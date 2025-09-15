La Bengell Shines Again in NORMA BENGELL, O BRASIL EM REVISTA

Get Access To Every Broadway Story



São Paulo, Brazil — On September 19, the curtain will rise at Teatro do SESI-SP for the opening of Norma Bengell, o Brasil em Revista (Norma Bengell, Brazil In Revue), a vibrant musical that brings back to life one of Brazil’s most iconic, daring, multifaceted, and unforgettable artists. Norma Bengell (1935–2013) was more than a star. She was an actress, singer, director, activist, and trailblazer who defied conventions on stage, on screen, and in life. From her early success in Rio de Janeiro’s “teatro de revista” revue shows of the 1950s to her bold nude scene in Ruy Guerra’s The Hustlers (1962), to her international career alongside names like Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, and Sergio Corbucci, Bengell carved out a place in Brazilian and world cinema. She worked with Glauber Rocha and Cacá Diegues, became a muse of the Cinema Novo movement, and later fought for the survival of Brazilian cinema as a director and activist.

The new production takes audiences on a journey through Bengell’s extraordinary life in an inventive way. A theater impresario steps on stage to announce a show in her honor—only to be interrupted by Bengell herself. What follows is an imagined dialogue between the two, giving way to memories staged as musical numbers, scenes, and fragments of Brazil’s cultural history. Amanda Acosta, who portrayed the iconic artist, is featured in a cast that also includes the talents of Letícia Coura, Luciana Carnieli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier, Paulo de Pontes, and a band formed by Ana Eliza Colomar, Chico Botosso, Demian Pinto, Gui Calzavara, and João Botosso.

The musical repertoire reflects the diversity of her art. It includes Bossa Nova classics like "Eu Sei que Vou Te Amar" and "Marcha da Quarta-Feira de Cinza," as well as songs by Rita Lee, Maysa, and Caetano Veloso. International hits like "C'est si bon" and "Volare" bring nostalgia, while three new compositions by Gustavo Kurlat, who is also the musical director, were created especially for the show. Directed and written by Aimar Labaki, the show celebrates not only Bengell herself but also the resilience of Brazilian artists who, in the face of political repression and economic crises, never stopped creating. For producer and creator Alexandre Brazil, Bengell's friend and professional partner, the project has a profound meaning.

With free admission, as part of SESI-SP’s commitment to broad cultural access, Norma Bengell, o Brasil em Revista offers São Paulo audiences not only the chance to rediscover an unforgettable star, but also to revisit a key chapter in Brazil’s artistic history.



Norma Bengell, Brazil in Revue takes audiences on a journey

through Bengell’s extraordinary life in an inventive way.

photo by Lenise Pinheiro.

Numa conversa fictícia com Norma Bengell (1935-2013), a estrela revisita momentos emblemáticos e outros pouco conhecidos de sua vida, desde a infância de privações, passando à adolescente desejada na Copacabana dos anos 1950, ao sucesso no Teatro de Revista. A parceria artística com Glauber Rocha, Cacá Diegues e a turma do cinema novo, da qual foi musa. O sucesso nas telas e nos palcos, o ativismo político, a vida e carreira na Europa, o romance com Alain Delon e outros homens e mulheres.

Norma Bengell herself in

“Quandos os Gatos são Pardos”, 1962.

photo by Divulgação.

No dia 19 de setembro, a cortina se abre no Teatro do SESI-SP para a estreia de Norma Bengell, o Brasil em Revista, um musical vibrante que revive uma das artistas mais ousadas, multifacetadas e inesquecíveis do Brasil. Norma Bengell (1935–2013) foi muito mais do que uma estrela. Atriz, cantora e pioneira, desafiou convenções nos palcos, nas telas e na vida. Norma brilhou nos palcos do Brasil e da França, gravou discos e fez shows com João Gilberto, Domenico Modugno, Nara Leão, Vinicius de Moraes, Dick Farney e tantos outros. Do sucesso inicial no teatro de revista carioca dos anos 1950 à polêmica cena de nudez em Os Cafajestes (1962), de Ruy Guerra, passando pela carreira internacional ao lado de nomes como Marcello Mastroianni, Alberto Sordi e Sergio Corbucci, além de amigos como Luchino Visconti, David Niven e Federico Fellini, conquistou espaço no cinema brasileiro e mundial. Entre grandes amores e encontros fugazes, passaram por sua vida Alain Delon, Gilda Grillo, Gabriele Tinti, Agildo Ribeiro, Jece Valadão, entre outras figuras ilustres ou anônimas. Trabalhou com Glauber Rocha e Cacá Diegues, tornou-se musa do Cinema Novo e mais tarde lutou pelo renascimento do cinema nacional como diretora e ativista.

A nova produção leva o público a uma viagem pela vida extraordinária de Bengell de forma inventiva. Um empresário entra em cena para anunciar um espetáculo em sua homenagem — apenas para ser interrompido pela própria Norma. O que se segue é um diálogo imaginado entre os dois, que dá lugar a lembranças encenadas como números musicais, cenas e fragmentos da história cultural do Brasil. “Falar de Norma é falar de liberdade artística, sexual e política”, afirma Amanda Acosta, que interpretará a icônica artista. “Ela desafiou padrões, abriu portas e viveu de forma apaixonada. A coragem e o talento de Norma deixaram uma marca inesquecível”. O elenco conta também com os talentos de Letícia Coura, Luciana Carnieli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier, Paulo de Pontes e banda formada por Ana Eliza Colomar, Chico Botosso, Demian Pinto, Gui Calzavara e João Botosso.

The musical’s repertoire reflects Bengell’s eclectic artistry,

featuring Bossa Nova classics and international hits.

photo by Lenise Pinheiro.

