domingo, 19h (nos dias 26/09, 31/10, 28/11, 06/12 e 13/12, serão realizadas 2 sessões, às 17h e às 20h)
CAPACIDADE: 445 + 9 lugares para PCD + 4 lugares para obesos + 2 para cão guia
DURAÇÃO: 120 min
GÊNERO: biografia musicada
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
TEMPORADA: até 21 de dezembro
Sessões com recursos de acessibilidade (Libras e audiodescrição) aos sábados e domingos