O repertório musical reflete a diversidade de sua arte. Há clássicos da Bossa Nova como Eu Sei que Vou Te Amar e Marcha da Quarta-Feira de Cinzas, além de canções de Rita Lee, Maysa e Caetano Veloso. Hits internacionais como C’est si bon e Volare trazem nostalgia, enquanto três composições inéditas de Gustavo Kurlat, que também é o diretor musical, foram criadas especialmente para o espetáculo. Dirigido e escrito por Aimar Labaki, Norma Bengell, o Brasil em Revista celebra não apenas a própria Bengell, mas também a resiliência dos artistas brasileiros que, diante da repressão política e de crises econômicas, nunca deixaram de criar. “Através de Norma, homenageamos todos os artistas que lutaram pela liberdade e pela alegria, ajudando a construir uma sociedade mais justa e mais livre”, diz Labaki. Para o produtor e idealizador Alexandre Brazil, amigo e parceiro profissional de Bengell, o projeto tem um sentido profundo. “Fui o último produtor da vida de Norma. Trabalhamos juntos em sua peça final, Dias Felizes. Este musical é a sensação de missão cumprida, uma homenagem que eu devia a ela”.

Com sua mistura de glamour, rebeldia e emoção, o espetáculo promete apresentar às novas gerações uma artista que simbolizou a explosão criativa do Brasil nos anos 1950 e 60. Com entrada gratuita, dentro do compromisso do SESI-SP — que em 2024 celebrou 60 anos de seu teatro —, de reafirmar o compromisso com a democratização do acesso à cultura, Norma Bengell, o Brasil em Revista oferece ao público paulistano não apenas a oportunidade de redescobrir uma estrela inesquecível, mas também de revisitar um capítulo essencial da história artística do país. Como Bengell sempre demonstrou em sua arte, a vida foi feita para ser vivida intensamente. Neste setembro, o público de São Paulo terá a chance de reviver essa intensidade mais uma vez.

With its mix of glamour, rebellion, and heartfelt storytelling,

the show promises to introduce new generations to an artist who embodied the creative explosion of Brazil in the 1950s and 60s.

photo by Lenise Pinheiro.

FICHA TÉCNICA:

Texto e Direção: Aimar Labaki

Idealização: Alexandre Brazil

Elenco: Amanda Acosta como Norma Bengell, Letícia Coura, Luciana Carnieli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier e Paulo de Pontes

Músicas Originais, Edição do Repertório e Direção Musical: Gustavo Kurlat

Regência e Instrumentista Acompanhador: Demian Pinto

Arranjos Instrumentais: Chico Botosso

A Banda: Ana Eliza Colomar (violoncelo, flauta, sax), Chico Botosso (violão, contrabaixo), Demian Pinto (piano / teclado), Gui Calzavara (bateria, trompete), João Botosso (violão, guitarra, cavaquinho)

Assistência de Direção: Beto Amorim

Coreografia e Direção de Movimento: Débora Veneziani

Preparação e Arranjos Vocais: Tarita de Souza

Cenografia: Andre Cortez

Assistente de Cenografia: Camila Refinetti

Desenho de Luz: Francisco Turbiani

Assistência de Iluminação: Flora Furlan

Figurino: Kleber Montanheiro

Direção de Imagem e Videomapping: André Grynwask e Pri Argoud (Um Cafofo)

Visagismo: Eliseu Cabral

Bonecos e Adereços: Nilton Araujo

Direção de Cena: Rafael Bicudo

Programação e Operação de Luz: Sibila

Operação de Som: Anderson Franco

Design de Som: Bruno Pinho

Microfonista: Paula Lopes

Contrarregragem: Sasso Campanaro

Camareira: Ariane Sá e Rejane Sá

Fotos: Lenise Pinheiro - @acervolenisepinheiro

Produção Audiovisual: Gatú Filmes

Identidade Visual (retrato de Amanda Acosta): Gal Oppido

Desenvolvimento Gráfico: Iago Ferrão

Design Gráfico: André Stoklos

Assessoria de Imprensa: JSPontes Comunicação - João Pontes e Stella Stephany

Clipping Valorado: GBR

Interpretação de Libras: All Dub Group

Audiodescrição: All Dub Group

Consultoria Jurídica: Ana Paula Manrique Amaral e Martha Macruz de Sá

Administração Financeira: Agnes Zuliane e Maurício Inafre

Produção de Catering: Katia Brito

Colaboração de Produção Administrativa: Cenne Gots

Produção de Documentação Administrativa: Regilson Feliciano

Assistência e Secretariado de Produção: Alessandro Fritzen

Assistência de Produção: Jeane Souza

Supervisão de Produção: Maurício Inafre

Coordenação de Produção: Náshara Silveira

Direção de Produção: Alexandre Brazil

Realização Artística e Gestão de Produção: Escritório das Artes e Thara Theatro

ESTREIA: dia 19 de setembro (6ªf), às 20h

LOCAL: Teatro do SESI-SP - Centro Cultural Fiesp

Av. Paulista, 1313 (em frente à estação do metrô Trianon-Masp), Bela Vista, SP

ENTRADA GRATUITA

RETIRADA DE INGRESSOS: https://www.sesisp.org.br/eventos /

HORÁRIOS: quinta a sábado, 20h; domingo, 19h (nos dias 26/09, 31/10, 28/11, 06/12 e 13/12, serão realizadas 2 sessões, às 17h e às 20h)

CAPACIDADE: 445 + 9 lugares para PCD + 4 lugares para obesos + 2 para cão guia

DURAÇÃO: 120 min

GÊNERO: biografia musicada

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

TEMPORADA: até 21 de dezembro

Sessões com recursos de acessibilidade (Libras e audiodescrição) aos sábados e domingos